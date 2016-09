Vanha sosialisti villitsee nuoria äänestäjiä Britanniassa, mutta pääministeriä labourin johtaja Jeremy Corbynista tuskin tulee

Stoke-on-Trent

Onko hän rokkitähti? Ei.

Onko hän ihmeparantaja? Ei.

Onko hän messias? Ei.

No mikä hän sitten on? Hän on Jeremy Corbyn, 67, Britannian työväenpuolueen johtaja, uusvanhan vasemmistolaisuuden airut.

Kun Corbynia odotetaan vieraaksi keskienglantilaiseen Stoke-on-Trentin teollisuuskaupunkiin, ihailijat eivät ole pysyä aloillaan.

Musiikki pauhaa, ja väki heiluttaa Corbyn-kylttejään. Ilmassa on hurmosta, joka on epätyypillistä poliittiselle tapahtumalle Britanniassa.

Paikalla on myös silmäänpistävän paljon nuoria. Vuodesta 1983 kansanedustajana toiminut ja vasta vuosi sitten yllättäen labourin johtoon singahtanut Corbyn vetoaa nuorisoon ja nuoriin aikuisiin.

”Kannatan Corbynia, koska hän on ensimmäinen poliitikko pitkiin aikoihin joka sanoo rehellisesti mitä hän ajattelee”, kertoo parikymppinen opiskelija Beatrice Rouffet.

”Corbyn on todella hyvä mies. Hän uskoo, että yhteiskunnan pitäisi olla reilu ja oikeudenmukainen kaikkia kohtaan”, sanoo paikallinen labour-aktivisti Georgina Arapi.

Äkkiä väkijoukko kohahtaa. Corbynia kuljetetaan paikalle sosialisminpunaisessa Renault’ssa.

”Jez we can! Jez we can!”, kannattajat puhkeavat Corbynin kampanjan iskulauseeseen.

Kättelijät ja selfien ottajat ympäröivät labourjohtajan, eikä tämä pääse nousemaan puhujakorokkeena toimivan paloauton katolle pitkiin aikoihin. Kaikki haluavat palasen Jeremyä.

Corbynin ympärillä vellova ihailijamassa on kuitenkin vain osa totuutta. Työväenpuolue on kriisissä, ja Corbynia yritetään savustaa ulos.

Suurin osa työväenpuolueen kansanedustajista on menettänyt luottamuksensa Corbyniin. Heidän mielestään Corbyn on epäonnistunut johtaja, joka näpertelee pikkuasioiden ja utopioittensa kanssa, eikä pysty voittamaan vuoden 2020 parlamenttivaaleja.

Kesällä Corbynin haastajaksi ilmoittautui kansanedustaja Owen Smith, ja labour käynnisti uudet puheenjohtajavaalit. Voittaja ratkeaa 24. syyskuuta.

On lähes varmaa, että Corbyn jatkaa labourin johdossa. Hänellä on kentän tuki.

Päätösvalta on noin 630 000:lla labourin, ay-yhdistysten ja vasemmistojärjestöjen jäsenellä. Etenkin viimeaikoina työväenpuolueeseen liittyneet kannattavat Corbynia.

Corbyn itse vähättelee labourin ongelmia.

”Voitimme Lontoon pormestarivaalit, ja olemme voittaneet täytevaaleja. Puolueella on 300 000 uutta jäsentä”, hän muistuttaa hihkuvalle väkijoukolle.

Corbyn vetoaa etenkin niihin, jotka eivät ole päässeet nauttimaan Britannian talouskasvun hedelmistä. Hän lupaa poistaa lukukausimaksut, rakentaa miljoona uutta asuntoa ja luoda miljoona uutta työpaikkaa, ja ottaa energia- ja liikenneyhtiöt takaisin valtion hallintaan.

Hän vastustaa Britannian talouskuria ja ydinaseita, ja suhtautuu epäillen Natoon ja EU:hun – vaikka olikin nimellisesti EU-jäsenyyden jatkon kannalla.

Corbynissa ei ole showmiehen elkeitä, vaan hän ottaa yleisönsä harkitun pitkäpiimäisellä esiintymisellä. Niukka linja vetoaa. Omilleen hän on politiikan rokkitähti, ihmeparantaja ja messias.

”Nykyiset vallanpitäjät ja media lyttäävät Corbynia. Minulle se on syy tukea häntä. Meillä on samat arvot”, kertoo opiskelija Ollie Johnson.

Johnson on tykästynyt jopa siihen, että Corbyn ei juurikaan käytä solmiota, toisin kuin konservatiivit ja labourin oikea laita: ”Hän on hyvä tyyppi.”

Corbyn-ilmiössä on jotain samaa kuin amerikkalaispoliitikko Bernie Sandersin ympärillä velloneessa liikkeessä. Kannatajia yhdistää vankka usko oman ehdokkaan paremmuuteen.

Mutta vaikka Corbyn on suosittu omiensa joukossa, ei se riitä nostamaan häntä pääministeriksi.

Mielipidemittausten mukaan konservatiivipääministeri Theresa May päihittää oppositiojohtajan kirkkaasti, kun äänestäjiltä kysytään suosikkia.

May peittoaa Corbynin jopa työväenpuolueen perinteisesti vankoilla äänestäjäalueilla. Nuorimmat eli 18–24-vuotiaat äänestäjät suosivat Corbynia, mutta nuoriso on laiska saapumaan uurnille.

Nyt vasemman laidan Corbynin pitäisi pystyä käännyttämään ainakin kaksi miljoonaa konservatiiviäänestäjää puolelleen – ja pitää samalla labourin äänestäjät. Muuten labour ei nouse pääministeripuolueeksi.

Urakkaa voi pitää ylivoimaisena. Corbynin vastustajat ovat yhtä tinkimättömiä kuin kannattajatkin.

Conor O'Leary

