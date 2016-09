Vuosien huumeriippuvuus ja masennus – WTC-iskujen ikonisen kuvan nainen sai rauhan vasta Osama bin Ladenin kuolemasta

Nainen katsoo terävästi suoraan kameraan. Hän on pukeutunut hyvin siististi, kaulassa on näyttävä korukin, mutta hän on yltä päältä vaalean rakennuspölyn peitossa.

Pankkityöntekijä Marcy Borders päätyi luultavasti tunnetuimpaan kuvaan yksittäisestä ihmisestä WTC-iskun keskellä.

Tuolloin 28-vuotias Borders oli hiljattain aloittanut uudessa työssä Bank of American toimistossa pohjoistornin 81. kerroksessa. Hänen työpäivänsä ei ollut edennyt tuntiakaan, kun kaapatuista lentokoneista ensimmäinen osui juuri pohjoistorniin, toistakymmentä kerrosta ylemmäs.

Borders ei ymmärtänyt yhtäkkisen valtaisan tärinän syytä, mutta useimpien muiden lailla hän alkoi laskeutua katutasolle pitkin kapeaa porraskäytävää, johon työntyi runsaasti savua ja rakennuspölyä.

”Suuni täyttyi siitä joka kerta vetäessäni ilmaa keuhkoihini. Olin tukehtua”, Borders kertoi ohjaaja Mike McGregorin videohaastattelussa vuonna 2011.

”En erottanut kättäni kasvojeni edessä. Toistelin vain itselleni ääneen, että en halua kuolla.”

Noin tunnissa Borders pääsi kadulle, josta joku opasti hänet suojaan viereisen rakennuksen aulaan. Siellä uutistoimisto AFP:n valokuvaaja Stan Honda ikuisti hänet. Kuva levisi nopeasti, ja Borders sai lempinimen Dust Lady eli Pölynainen.

Hän ei erityisemmin pitänyt kuvasta ja kertoi välttelevänsä sen näkemistä.

”En halua enää olla uhri”, hän sanoi The Jersey Journalille vuonna 2014.

Tapahtuneen jälkeen Borders vajosi vuosien masennukseen ja huumeriippuvuuteen, joista kuitenkin toipui. Hän kertoi saaneensa mielenrauhan iskujen takana olleen terroristijohtajan Osama bin Ladenin kuolemasta toukokuussa 2011.

Borders kertoi pelkäävänsä, että myrkyllisen pölyn hengittäminen koituisi lopulta hänen kohtalokseen. Elokuussa 2014 hänellä todettiin vatsasyöpä, ja hän kuoli siihen 42-vuotiaana elokuussa 2015. Asioiden yhteyttä ei voitu todentaa.

Bordersilla ei ollut sairausvakuutusta, ja ennen kuolemaansa hän velkaantui pahasti lääkärilaskujen takia.

Shannon Stapleton / Reuters

Palokuntapappi Mychal Judge, 68, oli WTC-iskun tunnetuimpia ja ensimmäisiä todennettuja uhreja. Hän kiirehti roihuavaan pohjoistorniin palomiesten rinnalla ja oli tiettävästi juuri siunannut kuolleen miehen, kun romahtavasta etelätornista sinkoutui rakenteita pohjoistornin aulaan. Ne osuivat Judgeen kuolettavasti.

Uutistoimisto Reutersin valokuvaaja Shannon Stapleton seurasi, kun pelastajat kantoivat Judgea raunioista. Kuvassa Judge ei näytä ilmiselvästi kuolleelta tai edes haavoittuneelta. Hänen ilmeensä on suorastaan levollinen.

Judgesta kiersi sankaritarinoita jo ennen WTC-iskua. Nuorena hän esimerkiksi kiipesi tikkaita pitkin ikkunasta asuntoon, jossa mies uhkasi ampua vaimonsa ja vauvansa.

”Odotimme viisi, kymmenen ja viisitoista minuuttia. Pelkäsimme vääjäämätöntä laukauksen ääntä, mutta 20 minuutin kuluttua etuovi aukesi ja ulos astuivat nainen vauva sylissään ja Mychal Judge asemies kainalossaan”, kertoi ystävä Michael Duffy National Public Radion mukaan.

Katolilainen Judge oli toipuva alkoholisti. Hän oli pysynyt kuivilla 23 vuotta. New York -aikakauslehden mukaan Judge oli 1980-luvulla ensimmäisiä kirkonmiehiä, jotka siunasivat aidsiin kuolleita homoja ja rukoilivat näiden läheisten kanssa.

Judgen kuoleman jälkeen ystävät paljastivat, että hän oli homo mutta eli selibaatissa papin vakaumuksensa takia.

Judgen hautajaiset televisioitiin, ja niissä oli noin 3 000 vierasta, muiden muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton. Judgen palomiehenkypärä lahjoitettiin paavi Johannes Paavali II:lle.

Win McNamee / Reuters

Kolme päivää iskujen jälkeen ilmassa oli jo uhmakkuutta terroristeja vastaan. Sen symboliksi nousi yhteiskuva Yhdysvaltain presidentistä George W. Bushista ja eläköityneestä palomiehestä Bob Beckwithistä paloauton romun päällä World Trade Centerin raunioilla.

Hetkestä otettiin useita kuvia, joita päätyi muun muassa seuraavan päivän New York Daily Newsin ja myöhemmin aikakauslehti Timen kanteen.

Tuolloin 69-vuotias Beckwith oli kuullut, että hänen entisen kollegansa poika oli yksi kadoksissa olevista palomiehistä. Siksi hän veti päähänsä vanhan työkypäränsä ja puhui itsensä sivullisilta eristetylle alueelle auttamaan etsinnöissä.

Salaisen palvelun agentti pyysi Beckwithiä varmistamaan, että paloauton romun päällä oli turvallista seistä. Kun presidentti sitten kipusi sinne puhuakseen väkijoukolle, Beckwith yritti turhaan väistyä takavasemmalle.

”Mihinkäs sinä luulet meneväsi? Sinä jäät juuri tähän”, Bush sanoi NBC Newsin mukaan ja kaappasi Beckwithin kainaloonsa. Sitten presidentti kailotti ihmisille megafonin läpi:

”Minä kuulen teidät, koko maailma kuulee teidät, ja näiden rakennukset romauttajat kuulevat meistä kaikista hyvin pian!”