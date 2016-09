Kun päivän uutinen on se, että presidenttiehdokas tunnustaa istuvan presidentin syntyneen Yhdysvalloissa, ollaan syvissä vesissä.

Koko keskustelu presidentti Barack Obaman synnyinpaikasta on täysin järjetön. Ikävä kyllä se myös paljastaa synkkiä asioita Yhdysvalloista.

Osa amerikkalaisista ei ole koskaan pystynyt hyväksymään sitä, että presidenttinä on musta mies. Siksi oikeiston äärilaita on vuosikausia levittänyt huhua, jonka mukaan Obama olisikin oikeasti muslimi tai syntynyt Afrikassa.

Vuonna 2012 Donald Trump otti paikan liikkeen keulakuvana. Hän tarjosi viisi miljoonaa dollaria Obaman syntymätodistuksesta. Kun Obama julkaisi sen – ottamatta Trumpin rahoja – Trump jatkoi vihjailua, ettei todistus ole välttämättä aito.

Miksi ihmeessä?

Trumpin täytyi suunnitella presidenttikampanjaa jo tuolloin. Hänen myös täytyi tietää, että Obaman isänmaallisuuden kyseenalaistaminen toisi hänelle tietyissä piireissä arvostusta ja ääniä. Ja niin se on tehnytkin. Tällä viikolla vierailin The Villagesin eläkeläiskylässä Floridassa. Siellä monet Trumpin kannattajat kysyivät minulta, tiesinkö, että Obama on väärentänyt syntymätodistuksensa. Hän on huijannut itsensä Valkoiseen taloon!

Nyt Trump sitten käänsi kelkkansa. Ehkä hän miettii Obaman korkeita kannatuslukuja. Ehkä hän ajattelee, että hän tarvitsee myös mustien ääniä. Ehkä hän yrittää ottaa etäisyyttä entisen Ku Klux Klanin johtajan David Duken kaltaisiin rasisteihin, jotka ovat innoissaan hänen ehdokkuudestaan.

Vahinko on kuitenkin jo tapahtunut. Vuosien rummutuksen jälkeen osa amerikkalaisista jää siihen käsitykseen, että jostain hämärää Obaman synnyinpaikassa varmasti on.

Se taisi olla Trumpin tarkoituskin.