Mosulin valtaus lähenee – myös suomalaiset saattavat osallistua kaupunkisotaan Isisiä vastaan taustajoukoissa

Tästä on kyse Tavoitteena Isisin heikentäminen Miljoonakaupunki Mosulin vapauttaminen olisi valtava takaisku Isisille, joka perusti hirmuhallinnon Irakiin ja Syyriaan kesällä 2014. Suomi on lähettänyt sata sotilasta Irakin Kurdistaniin kouluttamaan kurdeja taistelussa Isisiä vastaan. Suomalaiset eivät osallistu taisteluihin, mutta Mosulin operaation alkaessa he saattavat joutua aiempaa vaarallisempiin tilanteisiin.

Merkkejä lähestyvästä suurtaistelusta on ilmassa enemmän kuin koskaan.

Torstaina amerikkalainen laatulehti The Wall Street Journal lainasi irakilaista kenraalia Maan al-Saedia, jonka mukaan suuroperaatio miljoonakaupunki Mosulin valtaamiseksi jihadistijärjestö Isisiltä voi alkaa jo lokakuun alussa.

Samaan aikaan uutistoimisto Reuters uutisoi, että sotilaalliset ja humanitaariset valmistelut Mosulin valtaamiseksi ovat täydessä vauhdissa Qayyaran lentotukikohdassa lähellä Mosulia.

Tätä ennen Irakin pääministeri Haider al-Abadi lupasi elokuun lopussa, että Irakin toiseksi suurin kaupunki vapautetaan Isisiltä vielä tämän vuoden puolella.

Kansainvälistä Isisin-vastaista liittoumaa Irakissa johtavat amerikkalaiset sotilaslähteet eivät ole tarkentaneet aikataulua.

Mutta operaation käynnistämisen puolesta puhuu sekin, että Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman valtakausi loppuu vuoden vaihteessa.

”Jos Syyriassa ei ehditä ennen sitä saada sopua aikaan, niin Obaman kannalta näyttäisi ainakin hyvältä se, jos Irakissa saadaan jokin asia päätökseen”, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Juha Kukkola.

Irakin pohjoisosissa sijaitsevaa Mosulin kaupunkia on kutsuttu Isisin ”kruununjalokiveksi”. Isis valtasi kaupungin salamasodassa kesäkuussa 2014. Siitä lähtien jihadistit ovat pitäneet Mosulia tärkeimpänä tukikohtanaan Irakissa.

Isisin ”kalifaatti” on luisunut koko tämän vuoden ajan kohti tuhoa. Alkuvuodesta Irakin armeija ajoi Isisin Ramadin ja Fallujahin kaupungeista. Syyrian puolella Isis on savustettu ulos Palmyrasta sekä Turkin-vastaiselta rajalta.

Mosulin valtaaminen on silti isompi pala purtavaksi. Kyse on suurkaupungista, jonne Isis on ehtinyt rakentaa puolustusasemia jo kahden vuoden ajan, sanoo Kukkola.

Mosulissa uskotaan olevan yhä jopa miljoona asukasta. Isisin asejoukkoja kaupungissa on eri arvioiden mukaan 3000–9000.

Operaatio käynnistyy Kukkolan mukaan todennäköisesti voimakkailla ilmaiskuilla. Niiden tarkoituksena on viestiä, että kaupungista kannattaa luopua suosiolla.

Samaan aikaan yritetään nostattaa mosulilaisissa sisäistä vastarintaa Isisiä kohtaan. Kaupungin sisälle solutetaan ehkä Isisin-vastaisia taistelijoita, Kukkola arvioi.

Toisessa vaiheessa Mosul saarretaan katkaisemalla huoltoreitit ja perääntymistiet. Samalla avataan pakoreittejä siviileille.

