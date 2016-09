Vitsit somessa voivat johtaa kidutukseen – Pelko syvenee Tšetšeniassa Venäjän vaalien alla

Tausta

Venäjän parlamenttivaalit järjestetään 18.9. ja Tšetšenia äänestää samalla presidentistään.

Ramzan Kadyrov on toiminut Tšetšenian presidenttinä kaksi kautta Venäjän presidentin nimittämänä. Nyt hän on ensi kertaa ehdolla vaaleissa ja voitto on varma: haluttu tulos varmistetaan lukuisilla keinoilla, joita Venäjällä kutsutaan yhteisnimellä ”hallinnolliset resurssit”.

Todellisuudessa Kadyrovin kolmas kausi varmistui maaliskuun lopulla, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin jatkoi hänen toista kauttaan viidellä kuukaudella ja pyysi häntä osallistumaan syyskuun vaaleihin.

Varmasta voitostaan huolimatta Kadyrov on vaientanut kovin ottein kaikki tasavaltansa soraäänet.