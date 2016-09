HS vieraili eläkeläisten paratiisissa, jossa on aina happy hour, mutta paljon vihaa – ja joka saattaa ratkaista USA:n presidentinvaalit

The Villages

Kello yhdeksän aamulla Jon Hartman, 70, ajaa golfkärrynsä jonoon viheriön reunaan. Kaverit ovat jo täällä: jono harmaantuneita herroja, jotka ovat koristelleet golfkärrynsä Trump–Pence-kyltein ja kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n tarroin. Floridan eläkeläisparatiisissa on alkamassa täydellinen pelipäivä.

”Kannatan Donald Trumpia, koska Yhdysvallat on kaaoksessa”, Hartman sanoo. ”Eläkeläisten ja veteraanien asiat on pantava kuntoon.”

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Floridan eläkeläiset saattavat olla kuninkaantekijöitä. Florida on vaa’ankieliosavaltioista suurin, ja täällä puntit puolueiden välillä ovat aivan tasan.

Floridan latinoväestö kasvaa maahanmuuton seurauksena, mikä kallistaa osavaltiota vasemmalle. Samaan aikaan Floridan eläkeväestö kasvaa kuitenkin maassamuuton seurauksena. Eläkeläiset kallistavat osavaltiota oikealle.

Tänä vuonna eläkeikäiset pääsevät valitsemaan kahdesta ikätoveristaan: demokraatti Hillary Clinton on 68-vuotias ja republikaani Donald Trump 70-vuotias. Valkoinen talo siirtyy siis 55-vuotiaalta Barack Obamalta takaisin edelliselle sukupolvelle.

Hartmanin golfkavereita yhdistää tunne siitä, ettei maailma kunnioita Amerikkaa enää kuten pitäisi. Miehet myös vastustavat kaikkia muita sosiaalitukia paitsi eläkeläisten etuuksia.

”Clinton on sosialisti, joka avaa rajat pakolaisille. Hänelle mustien henki on tärkeämpi kuin poliisien henki”, sanoo Dean Liotta. Hän kertoo olevansa 69-vuotias, ”mutta rokkaa yhä”.

Kun miehet ovat poistuneet viheriölle, golfkerhon nuorempi naistyöntekijä avaa suunsa. ”Vanhojen valkoisten miesten mielestä maailma on muuttunut liian nopeasti. Mutta älä pane nimeäni lehteen tai saan potkut.”

Dermot Tatlow

Golfkenttä on yksi yli 30:stä, jotka sijaitsevat Villagesin eläkeläiskommuunissa Orlandon lähellä. 150 000 asukkaan lähiössä alaikäraja on 55 vuotta.

Villagesin kaduilla liikutaan golfkärryillä, joiden rekisterikilpiin pannaan kotiosavaltion nimi. Alueella on villin lännen teemakaupunki, jossa on koko päivän kestävä happy hour. Eläkkeelle jäänyt lentomekaanikko Les Schimpf, 74, kutsuu paikkaa Villagesia aikuisten Disney Worldiksi.

”Minä muutin tänne siksi, että Miamissa kaikki alkoivat puhua espanjaa”, Schimpf sanoo. ”Ei minulla ole mitään siirtolaisia vastaan, kunhan he puhuvat englantia.”

Villagesissa pistääkin silmään se, kuinka valkoinen se on. Kaikista floridalaisista latinoja on jo neljännes. Eläkekommuunissa latinoja ja mustia näkyy vain tarjoilijoina ja myyjinä.

Dermot Tatlow

Eläkeläisten puheista kaikuu nostalgia menneitä vuosikymmeniä kohtaan. Silloin moraali oli korkeammalla, pitkä talouskasvu paransi kaikkien asemaa ja Amerikkaa ihailtiin. Täällä vetoaa Trumpin motto ”Tehdään Amerikasta jälleen suuri”.

”Ennen riitti, että toinen vanhempi kävi töissä, ja palkalla eli koko perhe”, sanoo eläkkeelle jäänyt sähkömies Joe Terranova. ”Nyt tarvitaan molempien palkkaa.”

Terranova on demokraatti, mutta tunnustaa Trumpin ajatusten houkuttelevan.

”En pidä siitä, että laittomat siirtolaiset saavat kaiken ilmaiseksi. Heille annetaan asunto ja he pääsevät lääkäriin.”

Monet Villagesin eläkeläiset ovat pettyneitä Obaman terveydenhoitouudistukseen eli Obamacareen. Sen ansiosta miljoonat köyhät pääsivät ensi kertaa sairasvakuutuksen piiriin, mutta keskituloisten vakuutusmaksut nousivat.

Osa nostalgiasta saattaa liittyä siihen, etteivät mustat tai naiset ennen päässeet presidentiksi.

”Minun on mahdoton samastua Obamaan tai Clintoniin”, sanoo eläkkeelle jäänyt palomies Gary Childs, 70. ”En tiedä, miksi. Ehkä se johtuu siitä, että Obama on muslimi. Muslimit haluavat tappaa meidät.”

Mutta eihän Obama ole muslimi.

”Minä olen nähnyt internetissä uutisen, että Obama olisi väärentänyt syntymätodistuksensa.”

Vanha valkoinen Amerikka on tilastojen mukaan pessimistinen Amerikka. Valkoisista amerikkalaisista yli puolet on sitä mieltä, että Yhdysvaltain parhaat päivät ovat takana. Tämä kävi ilmi The Atlantic -lehden ja tutkimuslaitos Aspenin mittauksesta kesällä.

Vähemmistöistä ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä, että Yhdysvaltain parhaat päivät ovat edessä. Toiveikkuuteen saattaa vaikuttaa ensimmäisen mustan presidentin valinta ja se, että homoliitot laillistettiin viime vuonna.

Osa eläkeikäisistä tuntee pudonneensa kehityksen kärryiltä. ”Nykyään on niin paljon asioita, mitä ei saa sanoa, jotta ei loukkaisi jotakuta”, tuskailee hotelli- ja ravintola-alalta eläkkeelle jäänyt Greg Dion, 59. ”Kaipaan sitä, että maailma olisi selkeämmin lokeroitavissa.”

Joidenkin mielestä Trumpin loukkaavat puheet ovat yksinkertaisesti totta. ”Meksikolaiset ovat rikollisia ja raiskaajia, ihan kuten Trump sanoo”, Childs sanoo.

Yhdessä asiassa eläkeläiset ovat kuitenkin toiveikkaita. Se on senioripresidentin kyvykkyys hoitaa virkaansa.

Kun Clinton sairastui keuhkokuumeeseen, sekä hän että Trump julkaisivat lisätietoja terveydentilastaan. Clintonin lääkärin mukaan tämä toipuu lievästä keuhkokuumeesta antibiooteilla. Trump on 107-kiloisena lievästi ylipainoinen ja syö kolesterolilääkettä.

”Ikä ei ole presidentille mikään ongelma”, Hartman sanoo. ”Minäkin olen 70-vuotias, mutta en tunne itseäni 70-vuotiaaksi enkä näytä 70-vuotiaalta. Enhän?”

