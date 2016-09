Yhdysvallat on tullut Aasiaan pysyvästi – Obaman toiveet Aasian kehittymisestä eivät toteutuneet

Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman jäähyväismatka Aasiaan ei mennyt aivan nappiin. Draamasta piti huolen erityisesti Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte, joka kirosi Obaman ”huoranpenikkana”.

”Kuka hän luulee olevansa? En ole Amerikan sätkynukke. Olen itsenäisen maan presidentti ja tilivelvollinen vain filippiiniläisille”, Duterte uhosi.

”Vulgaarin” kielenkäytön vuoksi Obama perui tapaamisensa Duterten kanssa.

Kyse ei suinkaan ollut ensimmäisestä kerrasta, kun Duterte loukkasi amerikkalaisia. Aiemmin hän on nimittänyt Yhdysvaltojen suurlähettilästä Filippiineillä ”huoranpenikan homopojaksi” ja ulkoministeri John Kerryä ”hulluksi”.

Filippiinien Donald Trumpiksikin kutsuttu Duterte on onnistunut suututtamaan sanoillaan myös muun muassa australialaiset sekä paavi Franciscuksen.

Välikohtauksesta huolimatta Obama painotti, että Aasia on merkittävässä roolissa Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa myös hänen presidenttikautensa päätyttyä marraskuun presidentinvaalien jälkeen. Dutertekin yritti paikata myöhemmin sanomisiaan ja suhteiden heikentymistä Yhdysvaltoihin lehdistötiedotteella, jossa hän pahoitteli käytöstään.

”Yhdysvaltojen kiinnostus Aasian–Tyynenmeren alueeseen ei ole mitään uutta, ei tämä ole mikään villitys. Kyse on perustavanlaatuisista kansallisista eduista”, Obama sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan Laosin Vientianessa, missä hän osallistui Asean-maiden kokoukseen.

Obaman turvallisuusasioiden neuvonantajan Benjamin J. Rhodesin mukaan Yhdysvaltojen ja Filippiinien suhteet ovat välikohtauksesta huolimatta ”vakaalla pohjalla”, kertoi sanomalehti The New York Times. Hänen mukaansa maiden välinen yhteistyö jatkuu monilla eri alueilla.

Kiinassakaan kaikki ei mennyt aivan protokollan mukaan, kun G20-kokoukseen Hangzhoussa osallistunut Obama joutui poistumaan Air Force One -lentokoneestaan takaoven kautta.

Kyse oli ilmeisesti sähläyksestä siinä, kuka portaat lentokoneelle tuo. Obaman kanslia oli vaatinut, että laskeutumisportaiden tuojan on puhuttava englantia.

Kiinalaisvirkailijan purkaus tallentui videolle: "Tämä on meidän lentoasema"

Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman vierailu G20-kokoukseen Kiinaan alkoi kohulla. Amerikkalaiset ja kiinalaiset virkailijat ottivat yhteen lentoasemalla, kun järjestelyt olivat sekaisin ja Obamakin ohjattiin Air Force Onen takaovesta ulos. Kuva: Reuters.

Tavallisesti Obama käyttää takaovea turvallisuussyistä kriisimaissa eli esimerkiksi Afganistanin-vierailuillaan.

Kun Obama aloitti virkakautensa, hän katsoi Aasian kuuluvan Yhdysvaltojen ulkopolitiikan keskipisteeseen. Foreign Policy -lehden mukaan Obaman tavoitteita oli sitouttaa Kiina syvällisesti kansainväliseen kehitykseen, tasapainottaa tätä syventämällä Yhdysvaltojen suhteita Japaniin, ratkoa Pohjois-Korean tilannetta ja arvioida uudelleen kauppasuhteita alueen valtioiden kanssa.

Erityisesti Pohjois-Korean tilanne on vain heikentynyt. Valtio uhmaa naapurimaitaan ja YK:ta muun muassa ydinkokeilla ja ydinaseiden kehittämisellä.

Aasian-vierailuissa Obama ei kunnostautunut juuri edeltäjiään paremmin. Obamalla kertyi virkamatkoja Aasiaan yksitoista, kun hänen edeltäjillään George W. Bushilla matkasaldo oli kahdeksan ja Bill Clintonilla niin ikään yksitoista, laskee Foreign Policy.

Erityisesti Kiina on ollut huolestunut Yhdysvaltojen halusta lisätä vaikutusvaltaansa Aasiassa. Yhdysvallat on esimerkiksi Japanin ja Etelä-Korean vankka tukija turvallisuuspolitiikassa. Kiina on puolestaan ajautunut syviin riitoihin aluekiistoissa muiden alueen valtioiden, kuten Japanin, Filippiinien ja Vietnamin, kanssa. Viimeksi tällä viikolla Filippiinit syytti Kiinaa keinotekoisen saaren rakentamisesta kiistellylle alueelle.

”Olemme täällä jäädäksemme. Olivat ajat hyvät tai huonot, voitte aina luottaa Yhdysvaltoihin”, Obama vakuutti Laosissa liittolaisilleen uutistoimistojen mukaan.

Vakuuttelu katsottiin tarpeelliseksi, sillä Yhdysvaltojen presidentiksi pyrkivä Donald Trump on kertonut haluavansa vähentää Yhdysvaltojen läsnäoloa ulkomailla, jos hänet valitaan maan johtoon.

Erityisen uhkaavana Yhdysvalloissa on pidetty arvaamatonta Pohjois-Koreaa, joka on uhannut useita kertoja Yhdysvaltoja ja sen läheistä liittolaista Etelä-Koreaa.

Kiinan johdossa on ollut suosittua syyttää ulkomaita ja erityisesti Yhdysvaltoja puuttumisesta maan sisäisiin asioihin. Vaikka mailla on syviä erimielisyyksiä esimerkiksi turvallisuuspolitiikassa, valtiot ovat taloudellisesti toistensa menestykseen sidottuja. Aasian-matkallaan Obama tahtoikin viestiä Kiinalle, että amerikkalaiset haluavat Kiinan menestyvän.

”Yhdysvallat ja Kiina ovat nivoutuneet toisiinsa useammalla elämän saralla kuin koskaan. Washingtonissa on seurattu tyytyväisinä Kiinan rauhanomaista nousua vakaaksi ja vauraaksi maaksi, joka on vastuuntuntoinen kansainvälisissä suhteissa. Uskomme, että tämä on hyödyksi meille kaikille”, Obama sanoi.

Sovinnollisuudestaan huolimatta Obama muistutti, että Yhdysvallat operoi Aasiassa jatkossakin kaikkialla, missä se on kansainvälisten lakien mukaan mahdollista. Muistutus oli suunnattu erityisesti Kiinalle, joka on arvostellut Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa lähialueillaan.

Haagin kansainvälinen välitystuomioistuin on linjannut, että Kiinan toimet Etelä-Kiinan merellä eivät ole kansainvälisen merioikeuden mukaisia. Kiina on todennut, ettei se aio kunnioittaa Haagin päätöstä.

Obamalla oli kautensa alussa paljon toiveita Aasiasta, mutta monikaan niistä ei ole toteutunut. Aluekiistat Kiinan kanssa jatkuvat entistä pahempina, ja Pohjois-Korea on vähintään yhtä uhkaava kuin aiemminkin.

Obaman seuraajalla on kädet täynnä töitä, jos hän haluaa painottaa Aasiaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa.