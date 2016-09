Luoteisväylällä kadonnut tutkimusalus löytyi lähes 170 vuoden jälkeen

Toinen kadonneista Franklinin retkikunnan aluksista on paikannettu Kanadan Luoteisväylällä.

Sanomalehti The Guardian kertoi maanantaina, että yksityinen The Arctic Research Foundation on löytänyt HMS Terror-aluksen hyvässä kunnossa meren pohjasta. Kaksi vuotta aiemmin tutkijat paikallistivat Franklinin retkikunnan toisen aluksen HMS Erebusin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kanadan viranomaiset tarkastavat parhaillaan, että kyseessä on varmuudella Franklinin retkikunnan alus. Sekä Terror että Erebus olivat alkujaan brittiläisiä sota-aluksia, joten niissä on paljon erityispiirteitä, joita ei voi sekoittaa muihin aikakauden aluksiin.

Brittiläinen tutkimusmatkailija sir John Franklin ja hänen 128 miestään menehtyivät etsiessään pohjoista meritietä Atlantilta Tyynellemerelle. Luoteisväylän kartoitus alkoi vuonna 1845, mutta retkikunta joutui hylkäämään jäihin juuttuneet aluksensa kolme vuotta myöhemmin.

Retkikunnan kohtalo oli pitkään täydellinen arvoitus, ja aluksia etsittiin aina vuoteen 1859 saakka. Onnettomasta retkikunnasta on tullut osa kanadalaista folklorea ja monien kuvataiteilijoiden ja kirjailijoiden aihe.

Aiheen dramaattisuutta on lisännyt se, että Luoteisväylän tuntumassa asuneet inuitit raportoivat aikanaan kammottavia tarinoita epätoivoisten merimiesten kannibalismista.