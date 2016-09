The New York Times: USA:n ilmavoimat ostaa alihankkijoilta miehittämättömien ilma-alusten ohjausta

Yhdysvaltain asevoimien iso tarve käyttää miehittämättömiä ilma-aluksia taistelussa Isis-järjestöä ja muita terroristiryhmiä vastaan on johtanut siihen, että maan ilmavoimat on lisännyt yksityisten alihankkijoiden käyttöä ilma-alusten operoinnissa, sanomalehti The New York Times kirjoittaa.

Koska miehittämättömien ilma-alusten eli arkikielellä isojen lennokkien käyttö on kasvanut tasaisesti, Yhdysvaltain ilmavoimalla on alkanut olla on pulaa lennokkeja ohjaavista lentäjistä sekä muusta operatiivisesta henkilökunnasta, kertoo The New York Times.

Tätä henkilöstövajetta Yhdysvaltain ilmavoimat on paikannut käyttämällä yksityisessä työsuhteessa olevia alihankkijoita.

The New York Timesin uutisen mukaan isoja lennokkeja ohjaavat yksityisten yritysten työntekijät työskentelevät alueilla, joihin lennokit tukeutuvat. Lain mukaan he eivät saa laukaista lennokkien asejärjestelmiä, mutta he voivat kerätä ja analysoida tiedustelutietoa sekä välittää videokuvaa rajoituksetta taistelukentältä.

Yhdysvaltain ilmavoimat (U.S. Air Force)

Kymmenen viime kuukauden Yhdysvaltain hallitus on presidentti Barack Obaman johdolla voimistanut taisteluaan Isis-järjestöä vastaan Irakissa, Syyriassa ja Libyassa.

Samaan aikaa Yhdysvaltain asevoimat on lisännyt Yhdysvaltain arsenaaliin neljä isoa lennokkia, joita operoivat yksityiset alihankkijat. Näiden neljän lennokin rinnalla Yhdysvaltain ilmavoimien henkilöstö operoi päivittäin noin kuuttakymmentä isoa lennokkia.

Yhdysvaltain ilmavoimat (U.S. Air Force)

Kahden seuraavan vuoden aikana Yhdysvaltain puolustusministeriö aikoo lisätä alihankkijoiden operoimien isojen lennokkien määrä kuudella. Alihankkijoina työskentelevien operaattoreiden lukumäärä ja nimet ovat salaista tietoa, Yhdysvaltain ilmavoimat kertovat.

Mutta viranomaisten mukaan operaattoreita on vähintään useita satoja, ja monet heistä ovat entisiä ilmavoimien lennokkioperaattoreita tai hävittäjälentäjiä, joiden palkka on kaksin-kolminkertaistunut siihen verrattuna, mitä he ansaitsivat asevoimien palveluksessa.

Yksityisten työntekijöiden käyttöön asevoimien tehtävissä liittyy eettisiä ja oikeudellisia ongelmia, sillä heidän toimintaansa ei valvota samalla tavalla kuin suoraan asevoimien palveluksessa olevien sotilaiden toimintaa valvotaan.

Helsingin Sanomat kuvasi reportaasissaan vajaat kaksi vuotta sitten lennokkilentäjien arkea.