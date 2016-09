Ydinkokeen tehnyt Pohjois-Korea rakentaa uutta pelotetta – sukellusvenettä, josta voisi laukaista ballistisia ohjuksia

Pohjois-Korea ilmoitti perjantaiaamuna Suomen aikaa tehneensä onnistuneen ydinkokeen. Naapurimaa Etelä-Korean mukaan se on maan kaikkien aikojen suurin ydinkoe.

Pohjois-Korean kehittämät ydinaseet ja ohjuskokeet eivät suinkaan ole olleet ainoa pelon aihe, joka on nostattanut kylmiä väreitä diktatuurin naapurimaissa ja maailmalla. Pohjois-Korea kun on halunnut saada käyttöönsä kylmän sodan ajalta tunnetuiksi tulleet sotakoneet: sukellusveneet, joista voi laukaista ballistisia ohjuksia.

Kylmän sodan aikana tällaisilla sukellusveneillä oli merkittävä rooli ydinpelotteen ylläpidossa. Vaikka vihollismaan ydinaseet saataisiin tuhottua ensi-iskulla, kykenisivät maailman vesillä seilaavat sukellusveneet tekemään vastaiskun.

Sukellusveneillä on myös etunaan yllätyselementti. Jos ne pääsevät havaitsematta tarpeeksi lähelle kohdemaata, voivat ne laukaista ohjuksen verrattain läheltä, jolloin sen torjumisyrityksiin on vähemmän aikaa.

Ja tähän kaikkeen Pohjois-Korea juuri pyrkii.

Pohjois-Korealla on useita sukellusveneitä, mutta ne ovat arvioiden mukaan vanhoja ja osin huonokuntoisia. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on kuitenkin jo vuosia rakentanut aiempaa isompaa, 3 000 tonnin dieselkäyttöistä sukellusvenettä, joka voisi laukaista neljä ballistista ohjusta. Eteläkorealaisten tiedustelulähteiden mukaan aiempaa suurempi sukellusvene on tarkoitus saada valmiiksi lokakuuhun 2017 mennessä.

Samalla diktatuuri on kehittänyt sukellusveneistä laukaistavia ballistisia ohjuksia. Viimeksi elokuussa Pohjois-Korea laukaisi sukellusveneestä ballistisen ohjuksen, joka lensi 500 kilometriä kohti Japania ennen putoamistaan mereen. Koelaukaisu osoitti merkittävää edistystä diktaattori Kim Jong-unin asearsenaalille.

Suurin uhka Pohjois-Korean sukellusveneteknologialla on sen arkkivihollisille, lähimailleen Etelä-Korealle ja Japanille.

Pohjois-Korean sukellusveneet kun eivät kykene olemaan pitkiä aikoja merillä, joten niiden toimintaetäisyys on rajoitettu. Siksi ne eivät kykene uhkaamaan esimerkiksi Yhdysvaltoja. Toisin on ydinkäyttöisillä sukellusveneillä, jotka voivat seilata pitkään ilman huolta polttoaineen loppumisesta.

Kunnollisen sukellusveneen rakentaminen ei ole helppoa. Eikä varsinkaan pakotteiden alla elävälle Pohjois-Korealle, joka tiettävästi yrittää koota uutta sukellusvenettä vanhojen neuvostokoneiden osista. Kaikkiaan Pohjois-Korealla on arvioitu olevan noin 70 toimintakuntoista sukellusvenettä.

Epäselvää on se, onko Pohjois-Korea myöskään onnistunut rakentamaan ohjukseen mahtuvaa ydinkärkeä. Pohjois-Korea on itse ilmoittanut, että se kykenee tähän. Asiantuntijoiden mukaan tästä ei ole kuitenkaan varmuutta.

KCNA