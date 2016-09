Venäjä ja Yhdysvallat ovat sopineet yhteisestä suunnitelmasta Syyrian sodassa. Pitkään neuvoteltu sopimus julkistettiin perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa. Osapuolet kuvailivat suunnitelmaa ”käänteentekeväksi”.

Venäjän mukaan Syyrian presidentti Bashar al-Assad on ilmoittanut tukevansa uutta suunnitelmaa. Ensiaskel on, että koko Syyrian kattava tulitauko pitäisi alkaa maanantaina.

HS käy läpi, mistä suunnitelmassa on kyse.

Mitkä ovat sopimuksen ydinkohdat?

Tulitauko hallituksen joukkojen ja kapinallisryhmien välillä alkaa maanantaina auringonlaskun aikaan. Samana päivänä alkaa muslimien tärkeä vuosijuhla Eid al-Adha.

Syyrian hallituksen asevoimat keskeyttävät ilmapommitukset kapinallisten hallitsemille alueille.

Venäjä ja Yhdysvallat ryhtyvät yhteisiin ilma-iskuihin Syyriassa toimivia ääri-islamistisia terroristiryhmiä vastaan.

Miksi sopimus on merkittävä?

Venäjän ja Yhdysvaltain sopimus on tärkeä mutta myös monimutkainen ja vaikea toteuttaa. Aiemmat tulitaukoyritykset ovat nopeasti kariutuneet – edellinen merkittävä yritys oli helmikuussa – joten odotukset ovat maltilliset.

Sinänsä on merkittävää, että kiistakumppanit Yhdysvallat ja Venäjä ovat saaneet aikaan yhteisymmärrystä. Ne tukevat vastakkaisia puolia Syyrian sodassa.

Yhdysvallat tukee kapinallisia, jotka yrittävät kumota presidentti Bashar al-Assadin hallinnon. Venäjä tukee al-Assadia ja sen viime syksynä aloittamat ilmapommitukset ovat auttaneet hallituksen joukkoja valtamaan alueita takaisin kapinallisilta.

Mitä suunnitelma muuttaisi sotilaallisessa tilanteessa?

Suunnitelman mukaan Syyrian hallitus keskeyttää ilmapommitukset opposition hallitsemille alueille. Venäjän mukaan presidentti al-Assad on lupautunut tähän.

Tämän pitäisi lopettaa tynnyripommien käyttö ja muut summittaiset iskut asutetuille alueille, mikä on ollut yksi suurimmista syistä siviiliuhreihin ja pakolaisuuteen. Sopimuksessa on määritelty alueet, joilla Syyrian sotakoneiden on määrä lakata lentämästä.

Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerryn mukaan Syyrian ilmaiskujen loppuminen voisi ”muuttaa konfliktin luonteen”.

Yhdysvallat lupaa käyttää vaikutusvaltaansa taivuttaakseen kapinallisryhmiä tulitaukoon. Venäjän on määrä lakata pommittamasta kapinallisia ja kohdistaa iskunsa vain jihadistiryhmiin.

KEVIN LAMARQUE / Reuters

Toinen merkittävä muutos suunnitelmassa on Yhdysvaltain ja Venäjän yhteinen pyrkimys kukistaa Syyriassa toimivat ääri-islamistisen terroristiryhmät.

Näistä aseryhmistä tärkeimmät ovat Isis ja al-Nusra. Kesään asti al-Nusra kuului jihadistiverkosto al-Qaidaan, mutta nyt ainakin osa siitä on irtautunut ryhmäksi nimeltä Jabhat Fateh al-Sham.

Yhdysvaltain ja Venäjän suunnitelmassa pyritään tekemään ero terroristiryhmien ja ”maltillisen opposition” välillä. Maltillisella oppositiolla tarkoitetaan aseryhmiä, jotka taistelevat al-Assadia vastaan sisäpoliittisista syistä eivätkä yleisen jihadistisen ideologian vuoksi.

Jos tulitauko pitää viikon ajan, Yhdysvaltain ja Venäjän on määrä aloittaa yhteiset sotilaalliset toimet Isisiä ja al-Nusraa vastaan. Tämä varten maat perustavat yhteisen koordinaatiokeskuksen, jossa jaetaan tietoa jihadistiryhmien ja kapinallisten sijainnista.

Yhdysvallat pyrkii painostamaan tukemiaan kapinallisryhmiä irtautumaan jihadistiliikkeistä. Käytännön hankaluus on, että osa kapinallisista toimii yhteistyössä jihadistien kanssa, osa niitä vastaan, ja tilanne vaihtelee alueittain.

