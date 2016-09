Trump lupasi äitiysvapaita ja tukea lastenhoitoon – epärepublikaanimaisten avausten takana tytär Ivanka Trump

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on tuonut vaalikampanjassaan esille uusia, yllättävänkin pehmeitä perhepoliittisia avauksia, joista monia voi pitää republikaanipuolueen valtavirran vastaisina.

Työtätekeviä perheenäitejä kosiskelevien vaalilupausten takana on Trumpin vanhin tytär Ivanka Trump, jonka kädenjälki alkaa entistä selvemmin näkyä Trumpin kampanjassa.

Kiinteistömoguli Donald Trump julkisti perhepoliittiset avauksensa Astonissa pitämässään vaalipuheessa tiistaina. Puheen aikana hänen rinnallaan seisoi tytär Ivanka Trump – 34-vuotias liikenainen, The Trump Organizationin varatoimitusjohtaja, entinen malli ja kolmen lapsen äiti.

Ivanka Trump julkaisi myös keskiviikon The Wall Street Journal -lehdessä artikkelin, jossa hän esitteli isänsä suunnitelmia työtätekevien äitien tukemiseksi lastenhoidossa.

Astonissa pidetyssä vaalipuheessaan Donald Trump esitteli useita perhepoliittisia uudistuksia, jotka hän lupasi toteuttaa, mikäli hänet valitaan Yhdysvaltain presidentiksi.

Trump lupasi työtä tekeville äideille kuuden viikon palkallisen äitiysvapaan, jos työnantaja ei suostu myöntämään heille äitiyslomaa.

Lisäksi Trump lupasi lastenhoitokuluista täyden verovähennysoikeuden, jos äidin vuositulot jäävät alle 250 000 dollarin tai koko perheen vuositulot alle puolen miljoonan dollarin.

Osa lastenhoitokuluista on jo nyt mahdollista vähentää verotuksesta.

”Johtajien pitäisi asettaa itsensä lomautetun tehdastyöläisen asemaan tai perheen, joka on huolissaan lasten hoidon kanssa kamppailevasta äidistä”, Trump sanoi The New York Times -lehden mukaan.

”Työtä tekevien äitien pitää saada reilu hyvitys työstään, ja heillä pitää olla oikeus edulliseen, laadukkaaseen lastenhoitoon”, Trump sanoi The Washington Postin mukaan.

Puheen jälkeen Trump jatkoi herkempien puoliensa esille tuomista nappaamalla yleisöstä vauvan syliinsä.

Tytär Ivanka Trump esitteli isänsä Astonissa ennen vaalipuhetta, kertoo The Washington Post. Lehden mukaan Ivanka Trump ja hänen aviomiehensä, sijoittaja Jared Kushner, ovat nousseet merkittäviksi taustavaikuttajiksi Trumpin kampanjassa.

Ivanka Trump sanoi puheessaan olevansa huolissaan siitä, ettei kaikilla amerikkalaisilla naisilla ole mahdollisuuksia kasvattaa lapsiaan ja tehdä samaan aikaan uraa.

Työtätekevien äitien tukeminen sosiaalietuja lisäämällä saattaa kuitenkin olla kauhistus monille konservatiivisille republikaaneille, jotka haluavat pienentää valtion kuluja.

Trumpin perhepoliittiset avaukset voidaan nähdä yrityksenä kalastella naisten ääniä. Mielipidetiedustelujen mukaan Trumpilla on suuria vaikeuksia vedota nimenomaan naisäänestäjiin.

Demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton julkisti jo yli vuosi sitten oman perhepoliittisen ohjelmansa, jossa ehdotetaan kolmen kuukauden palkallista perhevapaata. Tämä rahoitettaisiin lisäämällä rikkaimpien veroja.

Clintonin neuvonantaja kommentoi Trumpin ehdotusta sanomalla, ettei naisten asemaa paranneta vain lisäämällä naisten perhevapaita – tarvitaan enemmän sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä.

”Emme elä enää Mad Menin aikakaudella, jolloin vain naiset pitivät huolta lapsista”, Clintonin neuvonantaja Maya Harris sanoi viitaten suosittuun amerikkalaiseen tv-sarjaan, joka sijoittuu 1960-luvun mainostoimistomaailmaan New Yorkissa.