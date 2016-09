Isä, poika ja Putinin henki – HS:n erikoisraportti henkilökultin vallassa elävästä Tšetšeniasta

Fakta Kuolleet presidentit Džohar Dudajev, itsenäiseksi julistautuneen Itškerian tšetšeenitasavallan 1. presidentti. Kuoli raketti-iskussa 21.4.1996 Zelimhan Jandarbijev, Itškerian 2. presidentti. Kuoli pommi-iskussa Qatarissa 13.2.2004. Aslan Mashadov, 3. presidentti. Kuoli Venäjän erikoisjoukkojen iskussa Tšetšeniassa 8.3.2005. Abdul-Halim Sadulajev, 4. presidentti. Kuoli taistelussa Tšetšenian Argunissa 17.6.2006 Doku Umarov. Julisti ”Kaukasian emiraatin” perustetuksi Sadulajevin kuoleman jälkeen. Kuoli myrkytykseen 7.9.2013. Ahmat Kadyrov, Venäjän presidentin nimittämä Tšetšenian presidentti. Kuoli pommi-iskussa Goznyin stadionilla voitonpäivän juhlassa 9.5.2004.

Helteinen iltapäivä on lopuillaan Tšetšenian pääkaupungissa Groznyissa. Keskustan uudelle Colosseum-stadionille on pakkautunut väkeä tuhansittain. Edessä on viiden ja puolen tunnin mittainen potkunyrkkeilymaraton.

Kaupungin luulisi jo valmistautuvan syyskuun 18. päivä pidettäviin Venäjän parlamenttivaaleihin tai samana päivänä pidettäviin tasavallan presidentinvaaleihin: Ramzan Kadyrov on johtanut tasavaltaa kaksi kautta presidentin nimittämänä, nyt edessä ovat hänen ensimmäiset vaalinsa.

Tai sitten tasavalta voisi muistella tasan 20 vuotta aikaisemmin päättynyttä ensimmäistä Tšetšenian sotaa. Mutta mitä vielä.

Urheiluilta järjestetään nykyisen presidentin Ramzan Kadyrovin toukokuussa 2004 kuolleen isän Ahmat Kadyrovin 65. syntymäpäivän kunniaksi. Katsomossa kaikilla on päällään sisäänkäynnillä jaetut valkoiset Ahmat Kadyrov -paidat.

Harmaahiuksinen, siniseen pukuun sonnustautunut juontaja aloittaa illan murisemalla mikrofoniin.

”Grrrrrsshalaamaleikum!”

Mitä Tšetšeniassa on meneillään?

Edellisestä käynnistäni Venäjään kuuluvassa Tšetšenian tasavallassa on kulunut 20 vuotta. Poistuin pääkaupunki Groznyista 22.8.1996 eli samana päivänä, kun ensimmäisen Tšetšenian sodan päättänyt rauhansopimus allekirjoitettiin Hasavjurtissa naapuritasavalta Dagestanin puolella.

Otin matkallani tuolloin kuvia, ja nyt elokuussa 2016 kuvasimme täsmälleen samat paikat uudelleen. Erot ovat melkoisia, kuten tämän artikkelin lomassa olevista vaihtokuvista voi nähdä.

Ensimmäisen Tšetšenian sodan jälkeen Venäjä kävi vielä toisen sodan tšetšeeneitä vastaan. Lopputulos oli sotilaallinen voitto, eikä pieni Kaukasian tasavalta itsenäistynyt. Mutta sotien hinta oli Venäjälle korkea.

Ensimmäinen sota alkoi Venäjän presidentin Boris Jeltsinin päätöksellä joulukuussa 1994. Jeltsin uskoi kenraaleitaan, jotka lupailivat helppoa voittoa kapinapresidentti Džohar Dudajevin johtamista itsenäisyysmielisistä tšetšeeneistä.

Toisin kävi: sodasta tuli Venäjälle täydellinen nöyryytys. Elokuussa 1996 kapinalliset olivat vallanneet vastahyökkäyksessään suurimman osan Groznyista. Rintamalinja kulki Voiton valtakadun pohjoispuolella kaupungin keskustassa.

Nykyisin katu on nimeltään Putinin valtakatu.

Groznyi oli mielestäni ensimmäisen sodan päättyessä raunioina, mutta se oli näköharhaa: yli puolet rakennuksista oli pystyssä.

Tuolloinen pääministeri Vladimir Putin aloitti toisen Tšetšenian sodan syyskuussa 1999, ja sen jälkeen tuho oli melko täydellinen.

