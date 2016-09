Viiniä ja hiilihapotettua vettä – voisiko unkarilainen juomasuosikki olla ratkaisu suomalaisten liikajuomiseen?

Fakta Sekoitussuhteita on lukuisia Fröccs on sekoitus valkoviiniä tai roseeta sekä hiilihapotettua vettä. Nimet vaihtelevat sekoitussuhteen ja juoman koon mukaan. Tavallista on sekoittaa lasiin yksi desi viiniä ja yksi vettä tai kaksi viiniä ja yksi vettä. Myös ”pitkä askel” eli kaksi desiä vettä ja yksi viiniä on yleinen. On myös useita muita versioita. Esimerkiksi ”pormestarissa” on kuusi desiä viiniä ja neljä vettä..

Budapest

”Fröccs!” Kuuluu pitkä sihahdus, kun lasiin suihkutetaan pumppupullosta hiilihapotettua vettä valkoviinin jatkeeksi Tonavan rantabaarissa.

Syyskuu on jo puolivälissä, mutta huhtikuussa alkaneet helteet jatkuvat yhä Unkarin pääkaupungissa Budapestissa.

Keski-Euroopassa on pitkä kesä. Se on opettanut unkarilaiset pysymään nesteytettynä.

Sihahdukselta kuulostava fröccs on juoma, johon sekoitetaan viiniä ja hiilihapollista vettä. Viini voi olla valkoista tai roseeta. Mutta varsinainen salaisuus on sekoitussuhteessa.

Kaksi desiä viiniä ja yksi vettä on nimeltään iso fröccs. Yksi viiniä ja yksi vettä puolestaan pieni fröccs. Sitten asiat monimutkaistuvat.

Kaksi vettä ja yksi viiniä on nimeltään ”iso askel”. Neljä desiä vettä ja yksi viiniä puolestaan terveelliseltä kuulostava ”urheilijan fröccs” tai ”sportti-fröccs”. ”Vuokraisännän fröccsin” suhde ja sen herättävä mielikuva terveellisyydestä on päinvastainen: siihen tulee neljä desiä viiniä ja yksi vettä.

Unkarilaiset ovat kohtuullisen tunnettu viinintuottajamaa. Miksi he haluavat jatkaa viiniä vedellä?

”Sillä tavalla saamme rypäleen maun paremmin esiin”, sanoo juomia rantabaarissa sekoittava vuoropäällikkö Fanni Varga.

”Siinä se.”

Joidenkin arvioiden mukaan soodaveden ja viinin sekoittaminen yleistyi tosin aikana, jolloin rypäleen maku haluttiin peittää.

Unkari jäi toisen maailman sodan jälkeen osaksi kommunistista itäblokkia. Tuotanto alkoi keskittyä laadun sijasta määrään, mikä heikensi unkarilaisia viinejä.

Fröccs oli keksitty jo aiemmin. Yhden teorian mukaan hiilihapotettu viini kaupallistettiin ensimmäisten joukossa juuri Unkarissa, kun luonnontieteilijä ja keksijä Ányos Jedlik keksi tavan tuottaa soodavettä 1800-luvulla.

Jossain vaiheessa tätä vettä alettiin sekoittaa viiniin. Paikallisen uskomuksen mukaan nimi fröccs keksittiin, kun tunnettu runoilija –ja suuri viinin ystävä – Mihály Vörösmarty alkoi käyttää termiä.

Fröccs tunnetaan hyvin myös muualla Keski-Euroopassa. Saksankielisissä maissa soodavedellä jatkettua viiniä kutsutaan spritzeriksi.

Suomessa on esitetty toistuvasti erityisesti oluen laimentamista, jotta alkoholin kulutus saataisiin kuriin. Olisiko fröccs-aatteen leviäminen yksi ratkaisu Suomessa yleiseen liikajuomiseen?

Tonavan rannan terassilla rosee-fröccsiä nauttiva pariskunta Dorina Rebek ja Adam Jancsó uskoo, että viinin jatkaminen vedellä pitää ihmiset selvempinä kuin pelkkä viinin juominen.

”Päivät ovat nyt todella kuumia, eikä ole hyväksi juoda vain alkoholia. Se on raikastava ja pitää paremmin nesteytettynä kuin se, että joisi vain alkoholia”, Jancsó sanoo.

Heillä on edessään pullo viiniä ja kannu hiilihapollista vettä. Sekoitussuhde heidän laseissaan on yksi osa viiniä ja yksi osa vettä. Fröccs-tapoja seuratessa näyttääkin siltä, että viinin määrä on aina vähintään desin, mutta lasi kasvaa sen mukana mitä enemmän vettä kaadetaan sekaan.

Urheilijan fröccs tarjoillaan sen vuoksi puolen litran tuopista.

Sekoittaminen ei taidakaan vähentää juomista. Saattaa käydä päinvastoin.

”Tällä tavalla voi juoda vaikka kolme neljä pulloa – siis minä, ei naiset”, Jancsó sanoo.