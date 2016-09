Uzbekkirunoilija: Karimovin jälkeinen valtataistelu voi pahimmillaan johtaa Uzbekistanissa sisällissotaan

Takana on hämmentävä viikko.

Suomeksikin käännetty runoilija Hamdam Zakirov, 50, on seurannut kotonaan Helsingin Kurkimäessä silmät ymmyrkäisinä synnyinmaastaan Uzbekistanista tulevia uutisia.

Viime sunnuntaina hallitus kertoi yllättäen, että maan historian ainoa presidentti Islam Karimov on joutunut sairaalaan. Huhumylly pyörähti heti käyntiin, sillä tällaisen tiedotteen tiedettiin tulevan vain hyvin vakavassa tapauksessa. Lopulta perjantai-iltana hallitus myönsi presidentin kuolleen. Lauantaina Karimov jo haudattiin.

”Ihan rehellisesti voin sanoa, että yllätyin. Kaikkihan kuolevat, mutta silti”, hän sanoo viikon tapahtumista.

Huhuja Karimovin heikosta terveydentilasta oli toki liikkunut pitkään, Zakirov myöntää.

”Esimerkiksi presidentin autosaattueen ajonopeuden kerrottiin hidastuneen selvästi suunnilleen kaksi vuotta sitten. Ennen se meni todella kovaa. Epäiltiin, että vauhti piti hiljentää hänen kuntonsa vuoksi”, Zakirov sanoo.

”Silti autoritäärisen johtajan elämä tuntuu jotenkin ikuiselta, sen loppumista ei ajattele. Mutta loppuuhan se aina joskus.”

Zakirov muutti Uzbekistanista jo 1994. Siinä vaiheessa maan itsevaltainen kehitys oli jo selvä. Ensimmäisissä presidentinvaaleissa 1991 heti itsenäistymisen aikaan oli vielä yksi opposition vastaehdokas Muhammad Salih, mutta sen jälkeen yksinkertaisemmatkin ymmärsivät pelin hengen.

Suomeen Zakirov muutti vuosituhannen vaihteessa. Moskovalaisella vaimolla on suomalaisia sukujuuria. Äiti ja veljet asuvat edelleen Uzbekistanissa.

”En ole nyt soittanut kysyäkseni tunnelmia”, hän sanoo.

”Kun soitan Uzbekistaniin tai keskustelen siellä olevien kanssa netissä, en koskaan muutenkaan kysy, mitä mieltä toinen on Karimovista.”

Lauantaina Uzbekistanista tuli televisiokuvaa, kuinka surevat ihmiset reunustivat kadunvarsia ruumisauton lipuessa eteenpäin. Osa näytti itkevän.

Zakirov kertoo kuulleensa, että julkisen sektorin työntekijöille alettiin perjantaina soittaa ja kutsua katujen varsille. Osa ihmisistä itki.

”Tilanne on samanlainen kuin Josif Stalinin kuollessa. Kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi. Minäkin muistan hermostuneisuuden, kun Leonid Brežnev kuoli. Silloin mietittiin, mitä nyt tapahtuu.”

Myönteistä on, että nyt Uzbekistanista tihkuu tietoja. Tavalliset ihmiset julkaisivat kuvia ja videoita esimerkiksi hautajaisvalmisteluista vielä kun hallitus vakuutteli kaiken olevan kunnossa.

”Tuskin he kuitenkaan ajattelevat osallistuvansa mihinkään oppositiotoimintaan. Kunhan julkaisevat omasta mielestään kiinnostavia asioita.”

Mitä nyt sitten tapahtuu? Sitä ei vielä tiedetä.

Mitään oppositiota ei ole, joten valtataistelu on eliitin sisäistä. Tämä huolettaa Zakirovia, joka pitää islamistienkin uhkaa mahdollisena. Hän pelkää, että paikallinen salainen palvelu ottaa vielä kokonaan vallan. Sen on jopa kerrottu onnistuneen pilkkomaan vahvat alueelliset klaanit, joilta Karimovin on pitkään arveltu saaneen valtansa.

”Jos johdossa tulee ristiriitoja, jakolinjat voivat nopeasti siirtyä alemmalle tasolle. Siksi sisällissodankin uhka on olemassa. Toivottavasti sitä ei tule.”