Katso alla olevalta videolta, miltä uuteen uskoon pannussa Groznyissa näyttää. Artikkeli jatkuu videon jälkeen.

Tšetšenian pääkaupunki Groznyi rakennettiin yhdeksässä vuodessa uudelleen

Kahden Tšetšenian sodan tuhoama Venäjään kuluvan tasavallan pääkaupunki Groznyi on rakennettu ja kunnostettu presidentti Ramzan Kadyrovin kaudella eli viimeksi kuluneiden yhdeksän vuoden aikana kokonaan uuteen uskoon, rahaa säästämättä. Keskustassa kohoaa kerrostalokompleksi Groznyi City, ja islamilaisuus leimaa kaupunkia. Tšetšenia valmistautuu parhaillaan Venäjän syyskuun parlamenttivaaleihin ja osatasavallan presidentinvaaleihin. Toimittaja Pekka Hakala, Tommi Hannula, kuvaus Oksana Juško, leikkaus Terhi Liimu.

Tappio ei ollut Putinille mikään vaihtoehto, sillä hän oli pannut kaiken arvovaltansa peliin. Voitto Tšetšeniassa oli putinilaisen Venäjän syntymisen edellytys.

Ensimmäinen Tšetšenian sota oli Venäjällä erittäin epäsuosittu. Tšetšeniassa itsenäisyystaistelijoiden kannatus taas oli yli 80 prosentin luokkaa. Toisessa sodassa asetelma oli täysin päinvastainen: syksyn 1999 terrori-iskujen kauhistuttamat venäläiset tukivat Putinin sotaa täysin rinnoin.

Tšetšeniassa sotien välinen kolmen vuoden tosiasiallinen itsenäisyys merkitsi anarkian kautta. Sen jälkeen asukkaat eivät itsenäisyydestään jaksaneet piitata. Sitä paitsi moni oli ottanut jo jalat alleen.

Ensimmäisessä Colosseum-stadionin kolmieräisessä potkunyrkkeilyottelussa 18-vuotias musta haastaja Hollannista voittaa ylipainoisen uzbekin tuomariäänillä. Turvamies käy skannaamassa presidentin aition hedelmälautaset jollain elektronisella laitteella.

Kun kolmas taistelupari ottaa yhteen, presidentti Ramzan Kadyrov kuulutetaan sisään. Presidentti istuutuu ja varjonyrkkeilee itsekseen samalla kun seuraa ottelua.

Kuudennen taisteluparin aikana yleisö alkaa lämmetä, sillä valkovenäläisen Maksim Spodarenkon vastustaja on järjestävän Ahmat kickboxing -seuran nuori lupaus Hasan Halijev.

”Hasan Hasan”, kymmenvuotias pikkupoika karjuu korvani takana. Kolmannen ja viimeisen erän lopussa aiemmin hyvin taistellut valkovenäläinen hyytyy täysin. Voittaja Halijev käy tervehtimässä presidenttiä, yleisö riemuitsee.

Ahmat Kadyrov oli hengellinen johtaja eli mufti, joka kääntyi ennen toista sotaa Venäjän puolelle. Hän ehti johtaa Tšetšeniaa Venäjään kuuluvan tasavallan presidenttinä vain seitsemän kuukautta ennen kuin pommi-isku surmasi hänet Groznyin stadionilla.

Putin nimitti Kadyrov nuoremman pääministerin paikalta presidentiksi vuonna 2007 eli melkein heti, kun tämän ikä riitti. Sodan runtelemaa Groznyin keskustaa oli ryhdytty korjaamaan pari vuotta aikaisemmin, mutta nimityksen jälkeen Moskovan rahahanat aukesivat. Nykyisin asukkaat nimittävät Groznyita ”pikku Dubaiksi”.

Tšetšenian kiivaan rakentamisen tuloksia voi katsella alla olevista kuvista. Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

Oksana Juško

Oksana Juško

Oksana Juško

Oksana Juško

Tämän vuosikymmenen alussa Ramzan Kadyrovia ryhdyttiin Venäjällä arvostelemaan henkilökultin rakentamisesta. Presidentti vastasi arvosteluun siirtämällä itsensä pois palvonnan ykköspaikalta ja nostamalla tilalle edesmenneen isänsä.

Nyt Ahmat Kadyrovin ympärille rakennettu Tšetšenian henkilökultti on postmoderni taideteos. Potkunyrkkeilyä, islamilaista pukukoodia, upouusia jättimoskeijoita, suufilaista transsitanssia ja Instagram-videoilla kommunikoiva presidentti.

