Merkelin kannatus joutuu koetukselle osavaltiovaaleissa – pakolaispolitiikan vihastuttamat äänestäjät kääntymässä oikeistopopulistien puoleen

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kannatus ja maahanmuuttopolitiikka joutuvat tänään testiin osavaltiovaalissa Saksan koillisnurkassa.

Ennusteiden mukaan näyttää siltä, että oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) olisi kiilaamassa Merkelin kristillisdemokraattisen puolueen (CDU) ohi Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiovaalissa, nousten näin osavaltion toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Saksassa järjestetään osavaltiovaaleja säännöllisesti, ja Mecklenburg-Etu-Pommeri on maan pienempiä osavaltioita. Vaaleissa on vain noin 1,3 miljoonaa äänioikeutettua.

Silti vaalia pidetään merkittävänä testinä Merkelille, jonka oma vaalipiiri sijaitsee osavaltiossa, ja joka alkaa jo valmistautua vuoden päästä pidettäviin parlamentti- eli liittopäivävaaleihin.

Tänään sunnuntaina tuli kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Merkel sopi Itävallan kanssa rajojen avaamisesta syyrialaisille ja muille pakolaisille. Tämän seurauksena Saksaan saapui viime vuonna yli miljoona turvapaikanhakijaa ja muuta siirtolaista.

Merkelin pakolaispolitiikka on saanut osakseen paljon arvostelua, ja se on näkynyt myös osavaltiovaalien tuloksissa eri puolilla Saksaa. Raketin lailla noussut maahanmuutto- ja islam-vastainen AfD-puolue on onnistunut saamaan paikkoja useisiin osavaltioparlamentteihin.

Näin on käymässä nyt myös Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa, jossa AfD:n ennustetaan saavan tänään sunnuntaina 21–23 prosenttia äänistä ja jättävän taakseen Merkelin kristillisdemokraatit. Suurimmaksi puolueeksi nousee hyvin todennäköisesti sosiaalidemokraatit.

Osavaltion hallitukseen AfD:lla tuskin kuitenkaan on asiaa, sillä muut puolueet eivät suostu yhteistyöhön sen kanssa.

”Minä äänestän AfD:tä. Se johtuu pääasiallisesti turvapaikanhakijakysymyksestä”, sanoi nimettömänä pysytellyt, eläkkeellä oleva opettaja uutistoimisto AFP:lle Schwerinissä.

”Tänne on tullut miljoona pakolaista. Heille on rahaa, mutta ei ole rahaa nostaa idän eläkkeitä samalle tasolle kuin lännessä”, eläkeläinen sanoi. Kommentillaan hän viittasi alhaisempiin eläkkeisiin, joita entisessä Itä-Saksassa asuvat eläkeläiset saavat.

Liittokansleri Merkel ei itse ole ehdolla sunnuntain osavaltiovaalissa, mutta on osallistunut kampanjointiin ahkerasti.

Hän on puolustanut vuoden takaista päätöstään avata rajat pakolaisille ja yrittänyt vakuutella, ettei se ole pois saksalaisten elintason parantamisesta.

”Emme vieneet mitään ihmisiltä täällä”, Merkel sanoi saksalaisen Bild-lehden pitkässä haastattelussa lauantaina.

Äänestys päättyy Suomen aikaa iltaseitsemältä.