Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat jaelleet toisilleen julkisuudessa kohteliaisuuksia. Viimeksi keskiviikkona Trump arvioi, kuinka ”Putin on ollut johtaja, paljon enemmän kuin mitä meidän presidenttimme”.

Vastaavasti demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton on syyttänyt Venäjää puuttumisesta Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin muun muassa murtautumalla demokraattien sähköposteihin ja luovuttamalla tietoja Trumpille. Venäjä on kiistänyt väitteen.

”Tiedämme, että Venäjän tiedustelupalvelu on hakkeroinut puolueemme koneita. Tiedämme myös, että venäläiset järjestivät sähköpostien julkaisemisen ja että Trump on osoittanut tukeaan Putinille”, Clinton sanoi Guardian-lehden mukaan.

Asiat siis näyttäisivät siltä, että Putinille olisi mieluisampaa, jos Trump nousisi Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi. Olivat väitteet Venäjän puuttumisesta vaaleihin totta tai ei, saattaisi Trumpin valinta hyödyttää Venäjää enemmän kuin Clintonin.

Ensinnäkin Trump on puhunut usein Yhdysvaltojen roolin vähentämisestä globaaleissa asioissa. Tämä antaisi Venäjälle enemmän tilaa toimia kansainvälisesti.

Trump on esimerkiksi väläyttänyt sitä, ettei Yhdysvallat enää suostuisi kantamaan sotilasliitto Natossa vastuuta Euroopan puolustamisesta. Tämä olisi Putinille suuri voitto, sillä hän on toistuvasti arvostellut sotilasliittoa sen laajentumisesta Venäjän takapihoille.

Trump on myös suhtautunut Putinia myötäillen Venäjään sen vallattua Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan. Trump on sanonut harkitsevansa Venäjän vastaisten pakotteiden purkamista sekä Krimin tunnustamista osaksi Venäjää, jos hänet valitaan presidentiksi.

Entä mitä Putin sanoo itse, kumpiko presidenttiehdokkaista olisi hänelle mukavampi vaihtoehto? Uutistoimisto Bloombergin haastattelussa syyskuun alussa Putin ei suostunut useista kysymyksistä huolimatta nimeämään lempiehdokastaan.

”Haluaisin tehdä töitä henkilön kanssa, joka pystyy tekemään vastuullisia päätöksiä ja toimeenpanemaan minkä tahansa asian, josta saamme sovittua. Hänen nimellään ei ole väliä”, Putin sanoi haastattelussa.

Trump on puolestaan hämmästellyt häneen kohdistunutta arvostelua Venäjästä.

”Eikö se olisi hienoa, jos tulisimme toimeen Venäjän kanssa?” Trump kysyi CNN:n mukaan.

Vaikutusvaltaiset Trumpin vastustajat ovat nähneet presidenttiehdokkaan vaarana jopa Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle osin juuri Venäjän vuoksi. Esimerkiksi Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelun entinen johtaja Michael Morell on julkisesti epäillyt, että Putin on käyttänyt turvallisuuspolitiikassa kokematonta Trumpia hyväkseen.

”Putinilla oli ura tiedustelupalvelun upseerina ja hänet on koulutettu löytämään henkilöiden heikkouksia ja käyttämään niitä hyväksi. Tämä on juuri se, mitä hän on tehnyt. Putin on pelannut Trumpin heikkouksilla kehumalla häntä. Trump on vastannut kehuihin juuri kuten Putin on halunnutkin”, Morell kirjoitti New York Timesissa.

Alla olevasta visasta voit selvittää, kumpi ehdokkaista, Clinton vai Trump, olisi sinulle sopivin ehdokas. Valitse alla olevista vaihtoehdoista mielipide, joka osuu lähemmäs omaasi, niin kerromme ketä sinä äänestäisit Yhdysvaltojen vaaleissa.