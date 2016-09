Pätevä vai katala – HS listaa syyt, miksi yli puolet amerikkalaista pitää Hillary Clintonia epäluotettavana

Fakta Tästä alkaa vaalien loppukiri Maanantaina Yhdysvalloissa vietetään Labor Dayta, joka päättää kesän. Labor Daysta vaaleihin 8. 11. on yhdeksän viikkoa. Suuri yleisö havahtuu vaaleihin nyt. Republikaani Donald Trumpin ja demokraatti Hillary Clintonin vaaliväittelyt ovat 26.9. (sisäpolitiikka), 9.10. (yleisökysymykset) ja 19.10. (ulkopolitiikka). Varapresidenttiehdokkaat Mike Pence ja Tim Kaine väittelevät 4.10. Kuusissa viime vaaleissa se, joka johti mielipidemittauksia Labor Dayn alla, on noussut presidentiksi. Clinton on siis ennakkosuosikki, mutta Trump on kirinyt viime päivinä eroa kiinni.

Kaksi kuukautta ennen vaalipäivää Yhdysvaltain presidentinvaalikisaa johtaa demokraatti Hillary Clinton, joka on joko historian pätevin ehdokas tai valehteleva rikollinen. Riippuu, keneltä kysytään.

Presidentti Barack Obaman mukaan Clinton on entisenä presidentin puolisona, senaattorina ja ulkoministerinä kautta aikojen pätevin presidenttiehdokas – pätevämpi kuin Obama itse tai Bill Clinton silloin, kun heidät valittiin.

Republikaani Donald Trump taas kutsuu Clintonia Kiero-Hillaryksi (Crooked Hillary). Republikaanien puoluekokouksessa järjestettiin näytösoikeudenkäynti, jossa Clintonia syytettiin terrorismin leviämisestä Lähi-idässä, Syyrian sisällissodan uhreista, korruptiosta ja salailusta. ”Vangitkaa hänet!” karjui hurjistunut yleisö.

Mielipidemittausten mukaan joka toisella amerikkalaisella on Clintonista kielteinen käsitys. Vielä useampi pitää häntä epäluotettavana. Mistä se johtuu?

Vääränlainen politiikka

Clintonin arvostelu voidaan pilkkoa moneen osaan. Asiallinen kritiikki perustuu Clintonin politiikkaan: oikeistolaisille Clinton on liian vasemmistolainen. Pelätään, että hän korottaa veroja, ymmärtää luvattomia maahanmuuttajia ja on liian heikko terroristien, Kiinan tai Iranin uhan edessä.

Demokraattien vasemman laidan kritiikki on päinvastaista: Clintonia pidetään haukkana ja hänen suhteitaan Wall Streetin raharikkaisiin liian tiiviinä. Obaman ulkoministerinä Clinton kannatti tiukempaa linjaa Syyrian suhteen kuin Obama. Clinton on myös kerännyt satojen tuhansien dollarien palkkiot pitämällä puheita yrityksille – aivan kuten Trump ja Jeb Bushkin.

Epärehellisyyssyytökset

Clintonia arvostellaan myös henkilönä. Monet pitävät häntä epärehellisenä. Käsitys on syntynyt kaksikymmentä vuotta jatkuneista tutkinnoista. Clinton on reagoinut syytöksiin kuin juristi, joka hän on: niukkasanaisesti, väistellen ja vastapuolta syyttäen. Usein se on pahentanut asiaa.

Clintonia ei ole koskaan todettu syylliseksi mihinkään. Amerikkalainen Politifact-projekti, joka tarkistaa poliitikkojen puheiden faktoja, arvioi Clintonin tämän vuoden ehdokkaista rehellisimmiksi. Republikaanien sitkeästi jatkamat tutkinnat ylläpitävät kuitenkin käsitystä, että jotain hämärää Clintonissa on.

Tuoreita esimerkkejä on kaksi. Kun Clinton oli ulkoministeri, terrori-iskussa Yhdysvaltain Bengasin-lähetystöön vuonna 2012 kuoli neljä amerikkalaista. Ennen iskua lähetystön henkilökunta oli toistuvasti pyytänyt ulkoministeriötä parantamaan turvatoimia.

Republikaanit ja osa uhrien omaisista syyttää Clintonia amerikkalaisten kuolemista sekä hyväuskoisuudesta islamilaisen terrorismin suhteen.

Republikaanien hallitsema kongressi on aloittanut Bengasin iskuista peräti kahdeksan tutkimusta. Viimeisin kesti kaksi vuotta ja päättyi kesäkuussa. 800-sivuinen loppuraportti arvosteli hallitusta huonosta valmistautumisesta, mutta ei löytänyt Clintonin toimista laiminlyöntejä tai väärinkäytöksiä.

