Nobel-komitea aikoo erottaa kaksi ruotsalaisjäsentä kirurgiskandaalin vuoksi

Lääketieteen Nobel-palkintoa jakava komitea vaatii kahden ruotsalaisen jäsenen eroa, kertoi Ruotsin uutistoimisto TT tiistaina.

Erovaatimus liittyy Ruotsin skandaaliin Tukholman Karoliinisen instituutin kirurgista, jonka toimien epäillään johtaneen ainakin kahden potilaan kuolemaan.

Kirurgi Paolo Macchiarini tuli maailmanlaajuisesti tunnetuksi tekohenkitorven kehittäjänä. Hänen leikkaustensa kuitenkin epäillään pohjautuneen tiedevilppiin ja johtaneen potilaiden kuolemiin. Macchiarini sai maaliskuussa potkut työstään Karoliinisesta instituutista.

Maanantaina Ruotsissa julkistettiin asiantuntijaselvitys, jonka mukaan kolme Macchiarinin tekemää leikkausta tehtiin ennen kuin menetelmästä oli tarpeeksi tutkimustietoa. Potilaista kaksi kuoli ja kolmas on yhä sairaalassa. Selvityksen mukaan Karoliinisen instituutin johto löi laimin kirurginsa valvonnan, eikä instituuttia ei voi täysin vapauttaa vastuusta.

Nobel-valinnasta vastaavan komitean sihteeri Thomas Perlman sanoi TT:n mukaan, että hän pyytää nyt kahta Macchiarinin esimiehenä toiminutta johtajaa eroamaan komiteasta. Erovaatimuksen kohteena ovat Karoliinisen instituutin entinen rehtori Anders Hamsten ja Harriet Wallberg, joka johti yliopistoa, kun Macchiarini palkattiin

Karoliininen instituutti on yksi maailman suurimmista lääketieteeseen erikoistuneista yliopistoista. Sen alainen komitea on valinnut lääketieteen Nobelin saajat vuodesta 1901. Komiteassa on 50 jäsentä. Seuraava palkinto on määrä jakaa lokakuussa.

Macchiarinin tapaus on Ruotsin historian pahimpiin kuuluva tiedeskandaali. Ruotsissa syyttäjät tutkivat edelleen Macchiarinin toimia mahdollisia rikossyytteitä varten.

Macchiarini itse kiistää toimineensa väärin. Tiistaina hän kommentoi asiaa sähköpostitse Ruotsin SVT-kanavalle näin:

”En ole koskaan syyllistynyt tutkimuksen väärinkäyttöön ja olen aina tehnyt parhaani potilaideni hyväksi.”

Epäilyksiä Macchiarinin tutkimusvilpistä tuli esille tiedeyhteisössä jo pari vuotta sitten. Karoliininen instituutti kuitenkin vapautti hänet epäilyistä ja antoi hänen jatkaa instituutissa tutkijana.

Uudelleen kirurgin kyseenalaiset toimet nousivat esiin tutkivan journalismin ansiosta, kun SVT-kanava esitti aiheesta laajan dokumentin.