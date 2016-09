Tanskalainen oppikirja kertoo Suomen olleen osa Neuvostoliittoa

Tanskalaisen oppikirjan mukaan Suomi oli osa Neuvostoliittoa, kertoo tanskalainen Politiken-lehti. Kirjan kartassa on toki paljon muitakin virheitä. Myös Pohjois-Norja on merkitty osaksi Neuvostoliittoa ja Länsi-Saksan Schleswig-Holstein Tanskan rajalla kuuluu Itä-Saksaan.

Kustannustoimittaja on ilmoittanut, että kirja vedetään myynnistä. Kirjaan päätyneen kartan on laatinut islantilainen taiteilija ja historian harrastaja Andri Jónsson. Kartta on Jónssonin taideprojekti, jonka tarkoitus oli esittää vaihtoehtoista Eurooppaa. Kartan ei siis ole ollut tarkoitus esittää todellista tilannetta. Jónsson kertoo olleensa hämmästynyt, että taideprojekti päätyi oppikirjaan.

Suomessa virheellisestä kartasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.