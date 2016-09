Keuhkokuumeen salailu pahentaa huhumyllyä Clintonin terveydestä – kampanjoinnin on määrä jatkua perjantaina

Washington

”Antibiootit hoitavat keuhkokuumeen. Mutta millä hoidetaan epäterve mieltymys yksityisyyteen, kun se luo tarpeettomia ongelmia?”

Näin tiivisti presidentti Barack Obaman entinen neuvonantaja David Axelrod demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin ongelman. Se ei ole vain keuhkokuume, johon Clinton sairastui, vaan keuhkokuumeen salaaminen kahden päivän ajan.

Salailu on antanut lisää polttoainetta Yhdysvaltain oikeiston äärilaidan salaliittoteorioille, joiden mukaan Clinton peittelee jotakin vakavaa sairautta. Se saattaa myös vahvistaa entisestään äänestäjien käsitystä Clintonista epäluotettavana ehdokkaana.

Samaan aikaan juuri villit salaliittoteoriat ovat todennäköisesti se syy, miksi Clinton päätti viime perjantaina, ettei hän kerro keuhkokuumediagnoosistaan julkisuuteen.

”Ajattelin, ettei kyse ole niin isosta asiasta”, Clinton sanoi uutiskanava CNN:n puhelinhaastattelussa varhain tiistaina Suomen aikaa.

”Kuten kaikki, jotka ovat olleet kipeänä poissa töistä, palan halusta päästä takaisin”, hän twiittasi.

Like anyone who’s ever been home sick from work, I’m just anxious to get back out there. See you on the trail soon. -H