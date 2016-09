Venäjän vaaleista luvassa aiempaa rehellisemmät – vaalivilpistä voi soittaa ilmaiseen ilmiantonumeroon

Venäjän television pääkanavilla pyörii sunnuntaisten vaalien alla keskusvaalilautakunnan propagandavideo. Siinä muistutetaan, että vaalipetoksesta voi seurata viisi vuotta linnaa.

Ruudun alareunaan ilmestyy vaalilautakunnan kuuman linjan puhelinnumero eli ilmainen ilmiantonumero.

”Jotta ihmiset tietäisivät, että he voivat soittaa kuumalle linjalle ja kertoa tietonsa”, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova perusteli tiedotustilaisuudessaan Moskovassa torstaina. ”Minulla on hyvin laajat valtuudet ja pystymme toimimaan syyttäjäviraston ja sisäministeriön kanssa nopeasti.”

Entisen ihmisoikeusvaltuutetun Ella Pamfilovan keväinen nimitys keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi on joka tapauksessa kädenojennus viime vaalien vilpillisyyteen pettyneille.

Pamfilovan edeltäjästä Vladimir Tšurovista tuli likaisten vaalien vertauskuva ja hänen erottamisensa kuului protestoijien päävaatimuksiin vuosien 2011 ja 2012 vaalien aikana.

Moskovassa on tehty yhtä ja toista muutakin, jotta edellisen parlamentti- ja presidentinvaalien huijausfarssit eivät toistuisi – tai että vaalivilppiä olisi ainakin aiempaa vähemmän. Viime parlamentti- ja presidentinvaalien huijaukset olivat nimittäin suoraa käyttövoimaa kapinaan nousseelle kaupunkien keskiluokalle.

Perinteinen vaalivilpin tapa on ollut järjestely, jossa laitoksen tai yrityksen johto maksaa tai määrää työntekijänsä äänestämään ja pahimmillaan käskee kuvaamaan äänestyslipun kopissa kännykkäkameralla.

Edellisvaalien kuuluisuutta saaneisiin tapauksiin kuului muun muassa moskovalaisen psykiatrisen sairaalan sadan prosentin äänestysaktiivisuus. Sanomalehtiotsikko ”Meidän mielisairaala äänestää Putinia” pääsi venäläistä vaalimenoa irvailevan rockrenkutuksen nimeksi.

”Vakuutan teille, että meillä on valtuudet reagoida niin, että syyllinen joutuu hallinnolliseen tai muuhun edesvastuuseen, olipa lain rikkoja yritysjohtaja tai kuka tahansa”, Pamfilova sanoo. Hänen mukaansa vaalitarkkailijoita on hyväksytty kaikkien puolueiden lisäksi järjestöistä siinä määrin, että vaalihuoneistojen seinät tulevat vastaan.

Ulkomaisten tarkkailijoiden mukaan toimintaedellytyksiä on todella parannettu. Toinen asia on, kuinka liittovaltion koko hallintokoneisto keskusjohdon päätöksiä toteuttaa.

Soutaminen ja huopaaminen Golos-vaalitarkkailujärjestön kanssa on hyvä esimerkki. Järjestö joutui hankaluuksiin edellisten vaalien jälkeen ja lopulta oikeusministeriö julisti sen ”ulkomaiseksi agentiksi”. Ministeriö kuitenkin poisti Golosin agenttilistalta yllättäen runsas vuosi sitten.

Viime heinäkuussa moskovalainen oikeusistuin kuitenkin tuomitsi Golosin lakkautettavaksi, koska se ei ollut noudattanut agenttirekisterilain määräyksiä. Lopputulos on, että Golos-niminen yhdistys on lakannut toimimasta mutta samat ihmiset jatkavat työtään Golos-liikkeen nimellä.

Talouskriisikään ei valvontaa helpota: Pamfilovan mukaan videovalvontaa ei ole saatu läheskään kaikkiin vaalihuoneistoihin, koska määrärahat eivät riitä.

Vilpin pelko saattaa myös vaikeuttaa äänestämistä ja laskea äänestysprosenttia. Ainakin ennakkoäänestyksen järjestämisessä on käynyt juuri näin. Keskusvaalilautakunnan mukaan vaaleissa on annettu ennakkoäääniä vain 64 000, kun äänioikeutettuja on lähes 112 miljoonaa.

”Aiemmin ennakkoäänet olivat yksi tärkeimmistä vaalivilpin välineistä”, Pamfilova perustelee.

Venäläiset valitsevat sunnuntaisissa vaaleissa uuden parlamentin alahuoneen eli duuman. Samalla useilla alueilla äänestetään kuvernööristä, alueduumasta ja kunnallishallinnosta.

Valtakunnallisten vaalien voittajaksi veikataan valtapuolue Yhtenäistä Venäjää. Sen voittoa voittoa varmistavat vaalijärjestelmä, ehdokasasettelu , presidentin tuki ja todellista oppositiota vieroksuvat valtakunnalliset televisiokanavat.