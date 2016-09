Clinton voidaan korvata uudella ehdokkaalla vain, jos hän itse päättää luopua kisasta

Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokas Hillary Clinton voidaan korvata uudella ehdokkaalla vain, jos tämä itse päättää luopua ehdokkuudestaan.

Maanantaina ei ollut kuitenkaan mitään viitteitä siitä, että Clinton, 68, harkitsisi ehdokkuudestaan luopumista.

Sunnuntaina paljastui, että Clintonilla on keuhkokuume. Aikuisella keuhkokuume on usein bakteerin aiheuttama keuhkojen tulehdustauti. Clintonin lääkäri on vakuuttanut, että ehdokas on toipumassa taudista.

Clintonin tiedetään kärsivän myös siitepölyallergioista sekä kilpirauhasen liikatoiminnasta. Hänellä on ollut myös veritulppa.

Jos Clinton päättäisi terveyssyistä luopua ehdokkuudestaan, Yhdysvaltain demokraattisen puolueen kansallisen komitean pitäisi puolueen sääntöjen mukaan valita tilalle uusi ehdokas, kirjoittaa brittilehti The Telegraph.

Komitean jäsenet äänestäisivät erityisistunnossa uudesta ehdokkaasta. Eniten ääniä saanut tulisi valituksi. Tässä tapauksessa todennäköisesti Joe Biden ja Bernie Sanders saattaisivat olla vahvoilla demokraattien uudeksi ehdokkaaksi.

Clinton ja hänen vastaehdokkaansa republikaanien Donald Trump, 70, ovat Yhdysvaltain vaalihistorian vanhimpia ehdokkaita. Ehdokkaiden terveydentilalla spekulointi ei ole uusi asia Yhdysvaltain vaalihistoriassa.

Esimerkiksi vuoden 2008 vaaleissa republikaanien 71-vuotiaan ehdokkaan John McCainin kuntoisuus kyseenalaistettiin. McCainilla on ollut ihosyöpä, ja hänellä on Vietnamin sodasta juontuvia sotavammoja. Viisi vuotta sotavankina Vietnamissa ollut McCain ei pysty nostamaan käsiään päänsä yläpuolelle.

Vuonna 1944 demokraattien presidentin Franklin D. Rooseveltin kampanjan aikaan levisi huhuja ehdokkaan heikosta terveydentilasta. Rooseveltin sydänsairauden vakavuus saatiin pidettyä kuitenkin salassa, ja hän kuoli seuraavana vuonna.

Viime vuosiin asti Yhdysvaltain presidentit ja ehdokkaat ovatkin onnistuneet pitämään terveydentilansa yksityiskohdat pitkälti yksityisasianaan.

Ikänsä vuoksi myös republikaanien Donald Trumpin terveydentilaa ja kuntoisuutta on epäilty.

Trumpin lääkäri kirjoitti joulukuussa, että tämän verenpaine ja verikoetulokset ovat ”ällistyttävän erinomaiset” ja että Trump olisi ”tervein yksilö ikinä, joka on valittu presidentiksi”.

Trump on luvannut julkaista pian yksityiskohtaisempaa tietoa terveydentilastaan.

Trumpin on määrä puhua kampanjatilaisuudessaan Baltimoressa kello 20 Suomen aikaa. HSTV näyttää puheen suorana.

Reuters

