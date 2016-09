Lehti: Burkaan pukeutuneet naiset hyökkäsivät Isisiä vastaan – järjestö rajoitti peittävän asun käyttöä

Terroristijärjestö Isis on tunnettu naisten pukeutumissääntöjen tarkkana vaalijana, mutta nyt se on todennut kasvot peittävän burkan olevan turvallisuusriski itselleenkin. Asiasta kertoo Foreign Policy -lehti (FP) iranilaisen Al Alam -uutistoimiston tietoihin viitaten.

Isis on nyt kieltänyt naisilta burkan käytön sotilasalueilla ja turvallisuuskeskuksissa Mosulin kaupungissa Irakissa. Kaupunki on ollut yksi äärijärjestön tärkeimmistä tukikohdista, mutta nykyisin se on Irakin armeijan ja Yhdysvaltojen johtaman liittouman piirityksen kohteena.

Syynä Isisin määräämään osittaiseen burkakieltoon on, että burkaa on käytetty onnistuneesti valeasuna.

Iraqi News -lehden mukaan hunnutettu nainen tappoi käsiaseella kaksi Isisin jäsentä Sharqatissa 5. syyskuuta. Pari päivää aiemmin burkaan pukeutunut nainen oli hyökännyt Isisin jäsenten kimppuun Mosulissa.

Isis kuitenkin vaatii jopa teloituksen uhalla naisten käyttävän burkaa muualla julkisilla paikoilla, esimerkiksi kaduilla, liikkuessaan.

Euroopan maista Ranska ja Belgia ovat kieltäneet kasvot peittävän burkan käytön.

Maanosan muutamissa muissa maissa, esimerkiksi Italiassa ja Sveitsissä, on voimassa paikallisia kieltoja. Saksassa on esitetty vaatimuksia burkaan pukeutumisen rangaistavuudesta, ja maan sisäministeri Thomas de Maiziere on todennut tukevansa osittaista burkakieltoa.

Etelä-Ranskan useat kaupungit kielsivät tänä kesänä musliminaisten käyttämän uima-asun, burkinin, käytön rannoilla.

Ranskan korkeimman hallinto-oikeuden mukaan burkinikiellot kuitenkin rikkovat ihmisten perusvapauksia sekä uskon- ja yksilönvapautta.

Monet ranskalaiskaupungit eivät aluksi välittäneet oikeuden linjauksesta, mutta nyttemmin ne ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta luopuneet kiellosta.