Turistiveneessä räjähti Balilla – yksi ulkomaalainen kuoli ja 14 loukkaantui

Ulkomaalainen nainen kuoli ja 14 muuta ulkomaalaista loukkaantui torstaina Indonesiassa, kun turistiveneen moottoritilassa tapahtui räjähdys Balin saarella, kertoo Indonesian poliisi. Vene oli juuri lähtenyt liikkeelle ja oli noin 200 metrin päässä rannasta.

Räjähdyksen syy on vielä epäselvä, mutta poliisin pommiasiantuntijat tutkivat asiaa. Indonesiassa on tapahtunut kuitenkin vastaavanlaisia onnettomuuksia, joiden taustalla on ollut huono meriturvallisuuskulttuuri.

Poliisi ei halunnut vielä torstaina aamulla vahvistaa kuolleen naisen kansallisuutta. Hänen kerrotaan kuolleen päävammoihin.

Loukkaantuneiden joukossa oli portugalilaisia, saksalaisia, australialaisia, eteläkorealaisia ja brittejä. Veneen kyydissä oli 35 matkustajaa ja neljä miehistön jäsentä.

Vene oli matkalla Gili Trawangan -nimiselle saarelle. Se lähti liikkeelle Padang Bain satamasta aikaisin torstaiaamuna. Bali on myös suomalaisten suosima lomakohde.