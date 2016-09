Poliitikot kokoontuivat pohtimaan, mikä EU:ssa meni pieleen – Sipilä: Unioni matkaa Suomelle mieluisaan suuntaan

Bratislava

Pääministeri Juha Sipilä ajattelee, että Euroopan unioni on ajautunut hyvin vakavan kriisin keskelle sen jälkeen, kun britit päättivät kesän kansanäänestyksessään jättää EU:n. Hänen mukaansa vaikeudet ja jäsenmaiden riidat ovat kuitenkin synnyttäneet mahdollisuuden kehittää EU:ta Suomen toivomaan suuntaan.

”Suomi on ollut aika tavalla keskitien kulkija siinä, että toiset haluavat vähemmän integraatiota ja toiset enemmän. Suomi on korostanut pragmaattista yhteistyötä ja asioiden hyvää hoitamista ja sovittujen asioiden loppuun viemistä. Uskon, että tästä tulee lopputuloksena hyvin tällainen suomalainen malli”, Sipilä totesi Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa.

Sipilä saapui perjantaina Bratislavaan huippukokoukseen, joka on epävirallinen ja voimakkaasti sielunhoidollinen. Tarkoitus on etsiä selitystä ja diagnoosia sille, mikä EU:ssa on mennyt pieleen ja miksi britit päättivät sen hylätä.

Britannian pääministeriä Theresa Mayta ei kokoukseen kutsuttu, sillä nyt tehdään ensi tunnusteluja elämään 27 maan unionissa.

”EU:ssa ei ole pystytty vastaamaan ihmisten turvallisuudentunteen puutteeseen, että mitä me voimme tehdä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden parantamiseksi”, Sipilä sanoi.

Sipilä kertoi, että EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin keskiviikkona esittämä toive lujittaa EU:n yhteistä puolustusta on hyvin pitkälle Suomen toiveiden mukainen. Junckerin mukaan unionilla tulisi olla yhteinen esikunta siviili- ja sotilasoperaatioissa ja jäsenmaat voisivat tehdä yhteisiä materiaalihankintoja.

”Ehkä yhteisestä armeijasta puhuminen on liioiteltua, mutta on monia monia asioita joissa voidaan syventää yhteistyötä”, Sipilä sanoi.

Sipilä kertoi esittäneensä huippukokouksen alla toiveen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille, ”ettei nyt pidä tehdä julistuksia ja asettaa rimaa niin korkealle, ettei sitä pystytä tekemään.”

Tusk totesi EU-johtajille lähettämässään kirjeessä, että siirtolaiskriisi oli käännekohta monien kriisien koettelemassa Euroopassa. Hänen mukaansa olisi ”kuolettava virhe” kuvitella, että britit olisivat ainoita EU-kansalaisia, joita nykymeno sapettaa.

”Eurooppalaiset haluavat tietää, ovatko poliittisen eliitin edustajat kyvykkäitä palauttamaan kontrollin tapahtumista ja prosesseista, jotka häkellyttävät, saavat pois tolalta ja jopa kauhistuttavat. Monet ihmiset, eivät vain britit, ajattelevat, että kuuluminen EU:hun on este vakaudelle ja turvallisuudelle”, Tusk totesi.

Tuskin puhe ”kontrollin palauttamisesta” oli kuin suoraan Britannian EU-eroa eli brexitiä vaatineiden kampanjasta. ”EU:n on opittava läksynsä brexitistä”, Tusk vaati.

Tuskin mukaan yksi läksyistä on se, että EU-kansalaiset eivät halua antaa Brysselin instituutioille uutta valtaa. ”Kansalliset parlamentit haluavat enemmän valtaa unionin päätöksiin”, Tusk linjasi.

Komission puheenjohtaja Juncker puolestaan piti keskiviikkona linjapuheen, jossa hän esitti synkistelyn ohella virtaviivaista ja optimistista ohjelmaa EU:n yhtenäisyyden lisäämiseksi. Juncker lupasi muun muassa lisää investointitukea EU-maiden yrityksille, ilmaista langatonta nettiä koko Eurooppaan ja työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua.

Siinä missä jäsenmaat ja EU-kansalaiset syyttävät Brysselin herroja, Juncker vieritti vastuuta jäsenmaille.

”Koskaan aiemmin en ole nähnyt niin vähäistä yhteistyöhalua jäsenmaidemme kesken. Koskaan ennen en ole kuullut niin monien johtajien puhuvan vain kotimaisista ongelmistaan. Eurooppa mainitaan vain ohimennen, jos ollenkaan”, Juncker totesi EU-parlamentille pitämässään puheessa Ranskan Strasbourgissa.

Tuskin mukaan nyt tarvitaan ”tervettä tasapainoa”, jossa ”instituutiot tukevat jäsenmaiden hyväksymiä päämääriä, eivätkä tuputa omiaan”.

Pääministeri Sipilän mielestä EU-komissiolla on hyvä työohjelma ja nyt sitä pitäisi panna rivakasti ja päättäväisesti toimeen.

”[Pitää keskittyä] niihin asioihin, jotka yhdistävät. Niihin, joista on päätetty. Meillä on erittäin hyvä työsuunnitelma, se aina unohtuu. Jos keskitytään siihen, niin päästään jo aika pitkälle”, Sipilä totesi.

Kaikille unionin aiemmat suunnitelmat eivät kuitenkaan riitä. Neljän itäisen jäsenmaan Visegrád-ryhmä aikoi perjantaina julkaista oman ehdotuksensa siitä, miten unionia pitää kehittää, Unkarin pääministeri Viktor Orbán kertoi uutistoimistojen mukaan.

Ryhmään kuuluu Unkarin lisäksi EU-puheenjohtajamaa Slovakia sekä Puola ja Tšekki. Maanelikko on usein ollut poikkiteloin läntisten jäsenmaiden kanssa, erityisen näkyvästi pakolaiskriisin hoitamisessa.