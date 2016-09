”Tornit sortuivat” – Syyskuun 2001 iskut muuttavat yhä maailmaa, näin HS uutisoi niistä seuraavana päivänä

Shanksville, Pennsylvania

Pellolla kasvaa korkeaa heinää ja keltaisia kukkia. Ympärillä näkyy metsäisiä kukkuloita, jotka poimuttuvat idässä Appalakkien vuoristoksi. Aurinko paistaa siniseltä taivaalta kuten syyskuun aamuna viisitoista vuotta sitten.

Silloin tähän peltoon keskelle Pennsylvanian uneliasta maaseutua syöksyi taivaalta lentokone, joka avasi maahan mustan kraatterin. Kaikki 44 matkustajaa kuolivat heti.

He pelastivat luultavasti suuremman joukon ihmishenkiä Washingtonissa, jonne terroristien kaappaama kone oli matkalla. Lentoaikaa pääkaupunkiin oli jäljellä 18 minuuttia.

”Uskomme, että kone oli tarkoitettu Yhdysvaltain kongressia päin”, sanoo amerikkalaisopas. Hän työskentelee vierailukeskuksessa, joka avattiin United Airlines 93 -lennon putoamispaikalle viime vuonna.

Koneen tuhoutumispaikalle ei pääse, mutta sen viereen pellolle on rakennettu valkoisesta marmorista muistoseinämä. Siihen on kaiverrettu matkustajien ja henkilökunnan jäsenten nimet. Seinämän juureen on tuotu kukkia, simpukankuoria ja pieniä tähtilippuja.

”Yhtenä päivänä tavallinen pelto. Ikuisesti kunnian kenttä”, lukee muistokirjoituksessa.

Teksti jatkuu videon jälkeen.

Pennsylvaniaan avattiin uusi 9/11-muistomerkki viime vuonna

Muistomerkki on pellolla, johon neljäs kaapattu kone putosi kesken lennon.

Sean Adair / Reuters

11. syyskuuta vuonna 2001 al-Qaidan terroristit ohjasivat kaksi lentokonetta New Yorkin World Trade Centerin torneihin kello 8.46 ja 9.03. Kolmas kone sytytti puolustusministeriö Pentagonin tuleen Virginiassa kello 9.37. Kolmetuhatta ihmistä kuoli.

Neljäs kone, United Airlinesin vuoro 93 San Franciscoon, nousi ilmaan Newarkin kentältä New Jerseyssä myöhässä kello 8.42. Terroristit olivat valinneet lennot, jotka olivat matkalla länsirannikolle, jotta niiden polttoainetankit olisivat mahdollisimman täynnä.

He kaappasivat koneen Pennsylvanian yllä noin kello 9.28. Ohjaimiin istui libanonilainen Ziad Jarrah, joka oli radikalisoitunut Saksassa.

Kello 9.45 ilmailuhallinto määräsi kaikki 4 500 Yhdysvaltain ilmatilassa lentävää konetta maahan. United 93 -lentoon ei saatu yhteyttä. Koneen lentosuunta oli kääntynyt kaakkoon, kohti Washingtonia.

Alla olevasta kuvakoosteesta voit tutkia, miten HS uutisoi asiasta seuraavina päivinä. Teksti jatkuu kuvakoosteen jälkeen.

Stan Honda / AFP

Viisitoista vuotta myöhemmin Yhdysvallat käy edelleen sotaa, jonka se aloitti syyskuun 2001 terrori-iskujen takia. Terrorismi saattaa ratkaista nämäkin presidentinvaalit.

Heti iskujen jälkeen Yhdysvallat sai tukea ympäri maailman. Presidentti George W. Bush määritteli, että jokainen maa on ”meidän puolellamme tai terroristien puolella”. Lokakuussa 2001 Yhdysvallat hyökkäsi liittolaistensa avustuksella Afganistaniin tuhotakseen al-Qaidan.

Tuolloin Yhdysvallat oli valtansa huipulla. Se oli voittanut kylmän sodan, ja 1990-luvun loppu oli ollut huikean talouskasvun aikaa. Lähi-idän demokratisointi tuntui mahdolliselta.

Yhdysvaltain hyökkäys Irakiin maaliskuussa 2003 jakoi kuitenkin maailman. Monet Yhdysvaltain Nato-liittolaiset jäivät kotiin, koska uutta sotaa ei enää pidetty perusteltuna.

Tämä loukkasi amerikkalaisia. Pelkästään Normandian maihinnousun ensimmäisenä päivänä kuoli tai katosi 6 600 amerikkalaista. Kun Ranska sanoi Irakin sodalle ei, ranskalaiset perunat (french fries) nimettiin Washingtonissa uudelleen vapauden perunoiksi (freedom fries).

Lopulta Yhdysvallat ei löytänyt Irakista joukkotuhoaseita, joiden takia se väitti lähteneensä sotaan. Diktaattori Saddam Hussein hirtettiin, mutta Irak ajautui veriseen kaaokseen. Al-Qaidan paikan Irakissa ja Syyriassa otti äärijärjestö Isis. Miljoonat pakolaiset lähtivät liikkeelle.

