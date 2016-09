USA:n ja Venäjän rauhanneuvottelut kariutuivat – syyrialaisten kärsimys jatkuu

Yhdysvaltojen ja Venäjän ulkoministerit John Kerry ja Sergei Lavrov eivät saaneet sovittua Syyrian sodan tulitauosta. Ministerit keskustelivat tilanteesta G20-ryhmän kokouksessa Kiinan Hangzoussa, kertoi uutistoimisto Reuters.

Kyse on toisesta kerrasta kahden viikon kuluessa, kun Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvottelut Syyrian tulitauosta kariutuvat. Edellisen kerran tilannetta yritettiin ratkoa Genevessä elokuun lopussa. Seuraavan kerran ministereiden on suunniteltu tapaavan YK:n yleiskokouksessa syyskuun 18. päivä New Yorkissa.

Yhdysvallat ja Venäjä ovat olleet erimielisiä Syyrian sodan ratkaisemisesta erityisesti siinä mitä tulee valtion johtajan Bashar al-Assadin tulevaisuuteen. Yhdysvallat ja rajanaapuri Turkki ovat vaatineet al-Assadin lähtöä, kun sotaan niin ikään osallistuneet Venäjä ja Iran ovat tukeneet presidenttiä.

Yli viisi vuotta jatkuneessa Syyrian sodassa on kuollut satojatuhansia ihmisiä. Yli kymmenen miljoonaa on joutunut sodan vuoksi pakenemaan kodeistaan.

Myös presidentit Barack Obama ja Vladimir Putin tapasivat Hangzoussa maanantaina. Tapaamisen kulusta ei ole vielä kerrottu.