Venäjän reservirahaston pohja häämöttää – rahat loppuvat ensi talvena

Venäjän valtion reservirahaston varat vähenevät nopeaa tahtia valtion juokseviin kuluihin. Varainministeriö julkaisi tiistaina katsauksensa, jonka mukaan rahaston varat vähenivät elokuussa kuudella miljardilla dollarilla.

Kuun lopussa öljyrahoista kootussa vararahastossa oli varoja 32,2 miljardin euron edestä. Ennen meneillään olevaa taloudellista ja poliittista kriisiä syksyllä 2014 rahaston saldo oli 90 miljardia dollaria.

Jos kulutus jatkuu nykyistä tahtia, olisi varastossa jouluna enää kuusi miljardia dollaria. Ministeriö arvioi rahaston tyhjenevän nykyisten öljynhintojen vallitessa ensi vuoden puolella. Talouskorkeakoulu VŠK puolestaan ennustaa, että rahat ovat lopussa ennen vuodenvaihdetta.

Venäjällä on lisäksi käytössään hyvinvointirahasto, jonne on koottu lihavina vuosina varoja lähinnä eläkkeiden maksuun. Tässä rahastossa on yhä 72 miljardin dollarin vapaat varat. Rahaston varoja on sijoitettu muun muassa Pyhäjoelle rakennettavan Hanhikiven ydinvoimalan rakentamiseen.

Meduza-uutissivuston tietojen mukaan viranomaiset harkitsevat jo hyvinvointirahaston varojen käyttämistä valtion juokseviin menoihin. Eläkkeiden sitominen elinkustannusindeksiin on lopetettu Venäjällä toistaiseksi.