Turkki: Yleinen mielipide painostaa keskeyttämään EU-neuvottelut

Turkin yleinen mielipide asettaa hallitukselle ”valtavan paineen” keskeyttää neuvottelut EU-jäsenyydestä, Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu sanoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Turkkilaiset näkevät kaksinaismoralismia”, Çavuşoğlu sanoi Slovenisssa.

Turkki on pyrkinyt EU-jäseneksi vuosikymmeniä ja aloitti viralliset neuvottelut vuonna 2005. Se on useasti syyttänyt, että EU kohtelee sitä eri tavoin kuin muita jäsenehdokkaita. Osa EU-maiden poliitikoista on julkisesti vastustanut Turkin jäsenyyttä.

Çavuşoğlu arvosteli EU-johtajia siitä, etteivät nämä osoittaneet Turkin mukaan riittävää solidaarisuutta epäonnistuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen heinäkuussa.

EU:n ja Turkin suhteet ovat kiristyneet vallankaappausyrityksen jälkeen, kun monet EU-maat ovat arvostelleet presidentti Recep Tayyip Erdoğania kovista otteista vallankaappausta yrittäneitä kohtaan.

Ulkoministeri myös sanoi, ettei Turkki noudata EU:n ja sen välistä pakolaissopimusta, jos turkkilaisten viisumivapaus ei toteudu.