Venäläinen videobloggaaja pelasi Pokémon Gota kirkossa – jopa viiden vuoden vankeus uhkaa

Nuorta venäläismiestä uhkaa vankeusrangaistus hänen pelattuaan Pokémon Gota kirkossa ja julkaistuaan tapahtumasta videon YouTubessa.

Viranomaiset eivät suhtautuneet tekoon ymmärtävästi: nuori Ruslan Sokolovski -niminen vloggaaja sai syytteen vihan lietsonnasta ja uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta. Hän voi saada jopa viiden vuoden vankeustuomion.

Sokolovski julkaisi 11. elokuuta YouTube-kanavallaan videon, jossa hän astuu sisään Jekaterinburgissa sijaitsevaan katedraaliin ja pelaa sen jälkeen Pokémonia eri puolilla kirkkoa.

”Miten kukaan voi loukata ketään menemällä kirkkoon älypuhelimen kanssa”, Sokolovski ihmetteli syytteitä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Rikostutkijat kuitenkin väittivät, että Sokolovskin luota olisi myös löytynyt materiaalia, joka tukee syytettä vihanlietsonnasta ja osoittaa myös uskonnonvapauden vastaisuutta.

Heinäkuussa julkaistu Pokémon Go on huolestuttanut viranomaisia useissa eri maissa. Peliä on syytetty liikenneonnettomuuksista ja rikoksista.

Myös Suomen Puolustusvoimat joutui kesällä ottamaan kantaa peliin, sillä se käyttää hyväkseen älypuhelimen kameraa ja satelliittipaikannusta. Kun etsii pokémoneja, tulee käyttäneeksi puhelimen kameraa, eli Puolustusvoimien näkökulmasta valokuvanneeksi ympäristöään.

Varusmiehiä onkin kielletty pelaamasta sotilaskaluston lähistöllä ja arkaluontoisissa paikoissa.