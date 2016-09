Britannia päätti rakentaa kiistellyn ydinvoimalan – Hinkley Point on maan ensimmäinen uusi ydinvoimala 20 vuoteen

Britannian hallitus hyväksyi torstaina osittain kiinalaisrahoitteisen ydinvoimalan rakentamisen Hinkley Pointiin.

Pääministeri Theresa Mayn hallitus on kuitenkin asettanut kiistellyn voimalan rakentamiselle uusia ehtoja, jotka antavat hallitukselle mahdollisuuden puuttua ydinvoimalan mahdolliseen myyntiin rakennusvaiheessa tai sen toiminnan alettua.

Britannian hallitus aikoo myös pitää huolta siitä, että se voi tulevissa ydinvoimalahankkeissa puuttua siihen, jos voimaloiden omistuksissa tapahtuu sellaisia muutoksia, joita se ei hyväksy.

Britannian hallitus on joutunut pohtimaan sitä, muodostaako kiinalaisomistus turvallisuusuhan maalle.

Ydinvoimalan rakennuttavat ja omistavat ranskalaiset EDF ja Areva sekä kiinalaiset GNPC ja CNNC. Kiinalaisyhtiöt omistavat noin kolmanneksen.

Britannian valtio takaa tuottajille sähköstä 35 vuodeksi takuuhinnan, joka on selvästi nykyistä markkinahintaa korkeampi.

Theresa May asetti kesällä Hinkley Pointin ydinvoimalahankkeen jäihin. Hän halusi, että yli 20 miljardia euroa maksavasta hankkeesta tehdään kunnon selvitys. Britanniassa tämän pelättiin vaarantavan kauppasuhteet Kiinaan, koska kiinalaiset valtionyhtiöt rahoittavat voimalasta kolmanneksen.

Hinkley Pointiin suunniteltu uusi voimala on ensimmäinen Britanniaan rakennettava ydinvoimala 20 vuoteen. Voimalaan on suunniteltu kaksi painevesireaktoria. Britannia on 2000-luvulla sulkenut parisenkymmentä ydinreaktoria.

Voimalan oli määrä aloittaa toimintansa vuonna 2023. Rakentaminen on kuitenkin myöhässä, eikä laitos käynnisty ennen vuotta 2025. Voimalan lasketaan tuottavan seitsemän prosenttia Britannian sähköstä. Britanniassa on yhdeksän toimivaa ydinvoimalaa.

Britannian hallitus ja energiajätti EDF pääsivät sopimukseen uuden ydinvoimalan rakentamisesta jo vuonna 2013. Se oli ensimmäinen ydinvoiman rakennuspäätös Euroopassa Japanin Fukushimassa vuonna 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen.

Britannian länsirannikolla sijaitsevaan Hinkley Pointiin on ennestään rakennettu kaksi ydinvoimalaa. Ensimmäisen A-reaktorin rakentaminen alkoi jo 1950-luvulla. Se ei enää toimi, ja uudempi B-reaktorikin vetelee viimeisiään.