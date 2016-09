Iranissa osoitettiin mieltä Saudi-Arabiaa vastaan pyhiinvaelluskiellon vuoksi

Tuhannet iranilaiset osoittivat mieltään Teheranissa perjantaina, koska Saudi-Arabia ei päästänyt iranilaisia vuosittaiselle hadž-pyhiinvaellukselle.

Hadž on Mekkaan Saudi-Arabiaan tehtävä pyhiinvaellus, joka jokaisen kynnelle kykenevän muslimin tulee tehdä kerran elämässään. Tänä vuonna hadž alkaa lauantaina.

Kyseessä on maailman suurin vuosittainen uskonnollinen tapahtuma, johon osallistuu yli 1,5 miljoonaa muslimia.

Jokaisella maalla on omat kiintiönsä pyhiinvaellusta varten. Iranilaisille on varattu 64 000 paikkaa, mutta tällä kertaa he eivät pääse osallistumaan tapahtumaan, sillä Saudi-Arabian ja Iranin neuvottelut asiasta päättyivät aiemmin tuloksettomina.

”Saudit ovat sulkeneet tien Allahin luo. Se on rikos”, sanoi perjantaina mielenosoituksiin osallistunut uskonoppinut Javad Zolfaghari uutistoimisto AFP:n mukaan.

Iranin hadž-delegaation johtaja Said Ohadi syytti Saudi-Arabian kieltäytyneen keskustelemasta turvatoimista viime vuoden kuolonturmasta huolimatta.

Viimeinen pisara Ohadin mukaan oli Saudi-Arabian vaatimus, että iranilaiset pyhiinvaeltajat eivät saisi olla tekemisissä muun maalaisten muslimien kanssa.

Viime vuonna pyhiinvaelluksella tallautui tai tukehtui kuoliaaksi yli 2 300 ihmistä, kun väkijoukossa syntyi pakokauhu. Kuolleista yli 400 oli iranilaisia.

Iranin mukaan kuolleiden lukumäärä on kuitenkin paljon suurempi.

Saudi-Arabian mukaan kuolleita oli ainoastaan 769. Se ei ole julkistanut yksityiskohtia onnettomuustutkinnasta.

Saudi-Arabia puolestaan on sanonut, että Iran on esittänyt vaatimuksia, joita on ”mahdoton hyväksyä”, kuten oikeutta järjestää mielenosoituksia, jotka aiheuttaisivat ”kaaosta”.

Iranin hadž-delegaation johtajan Said Ohanin mukaan keskusteluja leimasi alusta asti ”vieraanvaraisuuden puute” ja ”oudot asenteet”.

Hänen mukaansa saudit kuvittelevat olevansa ”Mekan ja Medinan omistajia”.

”Ei – ne ovat islamin omaisuutta”, Ohani sanoi.

Saudi-Arabia ja Iran ovat alueellisia kilpailijoita, joiden suhteet ovat pitkään olleet huonot. Saudi-Arabia katkaisi diplomaattisuhteet Iraniin tammikuussa sen jälkeen kun sen lähetystöihin Iranissa oli hyökätty. Tätä ennen Saudi-Arabia oli teloittanut tunnetun shiialaisen toisinajattelijan, Iranissa suositun Nimr al-Nimrin.