Trump myöntää Obaman syntyneen USA:ssa – syyttää Clintonia lokakampanjan aloittamisesta

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump myöntää viimeinkin, että hän uskoo presidentti Barack Obaman syntyneen Yhdysvalloissa. Trump on aiemmin johtanut liikettä, joka kyseenalaisti Havaijilla syntyneen Obaman kansalaisuuden.

”Herra Trump uskoo, että presidentti Obama syntyi Yhdysvalloissa”, Trumpin avustaja Jason Miller sanoi kampanjan verkkosivuilla torstaina julkaistussa lausunnossa.

Vielä aiemmin samana päivänä julkaistussa Washington Post -lehden haastattelussa Trump itse kieltäytyi kertomasta, uskooko hän Obaman syntyneen Havaijilla.

”Vastaan siihen kysymykseen ajallaan. En vain halua vastata siihen vielä”, Trump sanoi.

Trump yrittää kuroa umpeen eroa, joka hänellä on kannatusmittauksia johtavaan demokraattien presidenttiehdokkaaseen Hillary Clintoniin. Mustat äänestäjät kaihtavat Trumpia osin siksi, että tämä on äänekkäästi kyseenalaistanut Obaman syntyperän ja vihjaillut, että hänen roolinsa presidenttinä on siten laiton.

Obama julkaisi vuonna 2011 syntymätodistuksensa hiljentääkseen Trumpin syytökset.

Trumpin kampanja yritti torstaina julkaistussa lausunnossa selitellä presidenttiehdokkaan tekosia ja sen sijaan kääntää koko lokakampanjan Hillary Clintonin syyksi. Lausunnon mukaan Hillary Clintonin kampanja aloitti Obaman syntyperän kyseenalaistavat vihjailut vuoden 2008 presidentinvaalien alla, jolloin Clinton ja Obama kisasivat toisiaan vastaan demokraatien ehdokkuudesta.

”Vuonna 2011 herra Trump onnistui viimeinkin viemään tämän ruman tapauksen päätökseen, kun hän onnistuneesti painosti presidentti Obaman julkaisemaan syntymätodistuksensa”, lausunnossa sanotaan.

”Herra Trump teki suuren palveluksen presidentille ja maalle ratkaistessaan asian, jonka Hillary Clinton ja hänen tiiminsä ensimmäisenä nostivat esiin.”

Obamasta on koko hänen presidenttiytensä ajan levitetty väitteitä, joiden mukaan hän syntyi Havaijin sijaan oikeasti Keniassa.

Hillary Clintonin kannattajilla oli Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan rooli lokakampanjan aloittamisessa vuonna 2008, mutta Clintonin ja hänen tiiminsä osallistumisesta ei ole mitään todisteita.

Trump hyppäsi mukaan Obaman syntyperän kyseenalaistavien leiriin siinä vaiheessa, kun Obama oli pyrkimässä toiselle kaudelle. Hänestä tuli nopeasti liikkeen äänekkäin johtohahmo.

Clinton on moittinut Trumpin toimia kovasanaisesti. Hän lyttäsi Trumpin kampanjan lausunnon viestipalvelu Twitterissä torstaina.

”Presidentti Obaman seuraaja ei voi ja ei tule olemaan mies, joka johti rasistista syntyperäliikettä. Piste”, Clinton kirjoitti.

President Obama’s successor cannot and will not be the man who led the racist birther movement. Period.