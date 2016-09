Yksi kuoli ja useita loukkaantui maailman suurimman loistoristeilijän pelastusharjoituksissa

Yksi miehistön jäsen on kuollut ja neljä ihmistä vakavasti loukkaantunut onnettomuudessa maailman suurimmalla risteilyaluksella Harmony of the Seasilla.

42-vuotias filippiiniläinen mies kuoli pelastusharjoituksessa pudottuaan pelastusveneessä kymmenen metrin korkeudesta veteen, kertoo uutistoimisto AFP. Pelastusveneessä oli onnettomuushetkellä neljä muuta miehistön jäsentä, joista kaksi on kriittisessä tilassa.

Onnettomuushetkellä loistoristeilijä oli ankkuroitu Marsseillen satamaan Etelä-Ranskassa.

Loukkaantuneista kolme on filippiiniläisiä ja yksi intialainen, Marsseillen kaupungin viranomainen sanoi.

Kaupungin syyttäjän mukaan samanlainen pelastusharjoitus järjestetään laivalla joka viikko.

Onnettomuuden syy oli tiistai-iltana epäselvä.

Maailman suurin risteilijäalus Harmony of the Seas on 362 metriä pitkä. Siihen mahtuu yli 5 000 matkustajaa ja yli 2 000 miehistön jäsentä.

Alus on korkeampi kuin 25-kerroksinen kerrostalo tai Pariisin Eiffel-torni. Risteilijässä on kaksikymmentä ravintolaa, 23 uima-allasta, teatteri ja kasino.

Ranskassa STX:n telakalla valmistettu risteilijä otettiin käyttöön tämän vuoden toukokuussa. Harmony of the Seasissa on Suomessa kehitetyt ja valmistetut ABB-konsernin kääntöpotkurit.

Lisäksi suomalainen Wärtsilä-konserni on toimittanut Harmony of the Seasin pääkoneet, keulapotkurit ja savukaasupesurit.

Ennen Harmony of the Seasin valmistumista sen Turun telakalla valmistettu sisaralus Oasis of the Seas oli maailman suurin risteilijäalus.

Aluksen oli määrä jatkaa Ranskasta kohti Italiaa myöhemmin tiistaina, mutta onnettomuustutkinnan odotetaan viivästyttävän lähtöä ainakin keskiviikkoon, syyttäjä sanoi.