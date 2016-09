Pohjois-Korean tulvissa kuollut 133 – satoja edelleen kateissa

Rankkasateiden aiheuttamat ankarat tulvat ovat vieneet jo ainakin 133 ihmisen hengen Pohjois-Koreassa. Lisäksi arviolta 395 ihmistä on kateissa, kertoi YK maanantaina.

Tulvat koettelevat Tumenjoen aluetta maan koillisosassa. Joki juoksee Pohjois-Korean Kiinan ja Venäjän vastaisilla rajoilla.

Pohjois-Korean valtionmedian mukaan alueen ihmiset ovat suurissa vaikeuksissa. Ainakin 140 000 ihmistä tarvitsee apua välittömästi.

YK ja muut kansainväliset järjestöt ovat osallistuneet avustustöihin järjestämällä alueelle ruoka-apua, majoitusta, lääkintätarvikkeita ja vedenpuhdistusvälineitä.

Pohjois-Korean hallinto yrittää pikaisesti avata teitä ja jakaa avustus- ja rakennusmateriaaleja tulvien koettelemille alueille. Ensisijaisena tavoitteena on rakentaa 20 000 uutta kotia lokakuun alkuun mennessä ennen kuin hyytävä talvi iskee Pohjois-Koreaan.

Ainakin 107 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan tulvien tieltä, YK kertoo Pjongjangin toimittamiin lukuihin nojaten. Yli 35 000 taloa on vahingoittunut tulvissa, ja niistä 69 prosenttia on tuhoutunut täysin. Julkisia rakennuksia on vahingoittunut 8 700.

Myös laajoja alueita viljelysmaata on tuhoutunut tulvissa. Arviolta noin 16 000 hehtaaria peltoja on jäänyt veden alle.

Köyhä Pohjois-Korea on erityisen altis luonnonkatastrofeille ja varsinkin tulville. Sen alue koostuu paljolti vuorista ja kukkuloista, jotka on hakattu paljaiksi polttopuiden takia tai muutettu riisipelloiksi. Tämän takia tulvavedet pääsevät valumaan alamäkeen hallitsemattomasti.