Brexit säikäytti – brittien hakemukset Viron e-kansalaiseksi moninkertaistuivat

Britanniassa kesällä järjestetty kansanäänestys EU-erosta nostatti piikin Viron e-kansalaisuushakemuksissa, kertoo brittilehti The Guardian.

Brexitiin eli Britannian EU-eron voittoon päätynyt kansanäänestys kymmenkertaisesti Britanniasta Viroon saapuneet virtuaalikansalaisuushakemukset, lehti kertoo.

Virosta on jo kohta parin vuoden ajan voinut hakea digitaalista kansalaisuutta. E-residentti ja e-kansalaisuus-nimellä kulkevan hankkeen avulla virtuaalivirolaiset pääsevät käyttämän Viron sähköisiä palveluita, esimerkiksi allekirjoittamaan asiapapereita sähköisesti tai käyttämään Viron digitaalisia pankkipalveluja.

Määrällisesti brittien kiinnostus Viron e-kansalaisuudesta ei ole ollut kovin suuta. Toistaiseksi brittejä on hyväksytty Viron e-kansalaisiksi 616, selviää Estonian e-Residency-sivuston tilastosivulta.

Hankkeen tilastosivulla näkee, että kuluvana vuonna korkein hakemuspiikki oli juhannusviikolla. Samalla viikolla Britanniassa järjestettiin Brexit-äänestys.

Kaikkiaan hyväksyttyjä virtuaalivirolaisia on jo yli 12 000. Hakemuksista on tullut eniten Suomesta, kun taas Britannia on sijalla kuusi.

Viron virtuaalinen kansalaisuus ei tietenkään tuo hyväksytyille EU-jäsenyydestä koituvia etuja kuten vapaata liikkuvuutta Schengen-alueella.

E-kansalaisuushankkeen johtajan Kaspar Korjuksen mukaan Britanniasta tulleita hakemuksia on perusteltu lähinnä liiketoimintaan liittyvillä syillä.

”Valtaosa kiinnostuksesta oli spekulatiivista... yrityksiä, jotka pyrkivät takaamaan osakkaille, että palkat voidaan jatkossakin maksaa euroissa”, Korjus sanoi The Guardianille.

Viron e-asukashanke on ainutlaatuinen maailmassa. Hanke käynnistyi joulukuussa 2014, kun Viro alkoi tarjota kenelle tahansa mahdollisuutta anoa E-Eestin e-asukkaaksi sadan euron maksua vastaan. Hakemuksen voi jättää verkossa osoitteessa e-resident.gov.ee.

Kansalaisuushakemus pitää perustella, mutta perusteluksi riittää se, että haluaa tukea hanketta.

Viron poliisi selvittää hakijan taustat. Esimerkiksi näyttö osallisuudesta laittomiin liiketoimiin voi johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Hyväksytty e-virolainen voi noutaa kuvattoman henkilökortin, kortinlukijan ja salaiset tunnukset Viron edustustoista, joissa heiltä otetaan sormenjäljet.

1,3 miljoonan asukkaan Virolla on tavoitteena saada jopa kymmenen miljoonaa virtuaalikansalaista. Tarjoamalla ulkomaalaisille edistyksellisiä digitaalisia palveluitaan Viron valtio edistää maakuvaansa.

Päätavoite on luoda virtuaalinen liikeympäristö, joka helpottaisi yritysten toimintaa ja palvelujen tarjoamista kansainvälisesti.

