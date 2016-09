EU:n Juncker: ”Apple-päätöstä ei suunnattu Yhdysvaltoja vastaan”

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan päätös määrätä teknologiajätti Apple maksamaan 13 miljardin euron verorästit Irlannille ei kohdistunut Yhdysvaltoja vastaan, kertoo uutistoimisto AFP.

Juncker kommentoi asiaa sunnuntaina tiedotustilaisuudessa ennen suurten teollisuusvaltioiden G20-ryhmän kokouksen alkua Kiinassa.

Komissio määräsi viime viikolla, että teknologiajätti Applen on maksettava 13 miljardin euron edestä verorästejä Irlannille. Komission mukaan Apple on saanut EU-säännösten vastaista valtiontukea Irlannissa, minkä takia yrityksellä on ollut etulyöntiasema kilpailijoihinsa nähden.

Irlannin kansallisen verolainsäädännön mukaan yhtiön saamat veroedut ovat kuitenkin olleet laillisia.

Sekä Irlanti että Apple aikovat valittaa komission päätöksestä.

Euroopan komission päätös on herättänyt Yhdysvalloissa ankaraa arvostelua, johon myös Valkoinen talo on osallistunut. Sen mukaan kyse oli maailmanlaajuisten verotussääntöjen yksipuolisesta uudelleen tulkinnasta, kertoo AFP.

Kiinassa puhuneen Junckerin mukaan olisi ”absurdi” ajatus hyökätä Yhdysvaltoja vastaan verotuksen keinoin. Hän muistutti, että suurin osa komission rangaistusten kohteiksi joutuneista yrityksistä on eurooppalaisia.

”Me sovellamme sääntöjä käytäntöön ja perustamme päätöksemme tosiasioihin ja lainsäädäntöön”, Juncker vakuutti.

Applen tapauksen lisäksi EU:n ja Yhdysvaltojen välejä hiertävät useisiin muihinkin yhdysvaltalaisiin suuryrityksiin kohdistuvat verotutkinnat Euroopassa.

EU-viranomaisten erityishuomion kohteina ovat olleet muiden muassa Google, Amazon, McDonald´s, Starbucks ja Fiat Chrysler.

EU-maat ovat alkaneet kiinnittää yritysten verotukseen aiempaa enemmän huomiota kansantalouksien tasapainottamiseksi.