Lopulta maajoukkojen usealta suunnalta käynnistyvällä hyökkäyksellä murretaan Isisin puolustus ja vallataan tärkeimmät alueet, joilta sitten levittäydytään koko kaupungin alueelle. Ilmavoimat tukevat hyökkäystä ja estävät lisäjoukkojen saapumisen muualta. Operaatio voi kestää kuukausia.

”Suurin haaste on siinä, että saadaan pidetty kirjavat joukot Irakin hallituksen ja liittouman hallinnassa ja toteuttamaan juuri niitä tavoitteita, mitä operaatiolle on asetettu”, Kukkola sanoo.

Isisin hallinnassa olevien kaupunkien takaisin valtaukset eivät ole aiemmin menneet täysin oppikirjojen mukaan. Operaatioihin osallistuneet kirjavat asejoukot ovat syyllistyneet muun muassa väkivaltaan siviilejä kohtaan.

Vakava haaste on myös humanitaarinen katastrofi, joka voi seurata Mosulin valtausta.

YK varoitti elokuussa, että operaation käynnistäminen voi lisätä dramaattisesti pakolaisten määrää. Irakin Kurdistanin paikallishallinto pelkää, että hyökkäys voi sysätä liikkeelle puolesta miljoonasta miljoonaan pakolaista kohti Kurdistania.

Kurdistanissa on jo nyt noin puolitoista miljoonaa irakilaista evakkoa.

Vieläkin isompi pakolaisaalto voi olla luvassa, jos yhtä aikaa Mosulin valtauksen kanssa käynnistetään Raqqan kaupungin valtaus Syyrian puolella.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi torstaina, että Turkin joukot ovat valmiita etenemään Yhdysvaltain tuella Raqqaan, Isisin ”pääkaupunkiin”.

Kukkolan arvioi, että kyse oli lähinnä poliittisesta avauksesta, eikä Turkilla välttämättä ole valmiuksia lähteä moiseen operaatioon.

”Teoriassa olisi järkeä, jos Isis sidottaisiin kahdelle rintamalle yhtä aikaa. Käytännössä yhteisoperaatioiden käynnistäminen Mosulissa ja Raqqassa toisi mukaan niin paljon liikkuvia osia, että kokonaisuutta olisi vaikea hallita.”

Suomi on osallistunut Isisin-vastaiseen taisteluun Irakissa jo yli vuoden ajan kouluttamalla Kurdistanissa kurdijoukkoja. Vielä on epäselvää, osallistuvatko kurdijoukot Mosulin valtaamiseen.

Suomalaiset kouluttajat ovat kuitenkin valmistautuneet siihen, että Mosulin valtaus voi käynnistyä hetkenä minä hyvänsä, sanoo Maavoimien operaatiopäällikkö Petri Hulkko.

”Tehtävämme on selkeä. Emme osallistu varsinaiseen hyökkäykseen, mutta tuemme koulutuksella ja neuvoantotoiminnalla, jos meidän tukemamme joukot osallistuvat Mosulin operaatioon. Eli emme liiku hyökkäävän joukon mukana, mutta välittömästi läheisyydessä.”

Käytännössä neuvonanto voi olla taktisen tason ohjaamista – käydään paikallisten komentajien kanssa läpi suunnitelmia ja pohditaan, mitä niissä kannattaisi ottaa huomioon.

Hulkon mukaan on myös täysin mahdollista, että suomalaisten kouluttajien tukema joukko vaihtuu kurdeista joihinkin muihin, esimerkiksi Irakin armeijan joukkoihin, jos tätä pyydetään.

Hulkon mukaan suomalaisten koulutusoperaation päämääränä ei ole ollut valmistaa irakilaisia joukkoja Mosulin valtaukseen. Kuitenkin Isisin sotilaallinen lyöminen edellyttää Mosulin valtaamista.

Jos suomalaisten kouluttamia ja tukemia joukkoja lopulta osallistuu kaupungin valtaamiseen, seuraavatko suomalaiset kouluttajat siis perässä?

”Kyllä se näin on. Se on meidän tehtävämme”, Hulkko sanoo.