Clintonille 10 päivän antibioottikuuri - lääkärin mukaan presidenttiehdokas toipuu hyvin

Demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin kampanjatoimisto on paljastanut lisää tietoja Clintonin keuhkokuumeesta keskiviikkona.

Clintonilla on tutkimusten mukaan bakteerin aiheuttama keuhkokuume, johon hän on saanut 10 päivän antibioottikuurin, kertovat uutistoimistot. Keuhkokuume diagnosoitiin jo perjantaina, mutta Clinton ei kertonut siitä ennen kuin hän lähes pyörtyi syyskuun 11. päivän muistotilaisuudessa sunnuntaina.

Clintonin lääkäri Lisa Bardock on tutkinut potilasta useita kertoja, viimeksi keskiviikkona. Bardackin mukaan 68-vuotias Clinton on keuhkokuumetta lukuunottamatta perusterve, ja hänen psyykkinen kuntonsa on erinomainen.

Kampanjatoimiston julkaisemien terveystietojen mukaan Clintonin kolesteroliarvot ja verenpaine ovat normaalit.

Clinton joutui sairastumisen vuoksi perumaan kampanjointinsa kolmeksi päiväksi. Muun muassa Kalifornian ja Nevadan tapahtumat peruuntuivat. Hän jatkaa kierrostaan torstaina Pohjois-Carolinassa.

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump, 70, yllätti television katsojat paljastamalla joitakin terveystietojaan The Dr. Oz Show’ssa.