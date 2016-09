Putin kehotti kovaotteisen Karimovin seuraajia jatkamaan samalla linjalla

Venäjän presidentti Vladimir Putin kehottaa Uzbekistanin uutta johtoa jatkamaan kovista otteistaan tunnetun, viime viikolla kuolleen presidentin Islam Karimovin linjalla. Putin puhui maan tulevaisuudesta tiistaina vieraillessaan Uzbekistanin Samarkandissa.

”Tietenkin toivomme kovasti, että kaikki presidentti Islam Abduganijevitš Karimovin aloittama jatkuu”, Putin sanoi Rossia 24 -televisiokanavan näyttämässä kuvassa Uzbekistanin pääministerille Shavkat Mirziyoyeville.

Hän jatkoi, että Uzbekistanin johto voi jatkossakin pitää Venäjää luotettavimpana ystävänään.

Uzbekistan on Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista asukasluvultaan suurin ja Venäjälle strategisesti tärkeä. Se on myös hyvin riippuvainen Venäjän taloudesta.

Uzbekistania koko sen itsenäisyyden ajan johtanut Karimov kuoli virallisesti viime perjantaina.

Suomesta Karimovia hoitamaan lennätetty professori Juha Hernesnemi kertoi HS:lle, että Karimov oli aivokuollut jo viime viikon sunnuntaina aamuyöstä, kun Hernesniemi pääsi tutkimaan tätä. Hallitus tiedotti Karimovin joutumisesta sairaalaan vasta tämän jälkeen sunnuntaina. Huhumylly velloi koko viikon.

Karimovin seuraajasta ei ole vielä tietoa. Mirziyoyevia on pidetty vahvana ehdokkaana, sillä hänet valittiin järjestämään hautajaisia. Käsitystä vahvisti se, että Putin tapasi nimenomaan Mirziyoyevin.

Karimov tunnettiin kovista otteistaan. Kaikenlainen oppositiotoiminta on Uzbekistanissa nitistetty kokonaan. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan vankiloissa kidutus on järjestelmällistä. Korruptio on yleistä. Puuvillasatoa kerätään myös pakkotyönä.

Karimov onnistui kuitenkin tasapainottelemaan Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. Yhdysvallat ja muu länsimaailma ei lopulta välittänyt ihmisoikeusrikkomuksista, sillä Uzbekistan sijaitsee Afganistanin naapurissa ja sen vakaus on tärkeää. Karimov markkinoi itseään tärkeänä esteenä islamismin leviämiselle Keski-Aasian entisiin neuvostotasavaltoihin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan vain tunteja ennen Putinin saapumista Uzbekistanissa vieraili Yhdysvaltain ulkoministeriön Keski-Aasian päällikkö Daniel Rosenblum.

Venäläistoimittaja Mihail Zygar kertoo Kremlin sotajoukko -kirjassaan, että Putin arvosti Karimovia mielenosoitusten kovaotteisesta kukistamisesta Andijanissa vuoden 2005 toukokuussa, koska piti mielenosoitusta yrityksenä tehdä niin sanottu värivallankumous.

Lännessä tapahtumia kutsutaan Andijanin verilöylyksi. Uzbekistanin viranomaiset surmasivat siinä jopa 1 500 mielenosoittajaa.

Karimov on väittänyt mielenosoittajien olleen ääri-islamilaisia, mikä lännessä on kiistetty.

Putin ei osallistunut Karimovin hautajaisiin lauantaina, vaan Venäjää edusti pääministeri Dmitri Medvedev. Putin oli matkalla G20-maiden huippukokoukseen Kiinaan, josta palatessaan hän pysähtyi Samarkandissa, jonne Karimov haudattiin lauantaina.

Tiistaina hän laski kukkia Karimovin haudalle.

Putin tapasi myös Karimovin lesken Tatjana Karimovan ja tyttären Lola Karimova-Tillyaevan. Toisesta tyttärestä, ilmeisesti epäsuosioon joutuneesta Gulnara Karimovasta, ei vieläkään ole havaintoja.

Uzbekistanin presidentin Islam Karimovin uskotaan kuolleen aivoverenvuotoon viime viikonloppuna. Karimov tunnetaan parhaiten ihmisoikeuksia rikkovana diktaattorina. Kuva: Reuters.