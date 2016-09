Tiedätkö, mikä ei kuulu joukkoon: kissa, koira vai televisio? Brittihallitus haluaa laittaa fiksut lapset kouluun ilmaiseksi

Fakta Varakkaat panevat lapsensa kalliisiin yksityiskouluihin Oppilaansa valikoivia ilmaisia valtionkouluja (grammar schools) on Englannissa nykyään 163. Oppilaita kouluissa on 164 000. Vain 3 prosenttia valikoivien valtionkoulujen oppilaista on hyvin köyhistä perheistä. Varakkaimmat panevat lapsensa yksityiskouluihin, joiden lukuvuosimaksuhaarukka on suuri (noin 5 900–47 000 euroa). Yksityiskoulua käy noin 7 prosenttia lapsista. Entinen pääministeri Tony Blair kielsi uusien valikoivien koulujen perustamisen vuonna 1998. Järjestelmää oli purkamassa jo konservatiivipääministeri Margaret Thatcher toimiessaan opetusministerinä 1970-luvun alkupuolella.

Britannian konservatiivihallitus haluaa mullistaa maan koulujärjestelmän, mutta arvostelijat varoittavat luokkayhteiskunnan vahvistumisesta ja paluusta 1950-luvulle.

Pääministeri Theresa May suunnittelee herättävänsä henkiin niin sanotut valikoivat valtionkoulut (grammar schools).

Valikoivien koulujen kulta-aika oli 1960-luvulla, mutta sen jälkeen niiden määrä on vähentynyt jyrkästi. Englannissa jäljellä on enää 163.

Työväenpuoluelainen pääministeri Tony Blair päätti 1990-luvun lopussa, että uusia valikoivia kouluja ei saa enää perustaa. Tavoitteeksi otettiin kaikkien koulujen tason nostaminen.

Valikoivissa valtionkouluissa opetuksesta ei ole tarvinnut maksaa, mutta sisään ovat päässeet vain etevimmät oppilaat. Jyvät on erotettu akanoista, kun lapset ovat olleet 11-vuotiaita.

Nyt May haluaisi antaa luvan perustaa lisää valikoivia kouluja Englantiin.

”Kun kuulin suunnitelmasta, ajattelin, että ’ei voi olla totta’. Se on täysin epäreilua 11-vuotiaiden lasten kannalta”, sanoo tutkija Leena Helavaara Robertson Middlesexin yliopistosta.

Tohtori Helavaara Robertson on asunut Britanniassa pitkään ja tehnyt uransa opettajakoulutuksessa. Hän on erikoistunut nuoriin ja monikielisiin lapsiin.

”Ei 11-vuotiaan testaaminen mittaa kykyä opiskella tai oppia. Se mittaa muita asioita: perhetaustaa ja vanhempia.”

Keskiluokka hyötyisi paluusta valikoivaan järjestelmään, koska sillä on varaa palkata tutorit valmentamaan lapset pääsykokeisiin. Häviäjiä olisivat perheet, joilta puuttuu taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma. Valikoivat koulut voisivat näivettää tavallisia kouluja, joihin ei enää panostettaisi samalla tavalla.

Rikkaita uudistus ei sen sijaan hetkauttaisi. He voivat jatkossakin panna lapsensa kalliisiin yksityiskouluihin. Britannian eri alojen kerma tulee juuri yksityiskouluista.

Britannian suurin opettajien ammattijärjestö NUT (National Union of Teachers) vastustaa konservatiivihallituksen suunnitelmaa.

”Valikoivat valtionkoulut eivät edistä eivätkä ole edistäneet sosiaalista liikkuvuutta. Koulutuksen asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen esitys on askel huonompaan suuntaan”, ilmoitti NUT:n pääsihteeri Kevin Courtney maanantaina.

Opettajia huolestuttaa myös lisäpaineiden kasaaminen lasten niskaan. Jos valikoivaan kouluun pääsee vain joka neljäs tai viides, joutuu moni 11-vuotias pettymään.

”Britanniassa on tarpeeksi lasten mielenterveysongelmia jo valmiiksi. Harvassa maassa lapsia testataan yhtä paljon kuin meillä.”

Myös Helavaara Robertson vastustaa testien lisäämistä.

”Valmentaminen pääsykokeeseen alkaisi siinä tapauksessa jo 8-vuotiaana.”

Kaikki brittilapset testataan jo nyt 6-vuotiaina. Se vaikuttaa varhaiskasvatukseen. Leikkiä ja luovuutta on vähemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Helavaara Robertsonin mielestä edes testien laatijat eivät välttämättä ymmärrä, kuinka testit suosivat keskiluokkaisia perheitä.

Hän kertoo melko vaatimattomista oloista lähtöisin olevasta ystävästään, joka aikoinaan 11-vuotiaana reputti oman grammar school -kokeensa. Testissä oli kysytty, mikä ei kuulu joukkoon: kissa, koira vai televisio.

”Keskiluokkainen lapsi ajattelee, että tietysti televisio. Ystäväni puolestaan järkeili, että kissa.”

Logiikka nojasi siihen, että televisio ja koira maksavat mutta kissa on ilmainen.

Pääministeri May on perustellut paluuta valikoiviin valtionkouluihin sillä, että köyhempien perheiden lapsilla on jo nyt muita vaikeampi päästä hyviin valtionkouluihin.

Tämä johtuu siitä, että keskiluokkaiset perheet ostavat asunnot hyvien koulujen läheltä. Samalla asuntojen hinnat karkaavat köyhien perheiden ulottumattomiin.

”Nyt oppilaiden valinta tapahtuu postinumeron perusteella”, May puolusti hanketta keskiviikkona parlamentissa.

Hän haluaa kuitenkin selvittää, miten valikoivat valtionkoulut saataisiin edistämään sosiaalista liikkuvuutta. Kouluja voitaisiin esimerkiksi vaatia ottamaan tietty osa oppilaistaan köyhistä perheistä tai tukemaan varhaiskasvatusta köyhillä alueilla.

Yli miljoona englantilaislasta käy koulua, joka on rankattu hyvää heikommaksi.

Nämäkään ehdot tuskin riittäisivät hankkeen vastustajille. Jopa Mayn omassa konservatiivipuolueessa on kansanedustajia, jotka eivät halua paluuta vanhaan.

Konservatiivien enemmistö parlamentin alahuoneessa on melko niukka. Jos kapinaleiri kasvaa, May ei saa esitystä läpi. Se olisi myös arvovaltatappio.

Mayn ajama koulu-uudistus nielisi valtion varoja 50 miljoonaa puntaa. Samaan aikaan säästötoimet ovat iskeneet tavallisiin kouluihin. Kirjastot ja iltapäiväkerhot ovat joutuneet leikkauslistalle.