Kotimaassa amerikkalaisten itseluottamus kärsi. Suurvalta ei ole enää ylivoimainen. Se kuluttaa rahaa kaukaisiin sotiin, vaikka keskiluokka kotona on kovilla. Tällainen ajattelu on luonut pohjan Donald Trumpin suosiolle.

Osa syystä lankeaa Bushille mutta osa myös presidentille Barack Obamalle.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Peter Morgan / Reuters

Tim Shaffer / Reuters

Kun terroristit kaappasivat Unitedin koneen Pennsylvanian yllä, lentäjiä puukotettiin ja matkustajat ajettiin koneen takaosaan. Sieltä he alkoivat soittaa kännyköillä ja lentokoneen puhelimilla kotiin.

Kun matkustajat kuulivat, mitä kolmelle muulle koneelle oli tapahtunut, he tajusivat, ettei mitään lunnasneuvotteluja tulisi. He äänestivät, mitä tehdä.

Matkustajat eivät sitä tienneet, mutta presidentti oli antanut käskyn ampua United 93 alas. Yksi hävittäjälentäjä valmistautui syöksymään itse konetta päin.

Ohjelmistokauppias Todd Beamer ei saanut lentokoneen puhelimella yhteyttä vaimoonsa, mutta hän tavoitti puhelinyhtiön operaattorin. Beamer kertoi, että miesjoukko aikoi hyökätä kaappaajien kimppuun.

Kone olisi enää hetken maaseudun päällä.

Puhelu loppui kello 9.57 Beamerin sanoihin: ”Let’s roll!” Nyt menoksi!

Mark Makela / Reuters

Jos Bush ei miettinyt tarpeeksi, mitä hyökkäyksestä Irakiin seuraisi, Obama ei miettinyt tarpeeksi, mitä vetäytymisestä seuraisi.

Obama voitti vaalit vuonna 2008 lupauksellaan lopettaa Afganistanin ja Irakin sodat. Avustajiensa varoituksista huolimatta hän veti valtaosan joukoista kotiin. Lupaus amerikkalaisille toteutui, mutta valtatyhjiön täytti Isis.

Lisäksi Obaman arvovalta koki pysyvän kolauksen, kun presidentti uhkasi Syyrian diktaattoria Bashar al-Assadia vastatoimilla, jos tämä käyttäisi kemiallisia aseita kansaansa vastaan. Lopulta Obama ei toteuttanut uhkaustaan.

”Obamaa heikentää diplomaattisesti se, että maailman johtajat tietävät hänen olevan niin vastahakoinen käyttämään sotilasvoimaa”, sanoi kenraali (evp.) Jack Keane The New York Times -lehdessä.

Obama käyttää järkeä ja pyytää aikaa. Jokainen uusi terrori-isku tekee kuitenkin amerikkalaiset kärsimättömämmiksi.

Niin lavalle astuu republikaani Donald Trump, joka lupaa palauttaa Amerikan kunnian. Trumpin mukaan sekä oikeisto että vasemmisto ovat mätiä: George W. Bush on syyllinen Irakin sotaan ja Hillary Clinton sen kannattamiseen. Näin Trump kaappaa vasemmiston argumentit.

Samalla hän menee omistaan ohi oikealta. Vain muutama vuosi sitten kongressi totesi tiedustelupalvelu CIA:n alaisen terrorismista epäiltyjen kidutusohjelman tehottomaksi. Nyt Trump lupaa kidutuksen toimivan hyvin. Hän tietää, että ihmisten muisti on lyhyt, kun he pelkäävät.

Trumpille vakaus on demokratiaa tärkeämpää: Amerikka ensin, liittolaiset sitten, pakolaiset pois. Trump kuulostaa kovanaamalta, mutta hänen sotaisuudessaan on enemmän suojautumisen halua kuin uhmakasta tähtilipun heiluttamista.

Hillary Clintonille ulkopolitiikan piti olla vahvuus, mutta terrorismin suhteen hän on hankalassa välikädessä. Clinton oli Obaman ulkoministeri. Obaman tulokset Isisin lyömiseksi eivät vakuuta amerikkalaisia.

Clinton on perinteinen internationalisti, jota Henry Kissingerkin arvostaa: maailma on parempi paikka, kun Yhdysvallat johtaa ja liittolaiset tukevat. Clinton lupaa, ettei Yhdysvallat lähetä maajoukkoja takaisin Irakiin, vaan voittaa Isisin muslimiliittolaistensa avulla.

Ongelma on se, että Yhdysvaltain johtoasema Lähi-idässä on kärsinyt. Kansainvälinen yhteistyö on hidasta ja hankalaa.

Valinta Trumpin ja Clintonin välillä on siis valinta tuntemattoman riskin ja tutun vakauden välillä. Monet amerikkalaiset arvostavat riskejä. Kun eurooppalaisten vaisto kehottaa miettimään, amerikkalaiset haluavat toimia.

Kuten Todd Beamer huusi: ”Let’s roll!”

Eduardo Munoz / Reuters