Seksivideon takia pilkattu nainen halusi vain kadota, mutta päätyi itsemurhaan Italiassa – nettikohua on vaikea paeta

Keskustelu internetissä ilmenevästä pilkasta ja vihasta on noussut tällä viikolla valtakunnan puheenaiheeksi Italiassa. Taustalla on 31-vuotiaan Tiziana Cantonen tiistainen itsemurha, josta on uutisoinut muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tapaus on surullinen esimerkki siitä, mihin naisviha voi internetissäkin pahimmillaan johtaa.

Cantonen kujanjuoksu alkoi viime vuonna sen jälkeen, kun hänestä kuvattu seksivideo lähti leviämään internetissä. Cantone oli lähettänyt sen neljälle luotettavana pitämälleen ystävälle. Saajapuolella oli myös Cantonen entinen poikaystävä, jonka nainen halusi ilmeisesti tehdä mustasukkaiseksi.

Videolla Cantone harrastaa miehen kanssa seksiä ja sanoo: ”Mi stai facendo il video? Bravo!” – eli vapaasti suomennettuna: ”Kuvaatko sinä? Hyvä!”

Lausahduksesta tuli Italiassa videon myötä julkinen vitsi, joka koristaa niin t-paitoja kuin kännykänkuoriakin. Intiimin tallenteen on nähnyt jo yli miljoona ihmistä. Ivan ja vitsailun lisäksi Cantone joutui internetissä laajan vihakampanjan kohteeksi.

Kasvonsa ja elämänsä pelastaakseen Cantone lopetti lopulta työnsä, muutti Toscanaan ja suunnitteli nimensä vaihtamista, mutta kohu seurasi perässä. Kuukausia Cantone taisteli saadakseen videon pois internetistä. Lopulta hän voitti, kun oikeus määräsi Facebookin ja lukuisat muut sivustot sekä hakukoneet poistamaan videon.

Cantonen lohtu jäi kuitenkin laihaksi, sillä vaikka monet sivustot poistivat videon, jatkoi se leviämistään muualla. Niin internetissä valitettavan usein käy. Kohu seurasi naista ja kuin suolana haavoihin Cantone määrättiin myös maksamaan 20 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Seksivideoskandaalit eivät ole toki mikään uusi asia. Monet julkisuudestakin tunnetut ihmiset ovat imeytyneet pyörteisiin, kun intiimiksi ja ilmeisen yksityiseksi tarkoitettuja tallenteita on päätynyt miljoonien ihmisten nähtäville.

Julkkisskandaalien motiivina on lähes poikkeuksetta ollut joko taloudellisen hyödyn tavoittelu rikoksella tai pettyneen ex-kumppanin kosto. Välillä ehkä molemmat, kuten esimerkiksi laulaja-näyttelijä Jennifer Lopezin tapauksessa. Vuonna 2011 Lopezin entinen kumppani yritti myydä parin vuosia aiemmin kuvaamaan seksivideon medialle. Kun mediatalot eivät sitä suostuneet ostamaan, latasi ex-kumppani siitä katkelmia nettiin.

Kosto on ollut useiden verkkokiusaamis- ja häpäisytapausten motiivina aiemminkin, eivätkä uhrit ole aina olleet julkisuuteen tottuneita ihmisiä.

Yksi surullisimmista esimerkeistä on itsensä 18-vuotiaana tappaneen yhdysvaltalaisen Jessica Loganin tapaus. Logan lähetti poikaystävälleen alastonkuvan itsestään, ja parin päädyttyä eroon poikaystävä jakoi kuvan sadoille samalla alueella asuville ikätovereille.

Lopulta sosiaalisessa mediassa ja tekstiviestien välityksellä tapahtuneeseen kiusaamiseen väsynyt Logan päätyi riistämään henkensä.

Yhtä syytä sille, miksi naisvihamielinen kulttuuri elää niin voimakkaana internetissä on mahdoton löytää. Naisviha kukoistaa internetissä ehkä siksi, että se kukoistaa yhä muuallakin maailmassa.

Joidenkin arvioiden mukaan internet ei ole lainkaan naisvihamielinen, koska vihakampanjoita kohdistetaan myös miehiin. Yhden tunnetun teorian mukaan naisviha ja seksismi juurruttivat asemansa verkon valtaväylille jo alkuvaiheessa, koska internetkulttuurin synnyttivät seksististä huumoria harrastavat nörttimiehet.

Niin tai näin, esimerkkejä naisvihasta ei ole vaikea löytää.

Viime huhtikuussa brittilehti The Guardian esimerkiksi uutisoi toimittajiinsa kohdistuneesta vihapostista tehdystä tutkimuksesta. Kymmenestä eniten lokaa saaneesta kirjoittajasta kahdeksan oli naisia. Kaksi joukkoon päässyttä miestä olivat tummaihoisia. Ei liene yllätys, että kymmenen vähiten vihapostia saanutta kirjoittaa olivat kaikki valkoihoisia miehiä.

Huhtikuussa The Guardian uutisoi tietoturvayhtiö Nortonin tutkimuksesta, jonka mukaan lähes puolet kaikista naisista ja 76 prosenttia alle 30-vuotiaista naisista kertoi kohdanneensa internetissä hyväksikäyttöä tai häirintää.

Suomessa esimerkiksi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen taannoiseen kyselyyn vastanneista naisista yli puolet kertoi kohdanneensa internetissä seksuaalista häirintää.

Italiassa ahdinkoonsa väsynyt Cantone surmasi itsensä tätinsä kodissa lähellä Napolia tiistaina. Hänen äitinsä kertoi BBC:lle tyttärensä yrittäneen itsemurhaa kahdesti aiemminkin.

”Ihmettelen, kuinka kukaan voi olla niin julma tytölle, joka ei ole tehnyt mitään väärää”, Cantonen ystävä Teresa Petrosino sanoi italialaiselle Corriere della Sera -lehdelle.

Kirjailija Roberto Saviano kirjoitti yhteisöpalvelu Twitterissä, että Cantonen kaamea kohtelu johtui italialaisten vääristyneestä suhteesta seksiin.

”Suren Tizianaa, joka tappoi itsensä, koska oli nainen maassa, missä estoton ja leikkisä seksi on yhä pahin mahdollinen synti”, Saviano kirjoitti.

Addolorato per Tiziana, che si è uccisa perché donna in un Paese in cui il sesso disinvolto e giocoso è ancora il peggiore dei peccati. — Roberto Saviano (@robertosaviano) 14. syyskuuta 2016

Napolissa viranomaiset ovat aloittaneet tapauksesta rikostutkinnan. Muun muassa neljää videon ensimmäisenä vastaanottanutta aiotaan kuulustella. Koska kuolinsyy on itsemurha, syyllisyyden osoittaminen tai mahdollisten syyllisten löytäminen voi osoittautua mahdottomaksi.

Cantone haudattiin kuluvalla viikolla ja hautajaissaattoon osallistui kymmeniä ihmisiä. Se myös televisioitiin suorana lähetyksenä kautta Italian.

Nainen, joka kohtaamansa vihan vuoksi halusi lopulta vain kadota, on nyt koko Italian surun ja myötätunnon kohteena. Maan on tapauksesta paitsi järkyttynyt myös häpeissään.