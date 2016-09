Norja torjuu olemattomia pakolaisia aidalla – Suomikin hellittää itärajalla, mutta voiko tilanne taas kärjistyä?

Etelä-Varanki

Ørjan Nilsen räjähtää nauruun.

”Entäs sitten, kun järvi on talvella jäässä. Siitähän ne kävelevät”, Nilsen käkättää.

Nilsenillä on koreissa perunoita ja vierellään jyhkeä koiransa, joka on rodultaan alaskanmalamuutti. Niityllä on kaikenlaista maalla asuvan ihmisen roinaa järeästä veneestä alkaen.

Nilsen asuu yhdellä maailman syrjäisimmistä rajavyöhykkeistä, muutaman sadan metrin päästä Norjan ja Venäjän ainoasta rajanylityspaikasta Storskogissa Etelä-Varangissa.

Hän on yksi monista Pohjois-Norjan asukkaista, jotka ihmettelevät, kenen oslolaisbyrokraatin päähänpisto on torjua mahdollista Venäjältä tulevaa pakolaisten joukkoa kitukasvuiseen metsään rakennettavalla 200 metriä pitkällä aidanpätkällä.

Hän viittaa alkavan ruskan kultaamaan pusikkoon.

”Tuolla ei ole edes kunnon tietä. Sitten saavat jahdata pakolaisia metsässä.”

Paitsi, että ei ole pakolaisia. Viime vuonna Norja yllättyi, kun Venäjä päästi odottamatta yli 5 000 ihmistä Storskogin puomille.

Tulijavirta on kuitenkin tyrehtynyt, ja tänään Etelä-Varangissa on palattu normaaliin tasoon: yhteensä alle kymmeneen maahanpyrkijään useiden vuosien aikana.

Turvapaikanhakijoiden pääjoukko seilaa edelleen tuhansien kilometrien päässä Välimerellä.

Kalle Koponen / HS

Hallitus ilmoitti kuitenkin aiemmin tänä vuonna, että se ryhtyy kontrolloimaan paremmin turvapaikanhakijoiden saapumista 200 metriä pitkällä ja 3,5 metriä korkealla aidalla. Aidan on määrä olla valmis ennen pakkasia.

”Haluamme valvonnan olevan hyvää tällä tärkeällä raja-alueella ja olemme huolissamme siitä, etteivät muut maat vartioi omia ulkorajojaan riittävästi”, sanoi yhteiskunnan turvallisuudesta vastaava ministeri Anders Anundsen aiemmin Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle.

Rakennustyöt Storskogissa ovat täydessä käynnissä. Metsään raivattuun uraan on tehty perustukset aidantolpille. Kaksi pientä kaivuria ja joukko rakennusmiehiä uurastaa turvallisuutta Euroopalle.

Tie Norjan ja Venäjän välillä kulkee Storskogissa järven rantaa pitkin. Tuleva aita alkaa vesirajasta ja nousee loivaa rinnettä metsään. Rajaviivalla molempien maiden passintarkastuspisteet ovat kumpikin parinsadan metrin päässä katsojasta.

”Tämä on täysin tarpeeton aita”, tyrmää Etelä-Varangin pormestari Rune Rafaelsen kunnantalolla päätaajamassa Kirkkoniemessä.

”Sillä ei ole mitään käytännön merkitystä, aita on pelkkä symboli.”

Kalle Koponen / HS

Etelä-Varanki on sosialidemokraattien hallitsemaa seutukuntaa, eikä porvarikoalition Oslossa tekemiä ratkaisuja katsota hyvällä. ”Oikeusministeri on kaapannut Norjan ulkopolitiikan ulkoministeriltä”, Rafaelsen manaa.

Syrjäisen kunnan johtajan on taivuttava Oslon päätöksiin, mutta Rafaelsen ei silti säästele sanojaan.

”Me emme tarvitse aitaa, me tarvitsemme entistä suuremman raja-aseman. Minä tuen kasvavaa yhteistyötä Venäjän rajaseudun kanssa, ja sitä haluavat myös paikalliset liikemiehet”, Rafaelsen sanoo.

Hänen mielestään aidan pystytys on surkea viesti Venäjälle, jonka kanssa Kirkkoniemen taajaman asukkaat haluavat olla hyvissä väleissä.

Etelä-Varangissa on ollut mottona olla ”rajat räjäyttävä kunta”. Autojen kyljissä näkyy ”Rajaton”-festivaalin mainoksia.

”Totta kai on aivan hillittömän ironista, että nyt pystytetään teräsaitaa. Kaikki pyörittelevät täällä päätään.”

Rafaelsen saattaa liioitella aidan vastustuksen määrää Kirkkoniemessä, mutta lyhyellä vierailulla ei löydy ainuttakaan, jonka mielestä idea olisi hyvä.

”Emme me pidä siitä. Viime vuosina raja on ollut yhä avoimempi”, sanoo konsultti Dag Norum. ”En usko, että Norja tarvitsee tätä. Aita on tehtävä Schengenin takia. Kukaan Kirkkoniemessä ei tätä kaipaa.”

”En pidä siitä”, kauppakasseja kantava Trine Sivertsen-Hansen puolestaan sanoo.

”Olen todella yllättynyt aidasta. Miksi juuri nyt?” hän kysyy.

Noin 10 000 asukkaan Etelä-Varangissa on käytössä Schengen-järjestelmään kuuluva mahdollisuus rajaseudun asukkaiden viisumivapaaseen kulkemiseen puolin ja toisin.

”Joka toinen asukkaamme on hankkinut tämän luvan”, Rune Rafaelsen sanoo.

”Ihmiset käyvät ostoksilla ja tuttavien luona molempiin suuntiin.”

Kalle Koponen / HS