Kolme republikaania lipsautti tutkinnan aikana julkisuuteen, että todellinen tavoite oli Clintonin poliittinen heikentäminen. Se onnistui.

Sähköpostiskandaali

Toinen esimerkki on Clintonin sähköpostit. Clinton käytti ulkoministerinä yksityistä, ei ministeriön sähköpostia. Selitykseksi hän sanoi vain, että se oli kätevää. Clinton väitti myös, ettei lähettänyt yksityisestä sähköpostistaan salaisia tietoja.

Kun republikaanit alkoivat tutkia Clintonin sähköpostin käyttöä, tämä julkisti 30 000 työsähköpostiaan ja tuhosi 32 000, jotka olivat hänen mukaansa yksityisiä. Lisäksi liittovaltion poliisi FBI löysi 15 000 sähköpostia, joita Clinton ei ollut luovuttanut tutkijoille, ja Clintonin avustaja tuhosi oma-aloitteisesti osan vanhoista sähköposteista. Tämä herätti epäilyjä siitä, että Clinton salaa jotain.

Työsähköposteista 44 sisälsi salaisia tietoja esimerkiksi Yhdysvaltain lennokki-iskuista, toisin kuin Clinton oli väittänyt. Sähköposteja ei kuitenkaan ollut merkitty salaisiksi silloin, kun ne lähetettiin, eikä ole näyttöä, että Clintonin tiedot olisivat vuotaneet vääriin käsiin. FBI:n tutkimuksen mukaan Clinton toimi tietoturvan kannalta ”äärimmäisen huolimattomasti”, mutta ei tehnyt mitään rikollista.

Viesteistä kävi ilmi, että Clintonien perheen hyväntekeväisyyssäätiölle rahaa lahjoittaneet ihmiset pyrkivät ulkoministerin puheille muissa asioissa. Osa pääsikin, mikä herätti epäilyksiä korruptiosta.

Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että Clinton olisi tehnyt lahjoittajille kyseenalaisia palveluksia. Epäilysten hälventämiseksi lehdistö on kuitenkin vaatinut Clintonia tekemään pesäeron säätiöön.

Salaliittoteoriat

Politiikkaan ja henkilöön perustuvan kritiikin lisäksi Yhdysvalloissa on paljon ihmisiä, jotka uskovat mitä hurjimpiin salaliittoteorioihin Clintonista.

Donald Trump on pyyhkinyt pölyt vanhoista Clinton-huhuista vihjailemalla, että Clinton olisi vakavasti sairas ja että Clintoneilla olisi jotain tekemistä Valkoisen talon avustajan Vince Fosterin kuoleman kanssa. Kun Foster kuoli vuonna 1993, viisi tutkimusta päätyi siihen, että hän teki itsemurhan.

Erona 1990-lukuun on se, että silloin salaliittoteorioihin uskoi äärioikeistolaisten joukko. Heinäkuussa republikaanien puoluekokouksessa oli tavallisia ihmisiä, jotka uskoivat vakavissaan, että Clintonit ovat murhanneet useita ihmisiä.

Clinton-vihaa ei voikaan selittää vain Clintonilla. Yhdysvaltain jyrkästi kahtiajakautuneessa ilmapiirissä puolet kansasta karsastaa toisen puolueen ehdokasta, on hän kuka tahansa. Republikaanit ovat myös jakautuneet sisäisesti verotuksen, maahanmuuton ja ulkopolitiikan suhteen. Yhteistä vihollista tarvitaan, jotta joukko pysyy koossa.

Lisärasitteena Clintonilla on sukupuoli. Valtaa tavoittelevassa naisessa on edelleen jotain epäilyttävää. Tästä kertoo se, että monet äänestäjät perustelevat Clinton-inhoaan sellaisia asioilla kuin Clintonin ääni, nauru, kunnianhimo tai ärsyttävyys.

FivetThirtyEight-uutissivuston perustaja Nate Silver on tutkinut Clintonin kannatuslukuja 1990-luvulta lähtien. Silverin selvityksessä kävi ilmi, että Clintonin suosio on laskenut aina, kun hän on tavoitellut valtaa: ensin kun Clinton teki presidentin puolisona terveydenhoitouudistusta, sitten kun hän pyrki senaattoriksi ja lopulta kun hän on pyrkinyt kahdesti presidentiksi.

Sen sijaan päästyään valtaan Clinton oli ensin suosittu senaattori ja sitten suosittu ulkoministeri.

Jenkkipolitiikassa lyödään kuin vierasta sikaa

Kielenkäyttö Yhdysvaltain politiikassa on tyrmäävän suorasukaista. Tässä kokoelma tiukkoja lausuntoja. Kuva: Reuters

