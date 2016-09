Juna suistui kiskoilta asema-alueella Espanjassa – ainakin neljä kuoli

Ainakin neljä ihmistä on kuollut matkustajajunan suistuttua raiteilta Luoteis-Espanjassa Galiciassa perjantaina, kertoo paikallinen Voz de Galicia -lehti. Lisäksi loukkaantuneita on puolensataa, joista osa on loukkaantunut vakavasti.

Onnettomuus sattui O Porriñossa puoli kymmenen aikaan aamupäivällä paikallista aikaa.

Juna liikennöi Galician rannikolla sijaitsevan Vigon ja portugalilaisen Porton välillä, kertoo uutistoimisto AFP. Junassa oli yli 60 ihmistä. Turmassa kuolivat muun muassa junan kuljettaja ja rahastaja. He olivat kansallisuudeltaan portugalilaisia, Voz de Galicia kertoo. Myös juna oli portugalilainen.

Espanjan television haastatteleman silminnäkijän mukaan onnettomuushetkellä kuului kova pamaus, ja sitten tuli runsaasti mustaa savua, kertoo AFP.

Voz de Galician mukaan onnettomuus tapahtui asema-alueella, kun juna oli saapumassa asemalle. Matkustajien mukaan juna ei kulkenut lujaa ennen suistumista. Artikkelin yhteydessä olevassa kuvassa näkyy, että vaikka juna on suistunut raiteilta, se on jäänyt edelleen rata-alueelle.

Kuvassa vain yksi vaunu on suistunut raiteilta siten, että suistumisen selvästi huomaa. Vaunu on pahasti kallellaan, mutta ei kyljellään maassa. Lisäksi lehti kuvailee, että kaksi vaunua on pudonnut raiteilta osittain, mutta kuvista näiden kahden raiteilta putoamista tuskin huomaa.

Ensimmäinen pahasti kumollaan oleva vaunu on törmännyt metalliseen mastorakenteeseen.