Suomessakin kovasti odotettu Ruotsin puolustusselvitys julkaistaan perjantaina. Uutistoimisto TT:n käsiinsä saamien ennakkotietojen mukaan selvityksessä sanotaan, että Suomen ja Ruotsin syvenevä puolustusyhteistyö voi tuottaa ”vahvan alueellisen kyvyn ehkäistä konflikteja”.

Raportti on Ruotsin hallituksen tilaama.

Millä tavoin Ruotsin ja Suomen asevoimat sitten voisivat toisiaan täydentää?

Tiivistimme naapureiden asevoimien erot seitsemään alla olevaan kuvaan. Selaa kuvia klikkaamalla laidoissa olevia nuolia.

Ensimmäinen olennainen ero liittyy sodan ajan joukkoihin. Ne ovat Suomella selvästi Ruotsia suuremmat.

Suomessa kriisiajan joukko nojaa yleisen asevelvollisuuden tuottamaan suureen reserviin, armeijan käyneisiin miehiin ja naisiin.

”Suomen sodan ajan joukon koko on suurin piirtein sama kuin Venäjän maavoimien vahvuus”, toteaa valtiotieteen tohtori Pekka Visuri.

”Ja reserviä on karkeasti ottaen yhtä paljon kuin muilla Itämeren alueen mailla yhteensä”, hän jatkaa.

Ruotsi luottaa pienempään ammattisotilaiden armeijaan, jota täydentävät kodinturvajoukot. Visurin mukaan Suomen ja Ruotsin valinnat ovat loogisia seurauksia yksinkertaisesta maantieteestä.

”Ruotsi on Itämeren maa, Suomi on pitkän maarajan maa.”

Suomelle on tärkeää pystyä uskottavasti puolustamaan omaa aluettaan ja siksi sillä on suuret maavoimat.

Ruotsissa on Visurin mukaan kylmän sodan päättymisen jälkeen lähdetty siitä olettamuksesta, että täysimittaiseen hyökkäykseen ei tarvitse varautua. Siksi asevoimia on rakennettu etenkin ulkomailla tapahtuvan kriisinhallinnan tarpeisiin.

Ruotsissa asevelvollisuus jäädytettiin vuonna 2010. Nyt Venäjän toimet Ukrainassa ovat muuttaneet keskustelun sävyä. Ruotsin maaperän puolustamisesta puhutaan jälleen.

Asevelvollisuuden palauttamista on vaatinut esimerkiksi ulkoministeri Margot Wallström. Samaa ehdotti äskettäin myös Ruotsin puolustusvoimien tulevaisuutta pohtiva selvitys.

Visuri kuitenkin korostaa, että kouriintuntuvia päätöksiä Ruotsin uuden linjan tueksi ei ole vielä juuri nähty. Esimerkiksi Gotlannin joukkojen palauttamisen merkitystä on hänen mielestään liioiteltu.

”Gotlannin puolustaminen on kuitenkin lopulta ilma- ja meripuolustuskysymys.”

HS:n laajan reportaasin Gotlannista voit lukea tästä.

Artikkeli jatkuu kartan jälkeen.

Nimenomaan meri- ja ilmavoimiin ”Itämeren maa” Ruotsi on rahaa pannutkin. Ruotsilla on esimerkiksi yli kaksi kertaa enemmän hävittäjiä kuin Suomella. Myös Ruotsin merivoimien suorituskyky sukellusveneineen on toista luokkaa kuin Suomella.

Muun muassa näiden kalustohankintojen vuoksi Rutosin puolustusmenot ovat euroissa mitattuna selvästi Suomen menoja suuremmat. Seuraavan viiden vuoden aikana Ruotsi on päättänyt korottaa puolustusmäärärahojaan entisestään runsaalla miljardilla eurolla.

Jos sotilasmenoja taas tarkastellaan osuutena bruttokansantuotteesta, Suomi käyttää nykyään rahaa puolustukseen hieman Ruotsia enemmän, kertovat Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin tilastot. Tälläkin mittarilla Ruotsi oli pitkään Suomea edellä.

Visurin mukaan parhaat mahdollisuudet sotilaalliseen yhteistyöhön Ruotsin ja Suomen välillä liittyvät juuri ilma- ja merivoimien toimintaan.

”On paljon mahdollisuuksia kalustuksessa ja meri- ja ilmatilan hallinnassa”, hän toteaa.

Aiemmin Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö oli rajattu poliittisilla päätöksillä tiukasti rauhanaikaan. Viime vuonna naapurit kuitenkin päättivät, että myös mahdollisen kriisiajan yhteistyön esteitä aletaan raivata.

Käytännössä yhteistyö voisi olla esimerkiksi toisen maan satamien ja ilmavoimien tukikohtien käyttöä ja tietojen vaihtoa.

Kaluston osalta huomiota on kiinnitetty esimerkiksi siihen, että Ruotsilla on sukellusveneitä, joita Suomella ei ole lainkaan. Suomella puolestaan on Ruotsilta puuttuvia miinalaivoja.

Maavoimien osalta Visuri odottaa molempien jatkavan omilla tahoillaan.

”Ei ole nähtävissä esimerkiksi sellaista mahdollisuutta, että mentäisiin toisen alueelle taistelemaan.”

Artikkelin lähteenä on käytetty myös tutkija Arto Nokkalaa ja hänen kirjaansa Kyky ja tahto – Suomen puolustus murroksessa.

Roni Rekomaa / Lehtikuva

Juhani Niiranen / HS

Louise Levin / Ruotsin puolustusvoimat

PETRI KROOK

PETRI KROOK