Miksi uusi suunnitelma syntyi nyt?

Yksi syy on sodan tilanne. Asetelmat näyttävät siltä, että mikään osapuoli ei voi voittaa sotimalla. Hallituksen on hyvin vaikea vallata koko Syyriaa takaisin, eikä mikään kapinallisryhmistä ole tarpeeksi vahva hallituksen asevoimien kaatamiseen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kuvaili tilannetta ”umpisolmuksi”.

Suunnitelma on nyt uusi mahdollisuus muuttaa tilannetta Syyrian sodassa ja helpottaa siviilien kärsimystä.

Yli viiden vuoden sodassa arvioidaan kuolleen yli 400 000 ihmistä. Useita miljoonia on paennut kodeistaan, mikä on on aiheuttanut yhden pahimmista pakolaiskriiseistä sitten toisen maailmansodan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

OMAR SANADIKI / Reuters

Mitä suunnitelma tarkoittaisi siviileille?

Syyrian sodassa tapetaan siviilejä päivittäin. Monet kaupungit ja kylät ovat saarrettuja tai taisteluiden kohteena. Tulitauko toisi välitöntä helpotusta tilanteeseen edes hetkeksi.

Suunnitelman perusteella sekä hallituksen että kapinallisten on määrä vetäytyä tietyiltä alueilta, jotta siviileille voidaan toimittaa ruokaa, lääkkeitä ja muuta apua.

Erityisen tärkeä on Aleppon kaupunkiin johtava Castello-tie. Suunnitelman mukaan tien ympärille luodaan demilitarisoitu vyöhyke, jotta tietä pitkin voidaan kuljettaa humanitaarista apua Aleppoon.

Tietä voisivat käyttää myös siviilit joko paetakseen Alepposta tai palatakseen sinne, jos tulitauko pitää.

Aleppo oli ennen sotaa kahden miljoonan ihmisen kaupunki. Nyt siellä arvioidaan elävän joitain satojatuhansia ihmisiä. Aleppo on jakautunut hallituksen ja eri kapinallisryhmien hallitsemiin osiin.

Ulkoministeri Kerryn mukaan Aleppo voi olla koko sodan kannalta ratkaiseva.

”Jos Aleppossa on rauha, mahdollisuudet diplomaattiseen ratkaisuun ovat uskoaksemme paremmat. Jos Aleppoa edelleen revitään kappaleiksi, näkymät Syyrialle ja sen ihmisille ovat synkät”, Kerry sanoi lehdistötilaisuudessa Genevessä.

Mihin suunnitelma voi kaatua?

Syyrian sota on äärimmäisen mutkikas. Pelkästään kapinallisryhmiä on kymmeniä erilaisia.

Yhdysvaltain pitäisi suostutella tukemansa kapinalliset pidättäytymään taisteluista, irtautumaan jihadistiryhmistä ja vetäytymään sovituilta alueilta. Kapinalliset eivät kuitenkaan ole kenenkään yhden johtajan komennossa.

Lauantaina oppositioryhmien yhteenliittymä sanoi tukevansa suunnitelmaa ja toivovansa sen toteutumista. Aseellinen Syyrian vapaa-armeija kuitenkin sanoi, ettei se luota Venäjän sanoihin.

On myös epäselvää, kuinka tosissaan Syyrian presidentti al-Assad tukee suunnitelmaa.

Yhdysvaltain Kerryn mukaan nyt tehty suunnitelma ”ei perustu luottamukseen” vaan yhteisiin etuihin.

Paljon riippuu myös sodan monista muista osapuolista.

Turkki aloitti muutama viikko sitten Syyriaan maahyökkäyksen, jolla se on ajanut Isisin taistelijoita ja kurdikapinallisia rajan tuntumasta. Lauantaina Turkki ilmoitti tukevansa Venäjän ja Yhdysvaltain suunnitelmaa.

Taustalla vaikuttaa myös joukko Lähi-idän muita maita. Shiiavaltio Iran auttaa al-Assadia sotilaallisesti tasavaltalaisarmeijansa ja tukemansa libanonilaisen Hizbollah-liikkeen taistelijoiden avulla.

Iranin arkkivihollinen Saudi-Arabia ja muita Persianlahden sunnimaita tukee Syyriassa sunnien kapinallisryhmiä.

Parhaimmillaankin Yhdysvaltain ja Venäjän suunnitelma voi olla Syyrian sodassa vain osaratkaisu, joka voisi antaa mahdollisuuden jatkoyrityksille sodan lopettamiseksi.