Hakkeri Lauri Loven kohtalo selviää tänään – tuomari päättää luovutuksesta USA:han

Lontoo

Suomalais-brittiläisen hakkerin Lauri Loven kohtalo ratkeaa perjantaina iltapäivällä, kun lontoolainen tuomioistuin päättää Loven mahdollisesta luovuttamisesta Yhdysvaltoihin.

Yhdysvallat epäilee Lovea tietomurroista muun muassa Yhdysvaltain keskuspankkiin, avaruushallinto Nasaan, puolustusministeriöön sekä muihin viranomaiskohteisiin.

Jos Love luovutetaan, voi häntä odottaa oikeudenkäynti kolmessa osavaltiossa ja jopa 99 vuoden vankeustuomio.

Amerikkalaisvankilaa parempi vaihtoehto on vaikka kuolema, Love kertoi Helsingin Sanomille aiemmin tänä vuonna.

”Toivon, että Suomen valtio pystyy tekemään jotain”, hän sanoi luovutusoikeudenkäynnin alkaessa kesäkuun lopussa.

Lovella on sekä Suomen että Britannian kansalaisuus, sillä hänen äitinsä on suomalainen ja isänsä britti. Lovelta on kuitenkin viety passit oikeudenkäynnin ajaksi.

Juristit ja Loven vanhemmat ovat yrittäneet torjua luovutuspäätöstä vetoamalla Loven heikkoon terveyteen. Hän sairastaa muun muassa Aspergerin syndroomaa.

”Meille Laurin hyvinvointi on ollut jokapäiväinen huolenaihe [– –] itsemurhan mahdollisuus on poikkeuksellisen suuri”, sanoi Loven isä vankilapappi Alexander Love oikeudenkäynnin aloitusistunnossa.

Love itse on painottanut, että hän ei ole koskaan tavoitellut hakkeroinnilla omaa etua tai haittaa muille.

”Kyse on ollut aina poliittisesta protestista”, hän kertoi HS:lle kotonaan Suffolkissa aiemmin tänä vuonna.

Protesteihin hakkerit ryhtyivät vuonna 2013 internetaktivistin Aaron Swartzin tehtyä itsemurhan Yhdysvalloissa.

Swartzia syytettiin miljoonien tieteellisten artikkelien varastamisesta.

Britanniassa Loven tapaus testaa nyt lakia, joka säädettiin 2013 heikkojen brittien suojelemiseksi luovutustapauksissa. Lakia edelsi hakkeri Gary McKinnonin tapaus 2012.

Silloinen sisäministeri Theresa May esti Mckinnonin luovuttamisen Yhdysvaltoihin tämän mielenterveysongelmien ja itsemurhauhan takia. May on nykyään Britannian pääministeri.