Alla olevalta videolta näet, millaista on uudessa moskeijassa Tšetšenian kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Argunissa ja miltä näyttä suufilainen transsitanssi. Artikkeli jatkuu videon jälkeen.

Suufilaisuudesta on tullut Tšetšenian todellinen valtionuskonto

Venäjään kuuluvassa Tšetšenian tasavallassa ortodoksisuus ei juuri näy. Islamin sunnalaiseen suuntaukseen lukeutuva tšetšenialainen versio sufismista yhdistää uskontoon vanhan kansanperinteen elementtejä, jotka tulevat asukkaille tutuiksi jo lapsuudessa. Pääkaupunki Groznyin vuonna 2008 valmistunut suuri moskeija on nimetty presidentin isälle Ahmat Kadyroville. Kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin Arguniin valmistui puolestaan kaksi vuotta sitten lentävää lautasta muistuttava moskeija, joka on nimetty presidentin äidille Aimanille.

Julisteissa ympäri kaupunkia esiintyy kolmiyhteys: Putin ja Kadyrovit, isä ja poika. Lentokenttä ja päämoskeija on nimetty Ahmat Kadyroville, samoin nuorisoseura. Hallituksen rakennuksen vieressä on suuri Ahmat Kadyrov -museo, jossa presidentti vierailee isänsä syntymäpäivän aamuna. Hän saapuu paikalle 600-sarjan Mercedeksellä, jota presidentti ajaa itse keskellä mustien autojen saattuetta.

Presidentti seisoo pari minuuttia museoon rekonstruoidussa isänsä työhuoneessa. Kun hän kääntyy poistuakseen, hänen silmänsä ovat märät. Tässä 39-vuotiaassa miehessä surrealismi yhdistyy inhimillisyyteen.

Mihin tätä kulttia tarvitaan? Asiaa ei pidä kysyä keneltäkään Groznyissa, sillä mikä tahansa vastaus tällaiseen kysymykseen tietää haastateltavalle todennäköisesti vaikeuksia. Tšetšenian ihmisoikeustilanne on ollut surkea yli 20 vuotta, eikä se ole viime aikoina parantunut.

”Kultti on osa Tšetšenian nykyistä ideologiaa, joka on outo sekoitus putinismia ja tšetšenialaista nationalismia”, sanoo ICG-tutkimuslaitoksen ohjelmajohtaja Jekaterina Sokirjanskaja Skype-haastattelussa. Sokirjanskaja johti ihmisoikeusjärjestö Memorialin Groznyin-toimistoa vuosina 2007–2008.

”Kadyrov yrittää tasapainoilla Tšetšenian kansallismielisyyden ja Venäjän osana pitämisen välillä”, Sokirjanskaja jatkaa. ”Tämä on hänen selviytymisstrategiansa. Hän ottaa iskulauseet vastustajiltaan, siis separatisteilta ja kansallismielisiltä. Ja edeltäjiltään, ja osittain myös islamisteilta.”

Seitsemältä illalla Groznyin potkunyrkkeilymaraton liittyy valtakunnallisen Matš-kanavan suoraan lähetykseen.

Ensimmäinen tv-kanavan mainoskatko täytetään Colosseum-stadionilla videotykkien toistamalla historiallisella dokumentilla. Siinä Tšetšenian lähihistoria esitetään nopeasti: neuvostoaikana kaikki oli hyvin, sitten huijarit ottivat muutamaksi vuodeksi vallan ja lopulta Ahmat Kadyrov nousi tasavallan ”ensimmäiseksi presidentiksi” ja kansa alkoi urheilla.

Urheilun lisäksi nuoriso alkoi puuhata muutakin. Sotien välisenä aikana presidentiksi äänestetyn komentaja Aslan Mashadovin murhan jälkeen 2006 Tšetšenian vastarinta keskittyi ”Kaukasian emiraatiksi” itsensä nimenneen islamistisen liikkeen ympärille. Sen johtaja Doku Umarov kuoli myrkytykseen 2013, minkä jälkeen terroristijärjestö Isis on värvännyt Tšetšeniasta nuoria taistelijoita riveihinsä Irakiin ja Syyriaan.

Julmat sodat ja siviilien vaino ovat myrkyttäneet monet mielet paitsi Tšetšeniassa myös koko Venäjällä. Toisen sodan alussa ihmisoikeusaktivistit nimittivät Tšetšeniaa jo ”Venäjän syöväksi”, joka raaistaa koko maan.

