Demokraattien presidenttiehdokkaalla Hillary Clintonilla on syöpä. Hän sairastaa Parkinsonin tautia. Hänellä on sitä ja tätä terveysongelmaa, minkä vuoksi hänestä ei ole Yhdysvaltain presidentti.

Näitä tarinoita on sepittänyt vastaehdokas Donald Trumpin tukileiri jo pitkään. Puheet on ollut helppo kuitata Trumpin kampanjalle tyypillisiksi perustelemattomiksi heitoiksi ja salajuonilla elämöinniksi.

Sunnuntaina tilanne muuttui. Hillary Clinton joutui lähtemään kesken pois syyskuun 11. päivän terrori-iskujen uhrien muistotilaisuudesta. Toimittajia ei päästetty seuraamaan häntä. Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa Clintonin askel heittää ja hän horjuu avustajiensa käsivarsille.

”Hillary Clintonin terveydestä tuli juuri todellinen puheenaihe presidenttikampanjassa”, otsikoi The Washington Post -lehti, joka on pääkirjoituksissaan arvostellut rajusti Trumpia.

Vaalikamppailua tulee nyt lähiajat hallitsemaan Clintonin todistelu terveydestään, kiistely ja väittely asioiden todellisesta tilasta. Tällä voi olla jopa ratkaiseva merkitys vaaleissa, etenkin vielä kantaansa päättämättömien äänestäjien parissa.

Clinton on kannatuskyselyissä menettänyt etumatkaansa Trumpiin parin viime viikon aikana. Demokraattiehdokas on galluptiedon perusteella edelleen selvä ennakkosuosikki presidentiksi, mutta sillä ei ole merkitystä, ellei hän pysty pian vakuuttamaan amerikkalaisia olevansa täydessä kunnossa hoitamaan vaativaa tehtävää.

Perhelääkärin mukaan Clintonilla on keuhkokuume. New Yorkin lämpimässä säässä hän kärsi nestehukasta, lääkäri sanoi. Keuhkokuume voi tulla kenelle tahansa, eikä sairastuminen sinänsä tee Clintonista kyvytöntä presidentiksi.

Yhdysvaltain vaalikamppailuissa, etenkin tämänvuotisessa, tosiasioilla on kuitenkin surullisen vähän merkitystä. Tärkeintä on mielikuva, ja se miten ihmiset haluavat uskoa asioiden olevan. Trump on erityisen häikäilemättä ja taitavasti hankkinut suosiota valheilla ja puolitotuuksissa. Monet uskovat Trumpin älyttömimpiinkin väitteisiin, kuten siihen, että Meksiko maksaa muurin Yhdysvaltain rajalle.

Sunnuntaina Trump itse pysyi hiljaa Clintonin terveydestä. Varmasti kommentti tulee, mutta tässä asiassa Trumpin ei tarvitse välttämättä vouhkata. Presidenttiehdokkaan terveydentila on sen verran vakava asia, että Clinton saa ikävää huomiota, vaikka Trump ei tekisi mitään.

Clinton on 68-vuotias. Trump on kaksi vuotta vanhempi ja olisi onnistuessaan vanhin presidentiksi valittu ehdokas.

Myöskään Trumpin terveydentilasta ei tiedetä julkisesti juuri mitään. Äskettäin hänen kerrottiin käyneen lääkärintarkastuksessa, joka kesti viisi minuuttia. Sen jälkeen lääkäri julisti, että Trumpista tulisi historian tervein presidentti. Myöhemmin hän lievensi sanojaan. Tapaus herätti enemmän kysymyksiä kuin luottamusta.

Mutta Trump ei ole nyt se, joka joutuu todistelemaan. Clintonin kampanjalle ratkaisevaa on, kuinka nopeasti hän pääsee jatkamaan julkisia esiintymisiään. Tärkeintä on näyttää pontevalta televisiokameroiden edessä.