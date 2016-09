Tausta Duuman neljä puoluetta Yhtenäinen Venäjä perustettiin vuonna 2001. Sen edeltäjä oli syksyllä 1999 perustettu vaalipuolue Yhtenäisyys, joka takasi Vladimir Putinin nousun presidentiksi. Putinin huimat kannatusluvut eivät ole viime aikoina auttaneet puoluetta. Puheenjohtaja on pääministeri Dmitri Medvedev, 51. Venäjän federaation kommunistinen puolue KPRF perustettiin 1993 Neuvostoliiton kommunistisen puolueen raunioille. Puoluetta alusta lähtien johtanut Gennadi Zjuganov, 72, kärsi presidentinvaaleissa 1996 yllätystappion Boris Jeltsinille eikä ole toipunut siitä. Oikeudenmukainen Venäjä syntyi vuonna 2006 pienpuolueiden liitosta. Sitä pidettiin aluksi Kremlin luomuksena protestiäänien kanavoimiseksi. Sittemmin demokraattiseksi puolueeksi julistautunut puolue on karannut osittain omille teilleen. Johtaja on veteraanipoliitikko Sergei Mironov, 63. Vladimir Žirinovski, 70, perusti kansallismielisen Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen LDPR:n jo 1989. Puolue ei ole liberaali eikä demokraattinen vaan populistinen. Žirinovski säikäytti suomalaiset Neuvostoliiton romahduksen jälkeen vaatimalla tsaarinaikaisia rajoja ja ”suomalaisten palauttamista Udmurtiaan”.

Moskova

Venäjän valtapuolueelle Yhtenäiselle Venäjälle on luvassa selvä vaalivoitto ensi sunnuntain parlamenttivaaleissa. Puolue voi hyvinkin lisätä ylivoimaansa 450-jäsenisessä parlamentin alahuoneessa eli duumassa huomattavasti.

Puolueen kannatus on kuitenkin mielipidetiedustelujen mukaan heikentynyt kesän aikana entisestään. Yhtenäinen Venäjä ja sen puheenjohtaja, pääministeri Dmitri Medvedev ovat joutuneet talouskriisin syntipukeiksi.

Vaalijärjestelmän muutos koituu silti Yhtenäisen Venäjän pelastukseksi. Venäjällä palataan sunnuntain vaaleissa puoluelista- ja henkilövaalin yhdistelmään, joka oli edellisen kerran käytössä vuoden 2003 parlamenttivaaleissa. Kansanedustajista puolet valitaan puoluelistoille annettujen äänien perusteella, toinen puoli suorassa henkilövaalissa.

Jokaisella äänestäjällä on käytössään kaksi ääntä. Toinen annetaan puolueelle ja toinen jollekin vaalipiirin henkilöehdokkaista. Näitä vaalipiirejä kutsutaan yhden edustajan piireiksi, sillä eniten ääniä saanut vie koko potin.

Äänestyshalut vähissä Moskovassa

Monet moskovalaiset ovat päättäneet jäädä kotiin ensi sunnuntaina järjestettävien parlamenttivaalien aikaan. Äänestämään lähtevien valinnat hajoavat useille puolueille, ja valtapuolue Yhtenäisen Venäjän äänisaalis jäänee aiempaa pienemmäksi. Toimittaja Pekka Hakala, kuvaaja Oksana Juško, leikkaus: Kristiina Marttinen.

Ehdokasasettelu liittovaltion 225 henkilövaalipiirissä on tehty vallanpitäjien tarkassa ohjauksessa. Sanomalehti Vedomostin työryhmä laski jo heinäkuussa, että Yhtenäinen Venäjä vie voiton näistä 225 piiristä noin 160:ssä.

Elo–syyskuussa valtapuolueen asema maakunnissa ei ole ainakaan heikentynyt. Novoje Vremja -lehden tällä viikolla julkaiseman analyysin mukaan vain kuudessatoista vaalipiirissä on luvassa todellinen kilpailu joko kahden tai kolmen suosituimman ehdokkaan välillä.

Mielipidetiedusteluihin perustuneen heinäkuisen arvion mukaan Yhtenäinen Venäjä olisi saanut puoluelistoilta lävitse 110–130 edustajaa. Vaikka kannatuksen heikkeneminen söisi tästä laskennalliset kymmenen prosenttia, valtapuolue saisi duumaan 260 edustajaa eli 22 enemmän kuin sillä on nyt.

Valtapuolueen paras tulos oli vuoden 2007 vaaleissa, joissa se sai duumaan 315 edustajaa. Romahdus tuli vuoden 2011 protestivaaleissa, laajasta vaalivilpistä huolimatta. Ei ole aivan pois suljettua, että Yhtenäinen Venäjä nousisi takaisin parhaiden päiviensä edustajamääriin.

Valtapuolueen kannatuksen heikkeneminen ei nimittäin välttämättä näy kannatusosuudessa, sillä suurin hyötyjä on nukkuvien puolue. Vtsiom-tutkimuslaitoksen maanantaina julkaiseman ennusteen mukaan todellinen äänestysprosentti sunnuntain vaaleissa jää noin 45 prosenttiin – ja joka tapauksessa alle 50 prosentin. Luku on kaikkien aikojen pienin.

Valtapuolueen alamäestä ovat hyötyneet etenkin niin sanotun virallisen opposition edustajat eli nykyisessä duumassa edustettuina olevat kolme puoluetta: kommunistit, Oikeudenmukainen Venäjä ja Vladimir Žirinovskin populistipuolue LDPR.

Niinpä duumaan ei olisi tulossa puoluelistoilta yhtään uutta puoluetta. Henkilövaalien perusteella sinne saattaa nousta joitain liberaalipuolue Jablokon, oikeistoliberaalin Kasvun puolueen ja kansallismielisen Venäjän patrioottien edustajia. Joillain alueilla äänestetään samaan aikaan myös alueen johtajasta eli tavallisimmin kuvernööristä.

Kahden äänen vaalijärjestelmän käyttöönotto on osa viime vuosien toimia, joilla Venäjän poliittista järjestelmää on ainakin paperilla palautettu demokraattisempaan suuntaan.

Presidentti Putin lisäsi liittovaltion keskusjohtoisuutta ja poliittisen kentän kontrollia tuntuvasti toisen kautensa alussa vuonna 2004. Henkilövaalijärjestelmä lopetettiin ja kuvernöörien vaalit lakkautettiin.

Äänikynnys oli jo aiemmin nostettu viidestä seitsemään prosenttiin. Myöhemmin poliittisten puolueiden rekisteröinti ja listautuminen vaaleihin tehtiin todella vaikeaksi.

Nyt äänikynnys on jälleen viisi prosenttia, kuvernööreistä äänestetään, yhden edustajan henkilövaalipiirit on palautettu ja poliittisia puolueita on rekisteröity kymmenittäin.

Presidentin neuvonantaja Vladislav Surkov lanseerasi viime vuosikymmenellä määritelmän, jossa Venäjä on ”suvereeni demokratia”. Tämä tarkoitti ohjattua demokratiaa. Samalla presidentinvaltaista järjestelmää muutettiin niin, että sana ”demokratia” alkoi käydä määritelmässä tarpeettomaksi. Venäjästä tuli ohjattu Venäjä.

Tuoreet muutokset tarkoittavat, että ”ohjattu demokratia” alkaa olla totta. Vallanpitäjien on säilytettävä Venäjän poliittinen kenttä herkeämättömässä manuaaliohjauksessa, jos yllätyksiltä halutaan välttyä. Näissä vaaleissa se näyttää toimivan.