”Näin asia oli mielestäni monen vuoden ajan”, Sokirjanskaja sanoo. ”Venäjän sotilaat ja sisäministeriön joukot palvelivat Tšetšeniassa puolen vuoden kierrossa, ja he osallistuivat terrorisminvastaisiin operaatioihin. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan operaatioihin kuului umpimähkäisiä teloituksia ja kidutusta. Nämä miehet palasivat kotikaupunkeihinsa ja jatkoivat samoilla menetelmillä.”

”Enää asia ei ole niin, paikalliset hoitavat operaatiot ja Venäjän joukot pysyvät kasarmeilla. Tšetšenia on pitkälle sulkeutunut, vaikkakin osa sikäläisistä turvallisuusjoukoista kulkee ympäri Venäjää vainoamassa liikemiehiä, arvostelijoita ja oppositiota ja välillä tappaakin ihmisiä. Kuten on käynyt Boris Nemtsovin ja Anna Politkovskajan tapauksissa.”

Groznyin ilta on pimentynyt ajat sitten, kun nostatus Colosseum-stadionin pääotteluun alkaa. Koko kaupunki tuntuu tietävän, että azerbaidžanilainen potkunyrkkeilijä Zabit Samedov on presidentin suosikki. Mutta vastustaja, Romanian Catalin Morosanu on aika järkäle.

Yleisö hiljenee, Morosanu käy päälle, azeri on altavastaajana. Mutta ensimmäistä erää ehtii kulua vain minuutti ja kaksi sekuntia, kun Samedovin vastaisku osuu salaperäisen sutjakasti Morosanun palleaan. Romanialainen putoaa kontalleen, ja pian luvut on laskettu.

Katsomo repeää valtavaan riemuun, kehän takaa nousee tulisuihkuja, ilotulitteet paukkuvat katonrajassa, savu täyttää hallin. Presidentti hyppää kehään halaamaan suosikkiaan, katosta pelmahtaa kultahippusade sankarien päälle.”Allahu akbar”, karjuu pikkupoika korvani takana. Pian tšetšenialainen kansanmusiikki tärisyttää koko rakennusta.

Kahden viikon kuluttua pidettävien Venäjän parlamenttivaalien ohella Tšetšeniassa äänestetään myös tasavallan presidentistä. Ramzan Kadyrovin voiton pitäisi olla helpompi kuin potkunyrkkeilysuosikin.

Kadyrov on ehdolla myös duuman vaaleissa, ja jotkut ovat epäilleet, että hän haaveilee valtakunnallisista tehtävistä. Jotkut taas arvelevat, että Putinista on tullut Kadyrovin panttivanki, koska ilman nykyistä johtajaa Tšetšenia vajoaisi nopeasti uuteen sotaan.

Vastakysymys kuuluu ”entä sitten?” Sekä Jeltsin että Putin perustelivat vuorollaan Tšetšenian sotia samalla tavalla: tasavallan itsenäistyminen olisi Venäjän hajoamisen alku. Mitään merkkejä tällaisesta ei ole näkynyt, Tšetšenia on jäänyt omaksi onnettomaksi tapauksekseen.

Mikä Venäjä sitten olisi, ellei Tšetšenian sotia olisi käyty? Politiikan ja talouden perusasiat saattaisivat olla lähes nykyisellä tolalla. Mutta sotaa ja terroria olisi ollut paljon vähemmän, joten henkinen ilmapiiri voisi olla toinen. Venäjä olisi vähemmän kyyninen, nihilistinen ja epäluuloinen maa kuin se nykyisin on.

Kadyrovin asema tasavaltansa johdossa näyttää juuri nyt vankkumattomalta. Tutkija Sokirjanskaja ei kuitenkaan Kadyrovin korvaamattomuuteen usko.

”Kyynisenä tiedustelumiehenä Putin voisi löytää helposti ratkaisun Kadyrov-ongelmaan. Onhan venäläisiä kuvernöörejäkin pidätetty tai lähetetty mihin vain tehtäviin. Kadyrov voitaisiin lähettää vaikka Syyriaan avustamaan presidentti Bashar al-Assadia.”

Sokirjanskaja muistuttaa, että Kadyrovilla on vihamiehiä enemmän kuin kenelläkään muulla Venäjällä – eikä vähiten tšetšenialaisen verikoston perinteen vuoksi.

”Ramzan ei selviäisi viikkoa ilman Putinin tukea. Fyysisesti. Biologisesti.”