Ranskalaiset kyllästyivät siirtolaisten ”viidakkoon” Calais’ssa – ”Kukaan ei tee mitään!”

Tausta

Ranskan pohjoisrannikolle Calais’hin on saapunut tuhansia ihmisiä, jotka yrittävät päästä siirtolaisiksi Britanniaan. Britannia on yksi siirtolaisten suosikkikohteita Euroopassa.

Suurin keskittymä on syntynyt Calais’hin, sillä kanaalitunneli Britanniaan kulkee sen kautta. Kanaalitunnelin lisäksi siirtolaiset pyrkivät lautoille esimerkiksi piiloutumalla rekkoihin. Ranskan ja Britannian viranomaiset pyrkivät estämään tämän.

Calais’hin jumiin jääneet siirtolaiset asuvat pääosin valtavassa leirissä, jota kutsutaan ”viidakoksi”. Sen lisäksi alueella on muitakin leirejä, joilla asuinolot ovat hyvin karuja.

Alueella on ollut erilaisia leirejä jo vuosia. Ranskan viranomaiset ovat purkaneet niistä useita, mutta tilalle on syntynyt uusia. Osa Britanniaan pyrkivistä on lähtenyt yrittämään Britanniaan toisia reittejä, mutta Calais’hin tulee koko ajan lisää ihmisiä.

Nyt Ranska yrittää taas sulkea leirin ja tarjota leirien asukkaille majoitusta muualla maassa.