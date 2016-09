Ex-ulkoministeri Powell vuodetuissa sähköposteissa: Trump ”kansallinen häpeä” ja Clinton ”ahne” mokailija

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Colin Powell lyttää molemmat presidenttiehdokkaat hakkeroinnin kohteiksi joutuneissa henkilökohtaisissa sähköposteissaan, jotka vuodettiin julkisuuteen tällä viikolla.

Kovasanaisin arvostelu kohdistuu republikaanien presidenttiehdokkaaseen Donald Trumpiin, mutta myös demokraattien ehdokas Hillary Clinton on saanut osansa Powellin vuodatuksesta.

”Trump on kansallinen häpeä ja kansainvälinen hylkiö”, Powell kirjoitti tämän vuoden kesäkuulle päivätyssä sähköpostissa The New York Times -lehden mukaan.

Powell on myöntänyt sähköpostit aidoiksi, mutta ei ole kommentoinut niiden sisältöä.

Vuodetut sähköpostit julkaistiin DCLeaks.com-sivustolla, joka on aiemminkin julkaissut hakkeroinnin kohteeksi joutuneiden arvovaltaisten republikaanien ja demokraattien sähköposteja.

Viranomaiset eivät pysty vahvistamaan kuka hakkeroinnin takana on, mutta syyttävää sormea on osoiteltu Venäjän suuntaan.

Sähköposteista paistaa Powellin ärtymys siitä, miten Trump hyökkäsi presidentti Barack Obamaa vastaan vaatimalla tätä todistamaan amerikkalaisen syntyperänsä. Powell piti Obaman syntymätodistuksen kaivelua rasistisena kampanjana.

Yhdysvaltain ensimmäinen tummaihoinen ulkoministeri Powell ei myöskään usko, että Trumpin viimeaikaiset yritykset liehitellä mustia äänestäjiä kantavat hedelmää.

”Hän pitää meitä idiootteina”, Powell kirjoitti eräässä sähköpostissa.

”Hän ei voi koskaan jättää taakseen sitä, mitä hän yritti tehdä Obamalle kaivellessaan tämän syntymätodistusta ja toivoessaan, että voi pakottaa Obaman eroamaan presidentin paikalta.”

Trumpin väite, että neljän vuoden sisällä 95 prosenttia mustista äänestäisi häntä, on Powellin mukaan ”skitso fantasia”, uutistoimisto Reuters kertoo.

Neljän tähden kenraali Powell työskenteli ulkoministerinä republikaanipresidentti George W. Bushin hallinnossa 2001–2005. Hän tuki Barack Obamaa tämän pyrkiessä kahdesti presidentiksi. Powellin on odotettu antavan tukensa myös Hillary Clintonille.

Sähköposteista käy kuitenkin ilmi, ettei Powell ole täysin tyytyväinen Clintoniin.

”En haluaisi joutua äänestämään häntä, vaikka arvostan häntä ystävänä. 70-vuotiasta henkilöä, jolla on pitkän linjan kokemus, hillitön kunnianhimo, joka on ahne, eikä uudistushenkinen”, Powell kirjoitti 24. heinäkuuta 2014.

Arvosteleva sävy jatkui vuonna 2015, kun Clinton oli jo julistanut lähtevänsä jälleen mukaan presidenttikisaan.

”Kaiken, mihin HRC koskee, hän tavallaan pilaa uholla”, Powell kirjoitti elokuussa 2015 käyttäen Clintonista tämän nimikirjaimia.

Powellia tuntui erityisesti ärsyttävän se, miten hänet oli vedetty mukaan Clintonin omaan sähköpostiskandaaliin. Clintonia on moitittu siitä, että hän käytti ulkoministerinä yksityistä sähköpostia virallisen sähköpostin sijaan.

Powell ei pitänyt siitä, että hänen kerrottiin ohjeistaneen Clintonia käyttämään yksityistä sähköpostia. Powell valitti sähköposteissaan, että Clintonin ”kätyrit” tekivät virheen yrittäessään vetää hänet mukaan sotkuun.

Entisen ulkoministerin mukaan Clinton olisi voinut välttää kohun kertomalla jo kaksi vuotta sitten tekosistaan.

”No niin, heidän sähköpostijuonensa tällä viikolla ei toiminut, ja hän jälleen kerran vaikuttaa epäluotettavalta ellei jopa valehtelijalta. Trumpin väki pitää hauskaa hänen kustannuksellaan”, Powell kirjoitti ystävälle lähetetyssä sähköpostissa elokuussa.